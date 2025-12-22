L’ESSM Le Portel se voit retirer une victoire par la DNCCG

L’ESSM Le Portel traverse une saison 2025-2026 particulièrement délicate. Englué dans la course au maintien et confronté à de sérieuses difficultés budgétaires pour boucler l’exercice, le club nordiste vient de recevoir une sanction lourde de conséquences : un retrait ferme d’une victoire en Betclic ÉLITE, décidé par la DNCCG et confirmé après recours gracieux.

Une sanction financière qui pèse sur le sportif

Le 25 novembre 2025, la DNCCG a notifié à l’ESSM Le Portel une série de sanctions pour présentation de comptes ou de documents prévisionnels jugés non fidèles et sincères, conformément aux règlements de la LNB.

La décision est claire : retrait ferme d’une victoire au classement de Betclic ÉLITE, retrait avec sursis d’une seconde victoire, ainsi qu’une amende de 5 000 euros.

Des comptes jugés non conformes par la DNCCG

Dans son communiqué envoyé ce lundi 22 décembre, la DNCCG explique avoir constaté « une dégradation significative entre l’estimé des comptes au 30 juin 2025, transmis le 10 juin 2025 par le club, et les comptes clôturés au 30 juin 2025, transmis le 23 septembre 2025 ».

Cet estimé étant déterminant pour valider l’engagement du club en Betclic ÉLITE et encadrer la masse salariale sportive, l’instance financière a considéré que ces écarts constituaient une infraction caractérisée.

Un recours gracieux rejeté, l’appel reste possible

L’ESSM Le Portel avait choisi de contester cette première décision par un recours gracieux. Celui-ci n’a pas abouti : le 15 décembre, la DNCCG a confirmé l’intégralité des sanctions prononcées.

Le club conserve toutefois une ultime possibilité en exerçant un appel devant la Chambre d’Appel de la FFBB.

Une situation sportive encore plus critique

Sur le terrain, la sanction a un impact immédiat. Le Portel, qui ne comptait qu’une seule victoire en championnat, retombe à zéro succès après douze rencontres disputées. Un symbole cruel pour une équipe déjà lanterne rouge et sous pression constante, dans une saison où les difficultés sportives se mêlent aux incertitudes économiques.