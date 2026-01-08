Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Mathieu Boyer de nouveau blessé au poignet : Le Portel recherche un pigiste médical

Betclic ÉLITE - Opéré du poignet l'été dernier, Mathieu Boyer souffre de nouveau du même mal. Arrêté pour une durée indéterminée, le pivot du Portel va être remplacé par un pigiste médical.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathieu Boyer de nouveau blessé au poignet : Le Portel recherche un pigiste médical

Mathieu Boyer est de nouveau touché au poignet

Crédit photo : ESSM Le Portel

Comme redouté, la saison du Portel va prendre une tourne encore plus compliquée en ce début d’année 2026, comme si le bilan de zéro victoire officielle (une seule sur le terrain, depuis retirée pour des raisons financières) ne suffisait pas…

Alors que plusieurs pépins de santé frappant l’effectif de Kenny Grant, pas à l’abri de compter d’autres pensionnaires à l’infirmerie dans les prochains jours, Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) a de nouveau été déclaré inapte au service. Un vrai coup dur sachant que le Gardois a pleinement pris la mesure de la première division avec 10,9 points à 61% et 6,6 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mathieu Boyer.jpg
Mathieu BOYER
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 30 ans (22/10/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,9
#49
REB
6,6
#7
PD
1,1
#121

Opéré du poignet gauche l’été dernier, après avoir serré les dents toute la fin de saison pour maintenir l’ESSM en Betclic ÉLITE, le pivot souffre de nouveau du poignet. Ces derniers temps, il apparaissait avec un bandage au poignet… droit, soit celui qui n’a pas été opéré.

 

Alors qu’il a vu un chirurgien aujourd’hui, le pivot à l’invraisemblable ascension, de la NM3 vers la Betclic ÉLITE, doit encore passer des examens approfondis dans les prochains jours selon le club.

Par conséquent, il ne connaît pas encore la durée exacte de son indisponibilité mais celle-ci promet d’être conséquente. Ainsi, le club a déjà prévu d’embaucher un pigiste médical, quelques mois après l’avoir initialement remplacé par Neal Quinn, désormais à Gravelines-Dunkerque. Ce qui apparaît comme une nécessité sachant que l’autre pivot, Tyshaun Crawford, est très loin d’apporter toutes les garanties nécessaires (5,2 points et 4,1 rebonds).

Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
NM1
00h00Après « un épisode profondément choquant », Tim Eboh s’est éloigné des terrains : « Je me bats chaque jour pour me reconstruire »
ELITE 2
00h00Bastien Pinault, le récit introspectif : « À 1 200 euros par mois, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière »
Daniil Kasatkin à sa sortie de l'avion pour son retour en Russie
France
00h00Daniil Kasatkin échangé contre Laurent Vinatier : le basketteur russe libéré après six mois de détention en France
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer de nouveau blessé au poignet : Le Portel recherche un pigiste médical
Leaders Cup
00h00Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?
Serge Ibaka, de passage à OKC en octobre dernier, s'entraîne avec les Metropolitans 92
NM1
00h00Serge Ibaka toujours à l’entraînement avec les Metropolitans, mais pas de signature à l’horizon immédiat
EuroCup Féminine
00h00De la Russie à la Grèce, Ana Tadic a changé de cadre… et directement brillé face au Panathinaïkos et l’Olympiakos
EuroLeague
00h00Monaco chez le leader de l’EuroLeague : un match disponible gratuitement à la TV
Contenu premium
Médias
00h00BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média
Ilias Kamardine alterne le bon et moins bon, eu égard de son statut, avec Ole Miss
NCAA
00h00Roman Domon confirme en NCAA, Ilias Kamardine remonte son niveau de jeu
1 / 0
Livenews NBA
Le King a déjà croisé la route de Jalen Johnson a plusieurs reprises
NBA
00h00LeBron James compare Jalen Johnson à Scottie Pippen
NBA
00h00Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
1 / 0