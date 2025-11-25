Recherche
NBA

Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud

NBA - Rudy Gobert et Minnesota ont encore laissé filer un match largement à leur portée, cette fois contre Sacramento et Maxime Raynaud. Une nouvelle déconvenue qui interroge, alors que les Timberwolves enchaînent les fins de match ratées.
00h00
Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud

Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento

Crédit photo : © Dennis Lee-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a vécu une soirée frustrante à Sacramento. Une de plus pour des Timberwolves qui ont enchaîné un second choke monumental, s’inclinant après prolongation contre les Kings de Maxime Raynaud (117-112). Déjà auteurs d’une fin de match catastrophique vendredi à Phoenix, les joueurs de Chris Finch ont récidivé. Cette fois, ils menaient de 10 points à trois minutes de la fin, avant de craquer complètement.

Les Timberwolves replongent : encore une fin de match ratée

Minnesota semblait pourtant contrôler la rencontre. Mais comme deux jours plus tôt, la fin a viré au cauchemar. Après avoir dilapidé huit points en moins d’une minute à Phoenix, les Wolves ont remis ça : 10 points d’avance envolés, incapacité à finir, et une prolongation concédée après deux lancers de DeMar DeRozan… avant de céder totalement.

Chris Finch, lucide, n’a pas cherché d’excuses en conférence de presse. « Deux matchs de suite où la fin de rencontre a été vraiment difficile… incapacité à rebondir dans les moments clés, et trop de balles perdues », a expliqué le coach des Timberwolves. Il a également souligné les occasions manquées dans les ultimes minutes : « On a eu trois chances pour augmenter l’écart… ça nous a fait mal. »

Malgré les 43 points d’Anthony Edwards, Minnesota n’a jamais su imposer un minimum de contrôle dans les possessions décisives. L’attaque, moins fluide qu’en début de saison selon leur coach, n’a pas trouvé les bonnes réponses.

Rudy Gobert solide… mais impuissant face au naufrage collectif

Seul Français réellement performant cette nuit, Rudy Gobert a tenu son rang : 11 points à 4/6 au tir, 13 rebonds et 2 contres. Mais impossible d’inverser cette dynamique de fragilité mentale qui s’installe. Les Kings, eux, ont appliqué la recette classique : agressivité, discipline, et une bataille du rebond mieux gérée en prolongation.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
11
PTS
13
REB
1
PDE
Logo NBA
SAC
117 112
MIN

Le pivot français a tout de même remporté son duel individuel avec Maxime Raynaud, même si l’ancien de Stanford a pu savourer la victoire des siens malgré un match discret (1 point et 2 rebonds en 14 minutes).

Sacramento retrouve de la confiance grâce à DeRozan

Portés par un DeMar DeRozan chirurgical (33 points, 15/15 aux lancers) et un Keegan Murray omniprésent (26 points, 14 rebonds), les Kings enchaînent un deuxième succès de suite après avoir mis fin à leur série noire samedi. « Murray a joué un match complet… avec un gros tir en fin de match », a commenté Finch, reconnaissant l’impact du jeune ailier.

Avec cette victoire, Sacramento remonte légèrement la pente (5-13) tandis que Minnesota tombe à 10-7, avec l’obligation de réagir dès mercredi en NBA Cup face au Thunder.

Rupert confirme, Essengue joue encore : des Français discrets ce lundi

Les Français ont globalement été très discrets ce lundi, à l’exception de Rudy Gobert. Guerschon Yabusele a été actif lors de la victoire des Knicks avec 3 points, 2 rebonds et 1 contre en 12 minutes. Ses coéquipiers Pacôme Dadiet (3 minutes, 1 rebond) et Mohamed Diawara (5 minutes, 1 rebond) ont également goûté au parquet dans le large succès face à leurs voisins des Nets. Sidy Cissoko, titulaire avec Portland, a vécu une soirée compliquée (3 points, 2 passes, 1 rebond, 1 interception), tandis que Rayan Rupert a de nouveau bénéficié de la confiance de Tiago Splitter avec 16 minutes, pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes dans la victoire contre Milwaukee. Noa Essengue a inscrit sa première ligne statistique en NBA grâce à une interception en 2 minutes contre les Pelicans.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
