Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a vécu une soirée frustrante à Sacramento. Une de plus pour des Timberwolves qui ont enchaîné un second choke monumental, s’inclinant après prolongation contre les Kings de Maxime Raynaud (117-112). Déjà auteurs d’une fin de match catastrophique vendredi à Phoenix, les joueurs de Chris Finch ont récidivé. Cette fois, ils menaient de 10 points à trois minutes de la fin, avant de craquer complètement.

BIG RU. 🇫🇷 11 POINTS / 13 REBONDS / 2 CONTRES Les Wolves s'inclinent sur le fil en OT pic.twitter.com/MP2V3NFGeG — NBA France (@NBAFRANCE) November 25, 2025

Les Timberwolves replongent : encore une fin de match ratée

Minnesota semblait pourtant contrôler la rencontre. Mais comme deux jours plus tôt, la fin a viré au cauchemar. Après avoir dilapidé huit points en moins d’une minute à Phoenix, les Wolves ont remis ça : 10 points d’avance envolés, incapacité à finir, et une prolongation concédée après deux lancers de DeMar DeRozan… avant de céder totalement.

Chris Finch, lucide, n’a pas cherché d’excuses en conférence de presse. « Deux matchs de suite où la fin de rencontre a été vraiment difficile… incapacité à rebondir dans les moments clés, et trop de balles perdues », a expliqué le coach des Timberwolves. Il a également souligné les occasions manquées dans les ultimes minutes : « On a eu trois chances pour augmenter l’écart… ça nous a fait mal. »

Malgré les 43 points d’Anthony Edwards, Minnesota n’a jamais su imposer un minimum de contrôle dans les possessions décisives. L’attaque, moins fluide qu’en début de saison selon leur coach, n’a pas trouvé les bonnes réponses.

Revivez le finish de 🔥🔥🔥 entre les @SacramentoKings et les @Timberwolves ! Jusqu'en OT !! Keegan Murray : 26 PTS, 14 AST

DeMar DeRozan : 33 PTS, 4 AST

Anthony Edwards : 43 PTS, 7 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM pic.twitter.com/pLHHl1L6KG — NBA France (@NBAFRANCE) November 25, 2025

Rudy Gobert solide… mais impuissant face au naufrage collectif

Seul Français réellement performant cette nuit, Rudy Gobert a tenu son rang : 11 points à 4/6 au tir, 13 rebonds et 2 contres. Mais impossible d’inverser cette dynamique de fragilité mentale qui s’installe. Les Kings, eux, ont appliqué la recette classique : agressivité, discipline, et une bataille du rebond mieux gérée en prolongation.

Le pivot français a tout de même remporté son duel individuel avec Maxime Raynaud, même si l’ancien de Stanford a pu savourer la victoire des siens malgré un match discret (1 point et 2 rebonds en 14 minutes).

the fellow frenchman's impressed 😂 pic.twitter.com/wU4w9VSkLD — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 25, 2025

Sacramento retrouve de la confiance grâce à DeRozan

Portés par un DeMar DeRozan chirurgical (33 points, 15/15 aux lancers) et un Keegan Murray omniprésent (26 points, 14 rebonds), les Kings enchaînent un deuxième succès de suite après avoir mis fin à leur série noire samedi. « Murray a joué un match complet… avec un gros tir en fin de match », a commenté Finch, reconnaissant l’impact du jeune ailier.

Avec cette victoire, Sacramento remonte légèrement la pente (5-13) tandis que Minnesota tombe à 10-7, avec l’obligation de réagir dès mercredi en NBA Cup face au Thunder.