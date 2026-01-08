Mathieu Boyer de nouveau blessé au poignet : Le Portel recherche un pigiste médical

Comme redouté, la saison du Portel va prendre une tourne encore plus compliquée en ce début d’année 2026, comme si le bilan de zéro victoire officielle (une seule sur le terrain, depuis retirée pour des raisons financières) ne suffisait pas…

Alors que plusieurs pépins de santé frappant l’effectif de Kenny Grant, pas à l’abri de compter d’autres pensionnaires à l’infirmerie dans les prochains jours, Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) a de nouveau été déclaré inapte au service. Un vrai coup dur sachant que le Gardois a pleinement pris la mesure de la première division avec 10,9 points à 61% et 6,6 rebonds de moyenne.

Opéré du poignet gauche l’été dernier, après avoir serré les dents toute la fin de saison pour maintenir l’ESSM en Betclic ÉLITE, le pivot souffre de nouveau du poignet. Ces derniers temps, il apparaissait avec un bandage au poignet… droit, soit celui qui n’a pas été opéré.

Alors qu’il a vu un chirurgien aujourd’hui, le pivot à l’invraisemblable ascension, de la NM3 vers la Betclic ÉLITE, doit encore passer des examens approfondis dans les prochains jours selon le club.

Par conséquent, il ne connaît pas encore la durée exacte de son indisponibilité mais celle-ci promet d’être conséquente. Ainsi, le club a déjà prévu d’embaucher un pigiste médical, quelques mois après l’avoir initialement remplacé par Neal Quinn, désormais à Gravelines-Dunkerque. Ce qui apparaît comme une nécessité sachant que l’autre pivot, Tyshaun Crawford, est très loin d’apporter toutes les garanties nécessaires (5,2 points et 4,1 rebonds).