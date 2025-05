Jordan Davis, un renfort de dernière minute au joli CV à l’ADA Blois

Actuel leader de Pro B, l’ADA Blois a officialisé dans un communiqué l’arrivée de l’arrière américain Jordan Davis (1,88 m, 27 ans) « afin d’aborder la fin de saison dans les meilleures dispositions possibles ». Le club fait face à deux blessures consécutives dans ce secteur, celle de Timothé Vergiat (1,88 m, 27 ans) samedi 3 mai contre Chartres (lésion musculaire au mollet) ; et celle du jeune Maxime Sconard (1,93 m, 21 ans), forfait pour la fin de saison, survenue deux semaines plus tôt.

Jordan Davis a la bougeotte cette saison : 5e club cette saison à Blois

Plus qu’un simple remplaçant, Jordan Davis vient apporter énormément de qualités et d’expérience aux Blésois, notamment dans la perspective des matchs à enjeu du sprint final. L’arrière sort d’une récente demi-finale de playoffs de première division kosovare avec le Sigal Prishtina. À Blois, il va connaître son… 5e club de la saison, après des passages remarqués en Espagne à Rio Breogán et Minorque (26,5 points de moyenne en 4 matchs) et en Grèce avec le Promitheas Patras.

« Une chance pour le club de tomber sur un joueur comme lui à ce moment-là de la saison » David Morabito, entraîneur de l’ADA Blois

Plusieurs campagnes de BCL à son actif

Précédemment dans sa carrière, l’Américain au passeport azerbaïdjanais a été plus stable, notamment à Murcie où il a passé trois saisons (2020-2023), après avoir joué à Manresa (Espagne), au Rasta Vechta (Allemagne) et à l’Hapoël Tel-Aviv (Israël). C’est en Allemagne qu’il a connu ses premières joutes européennes, en Ligue des Champions (BCL) ; compétition qu’il jouera pendant trois saisons ensuite avec l’UCAM Murcie.

Avec un tel CV, son arrivée réjouit forcément le manager général de Blois, Julien Monclar, qui voit en Jordan Davis « une superbe opportunité, il a les références d’un joueur de niveau européen », souligne-t-il dans le communiqué du club. Avant d’ajouter : « La fin de saison de son équipe au Kosovo est tombée au bon moment pour nous. Il était de notre devoir de réagir au plus vite dès ce week-end tant l’équipe le mérite ».

L’entraîneur blésois, David Morabito, savoure lui aussi : « Jordan est un joueur avec une expérience des Coupes d’Europe et de divisions européennes de premier plan (Espagne, Grèce…) C’est une chance pour nous de tomber sur un joueur comme lui à ce moment-là de la saison. Il va nous apporter son énergie et son intensité sur cette fin de championnat et sur de possibles playoffs ».

Comptant sur lui dès cette semaine, le club va tout mettre en œuvre pour que Jordan soit qualifié pour la rencontre comptant pour la 37e journée de Pro B qui se disputera sur le parquet de l’Élan Béarnais ce vendredi 9 mai.