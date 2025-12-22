Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

L’ESSM Le Portel se voit retirer une victoire par la DNCCG

Betclic ELITE - Déjà mal engagée sportivement et fragilisée financièrement, l’ESSM Le Portel encaisse un nouveau coup dur en Betclic ÉLITE avec un retrait ferme d’une victoire décidé par la DNCCG.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ESSM Le Portel se voit retirer une victoire par la DNCCG

L’ESSM Le Portel se voit retirer sa seule victoire au classement

Crédit photo : Théo Caron

L’ESSM Le Portel traverse une saison 2025-2026 particulièrement délicate. Englué dans la course au maintien et confronté à de sérieuses difficultés budgétaires pour boucler l’exercice, le club nordiste vient de recevoir une sanction lourde de conséquences : un retrait ferme d’une victoire en Betclic ÉLITE, décidé par la DNCCG et confirmé après recours gracieux.

Une sanction financière qui pèse sur le sportif

Le 25 novembre 2025, la DNCCG a notifié à l’ESSM Le Portel une série de sanctions pour présentation de comptes ou de documents prévisionnels jugés non fidèles et sincères, conformément aux règlements de la LNB.

La décision est claire : retrait ferme d’une victoire au classement de Betclic ÉLITE, retrait avec sursis d’une seconde victoire, ainsi qu’une amende de 5 000 euros.

Des comptes jugés non conformes par la DNCCG

Dans son communiqué envoyé ce lundi 22 décembre, la DNCCG explique avoir constaté « une dégradation significative entre l’estimé des comptes au 30 juin 2025, transmis le 10 juin 2025 par le club, et les comptes clôturés au 30 juin 2025, transmis le 23 septembre 2025 ».

Cet estimé étant déterminant pour valider l’engagement du club en Betclic ÉLITE et encadrer la masse salariale sportive, l’instance financière a considéré que ces écarts constituaient une infraction caractérisée.

Un recours gracieux rejeté, l’appel reste possible

L’ESSM Le Portel avait choisi de contester cette première décision par un recours gracieux. Celui-ci n’a pas abouti : le 15 décembre, la DNCCG a confirmé l’intégralité des sanctions prononcées.

Le club conserve toutefois une ultime possibilité en exerçant un appel devant la Chambre d’Appel de la FFBB.

Une situation sportive encore plus critique

Sur le terrain, la sanction a un impact immédiat. Le Portel, qui ne comptait qu’une seule victoire en championnat, retombe à zéro succès après douze rencontres disputées. Un symbole cruel pour une équipe déjà lanterne rouge et sous pression constante, dans une saison où les difficultés sportives se mêlent aux incertitudes économiques.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Portel
Le Portel
Suivre
DNCCG
DNCCG
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
ledave71
c'est sur c'est plus facile de s'en prendre a eux pauvre LNB
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Je comprends mais ça fait des années que le portel joue avec les limites financière
Répondre
(0) J'aime
supporterdusqbb
Pas cool pour nos amis portelois.
Répondre
(0) J'aime
lolo59
Avec tous ça, le BCM va encore réussir à se maintenir malgré une gestion non pas financière caduque ( loin de là ) mais par des dirigeants incompétents assis sur des places payés à prix d'or et un coach dans le monde des bisounours!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…
Le match entre la JL Bourg et l'Elan Chalon s'est révélé accroché, mais aussi très tendu
Betclic ELITE
00h00JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe
L'ESSM Le Portel se voit retirer sa seule victoire au classement
Betclic ELITE
00h00L’ESSM Le Portel se voit retirer une victoire par la DNCCG
Svetislav Pesic retrouve un poste, celui de coach du Bayern Munich
EuroLeague
00h00Svetislav Pesic rappelé en urgence au Bayern Munich, dans un contexte très particulier
Betclic ELITE
00h00Jamuni McNeace ne rejouera pas pour Cholet avant 2026
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro s’est éloigné de Saint-Quentin pour la fin d’année
La Boulangère Wonderligue
00h00Marine Debaut quitte déjà Angers, un deuxième départ en vue à l’UFAB…
Liga Endesa
00h006% de moyenne aux shoots en Liga Endesa : Xavier Castañeda exfiltré par Malaga vers un autre club espagnol
Malcolm Cazalon a marqué 19 points ce dimanche, pour son retour au jeu
À l’étranger
00h00Malcolm Cazalon relancé à Denizli : un record de points après un mois sans jouer
Timothé Luwawu-Cabarrot assiste au buzzer beater de Markus Howard
Liga Endesa
00h00Baskonia plante un buzzer-beater à Malaga, Timothé Luwawu-Cabarrot encore à 20 points face à Killian Tillie
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
1 / 0