Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu

Un tournant majeur s’annonce pour les Boston Celtics. Wyc Grousbeck, gouverneur de la franchise depuis 2002, ne restera finalement pas à la tête de l’équipe comme initialement prévu. Selon ESPN, il cédera son rôle dès que la vente de l’équipe sera finalisée, prévue dans les prochains jours.

Bill Chisholm reprend les rênes plus tôt que prévu

La vente des Celtics pour 6,1 milliards de dollars à Bill Chisholm, annoncée en mars dernier, devait initialement permettre à Grousbeck de conserver son poste de gouverneur jusqu’en 2028. Cependant, les règles NBA exigent qu’un gouverneur détienne au minimum 15% des parts de la franchise. À l’issue de la transaction, Grousbeck détiendra légèrement moins que ce seuil minimal requis.

Malgré ce changement, Grousbeck restera dans l’organisation en tant que CEO et gouverneur suppléant jusqu’en 2028, assurant une continuité dans la direction de l’équipe. Bill Chisholm, co-fondateur de Symphony Technology Group et natif du Massachusetts, assumera donc le rôle de gouverneur principal. « J’ai été un fan inconditionnel des Celtics toute ma vie », avait déclaré Chisholm lors de l’annonce de l’acquisition.

La fin d’une ère dorée pour les Celtics

L’ère Grousbeck aura marqué l’histoire des Celtics. Depuis l’achat de l’équipe par sa famille en 2002 pour 360 millions de dollars, la franchise a remporté deux titres NBA (2008 et 2024) et atteint six finales de Conférence Est lors des neuf dernières saisons. Les échanges légendaires de Kevin Garnett et Ray Allen, le repêchage de Jayson Tatum et Jaylen Brown, ainsi que la reconstruction après les départs de Garnett et Paul Pierce vers Brooklyn ont tous eu lieu sous sa gouvernance.

Pour ses premiers pas à la tête des Celtics, Chisholm s’est déjà attelé à réduire la masse salariale de la franchise avec l’aide du président Brad Stevens. L’objectif est de passer sous le second seuil de la luxury tax NBA pour éviter les lourdes pénalités financières et les restrictions de recrutement. Cette saison 2025-2026 s’annonce comme une période de transition, notamment avec la blessure au tendon d’Achille de Jayson Tatum qui compromet les ambitions immédiates de titre.