À l’étranger

Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne

Espagne - Jordan Davis retrouve l’Espagne. Resté sans club depuis le début de la saison 2025/2026, l’arrière américano-azerbaïdjanais s’est engagé avec Cartagena, pensionnaire de Primera FEB (ex-LEB Oro). Le club ibérique mise sur l’explosivité et l’expérience d’un globe-trotter bien connu en Europe.
00h00
Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne

Jordan Davis a fini la saison 2024-2025 à l’ADA Blois

Crédit photo : Tuan Nguyen

Jordan Davis (1,88 m, 28 ans) retrouve l’Espagne. L’Américain au passeport azerbaïdjanais, passé par plusieurs championnats européens, s’est engagé avec Carthagène, club ambitieux mais en difficulté de la Primera FEB (la deuxième division espagnole). Un recrutement qui marque une volonté claire du club : s’appuyer sur un profil explosif et expérimenté pour grimper au classement.

Un renfort de poids pour Carthagène

A 28 ans, Jordan Davis connaît déjà très bien l’Espagne pour y avoir évolué plusieurs saisons, notamment en Liga Endesa avec Manresa, Murcie et Breogan entre 2019 et 2024. Ses passages avaient été marqué par des séquences spectaculaires, entre percussion puissante, explosivité sur le premier pas et capacité à occuper les postes 1 et 2.

Pour le club de la ville espagnole située en bordure de la mer Méditerranée, cette signature s’inscrit dans une stratégie assumée : muscler son effectif avec un joueur calibré Liga Endesa, capable d’apporter scoring, énergie et leadership à une formation actuellement en bas de tableau, bloquée à la 15e place (2 victoires et 7 défaites).

Une première ratée

L’international azerbaïdjanais a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs ce week-end, mais il est clairement passé à travers. Opposé à Zamora, l’arrière a joué 17 minutes pour 3 points (1/7 aux tirs), 1 rebond, 3 passes décisives, 3 fautes et 4 balles perdues, pour une évaluation de –5. Son équipe s’est largement inclinée 90-71, un début difficile qui ne remet toutefois pas en cause son rôle attendu dans les semaines à venir.

Une parenthèse française à Blois

Avant de retrouver l’Espagne, Jordan Davis était brièvement passé par la France. Pigiste médical à l’ADA Blois en mai 2025, il avait été recruté pour pallier une cascade de blessures sur les postes extérieurs lors d’une fin de saison tendue en Pro B.

En quelques semaines, il avait montré sa capacité d’adaptation rapide, tournant autour de 8,5 points et 3,3 passes décisives pour 8,3 d’évaluation en 23 minutes sur 4 matchs entre la saison régulière et les playoffs. Une contribution utile, même si Blois avait été éliminé en quarts de finale par Vichy.

LIRE AUSSI

Retour en terrain connu

En rejoignant Carthagène, Jordan Davis retrouve un pays qu’il connait parfaitement et même un championnat où il avait évolué brièvement l’an passé avec succès en portant les couleurs du club de Minorque le temps de 4 matchs en décembre 2024 (26,5 points de moyenne).

Carthagène espère désormais que son expérience (Allemagne, Espagne, Grèce, Israël, Kosovo, Liban, France) et son énergie offriront l’étincelle nécessaire pour stabiliser son projet sportif. Pour Davis, ce retour en Espagne ressemble à l’opportunité idéale : du temps de jeu, un rôle clé et un pays qu’il connaît parfaitement.

