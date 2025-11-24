Recherche
NBA

Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison

NBA - Noah Penda a signé sa meilleure performance avec Orlando tandis que Rayan Rupert a dépassé les 10 points avec Portland ce dimanche 23 novembre. Les deux Français ont profité de temps de jeu élargi pour s’exprimer.
00h00
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche

Crédit photo : © Bob DeChiara-Imagn Images

Noah Penda et Rayan Rupert ont vécu leur soirée la plus aboutie de la saison en NBA, ce dimanche 23 novembre. Le rookie du Magic et l’ailier des Blazers – dans sa troisième saison NBA – ont franchi la barre symbolique des 10 points, confirmant la montée en puissance déjà amorcée par plusieurs jeunes Français dans la ligue.

Noah Penda confirme la confiance d’Orlando

Responsabilisé après un passage en G-League, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a parfaitement répondu aux attentes. À Boston, l’ailier de 20 ans a signé sa performance la plus complète depuis son arrivée en NBA : 13 points à 5/6 au tir, dont un impeccable 2/2 derrière l’arc, 8 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes. Le tout dans une rencontre où Orlando, diminué, a pourtant longtemps couru derrière.

13
PTS
8
REB
4
PDE
BOS
138 129
ORL

Son coéquipier Jase Richardson n’a pas manqué de saluer sa préparation et son état d’esprit : « Lui et moi parlons tout le temps du fait d’être prêts quand c’est notre tour d’entrer en jeu, et que lorsque ça arrive, il faut travailler très dur. Et c’est exactement ce qu’il a fait ce soir. »

Le jeune Français n’avait jamais dépassé les 4 points cette saison avant cette sortie très encourageante.

Rayan Rupert dépasse les 10 points dans la déroute de Portland

Du côté de Portland, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a lui aussi dépassé les 10 points pour la première fois cette saison. Entré en jeu pour 16 minutes, l’ailier a montré de vraies intentions offensives : 10 points à 4/7 au tir, dont un parfait 2/2 à 3-points, accompagnés de 5 rebonds.

10
PTS
5
REB
0
PDE
OKC
122 95
POR

Les Blazers ont en revanche subi la loi d’Oklahoma City (122-95). Rupert s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une séquence chaude après une faute appuyée sur Ajay Mitchell, provoquant une réaction immédiate des joueurs du Thunder. Un épisode sans conséquence pour lui, mais qui témoigne de son engagement défensif.

Sidy Cissoko, de nouveau titulaire, a été plus en difficulté (7 points) après sa belle sortie plus tôt ce week-end. En face, Ousmane Dieng a profité du large succès du Thunder pour ajouter 8 points en sortie de banc.

Moussa Diabaté toujours aussi solide, soirée plus discrète pour Risacher

Chez les Hornets, Moussa Diabaté continue d’avancer avec sérieux. Le pivot a signé son sixième double-double de la saison : 12 points à 4/4 au tir et 4/4 aux lancers et 11 rebonds dans la courte défaite à Atlanta. Une prestation pleine d’efficacité qui confirme sa capacité à peser dès qu’il est utilisé.

En face, Zaccharie Risacher a été discret (5 points en 22 minutes). Depuis son retour de blessure, l’ailier semble encore en quête de rythme.

Batum et les Clippers battus, pas de Nolan Traoré

Nicolas Batum a inscrit 6 points lors de la nouvelle défaite des Clippers à Cleveland (120-105). Une soirée sobre pour l’international français dans un collectif encore en quête de stabilité.

Nolan Traoré n’était pas sur la feuille avec Brooklyn, défait à Toronto.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
