Le CEP Lorient s’offre une paire de meneurs expérimentés : Choplin et Ghezala

La ligne arrière du CEP Lorient vient de prendre fière allure avec les deux récentes signatures annoncées par le club breton, à savoir Maxime Choplin et Tommy Ghezala. Le premier quitte Pays de Fougères après cinq saisons au club, tandis que le second retrouve la NM1 après avoir passé les quatre dernières saisons en Pro B.

Fin d’une belle aventure pour Choplin avec Pays de Fougères

Historique des récents succès de Pays de Fougères avec le coach Mathieu Lemercier, Maxime Choplin (1,80 m, 32 ans) s’exporte de l’Ille-et-Vilaine au Morhiban. Le triple MVP du Trophée Coupe de France (2022, 2023 et 2024) va continuer à évoluer en NM1 après l’avoir retrouvé la saison dernière avec Pays de Fougères au terme d’un exercice à rebondissement. Alors que le maintien sportif avait été acquis avec 24 victoires en 40 matchs pour le promu, un retrait de point quasi historique pour le club (10 points sur l’ensemble des deux phases) pour des raisons financières avait mis en péril son engagement en Nationale 1 pour le prochain exercice. Finalement, le feuilleton a pris fin ce samedi 4 juillet, après la validation de la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB.

Passé par le centre de formation du Mans (2008 à 2012), Maxime Choplin est un garçon d’expérience après avoir joué plus d’une décennie entre la Pro B et la NM1, avant de s’établir à Fougères durant les cinq dernières saisons. Pour son retour en Nationale 1, le meneur valait encore 13,7 points à 36% aux tirs dont 34% à 3-points et 4,8 passes décisives en 32 minutes de jeu en moyenne

PROFIL JOUEUR Maxime CHOPLIN Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 32 ans (05/12/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 13,7 #31 REB 2,3 #235 PD 4,8 #12

Retour en NM1 pour Ghezala

Pour Tommy Ghezala (1,84 m, 32 ans), c’est un recul d’une division après avoir continuellement gravi les échelons depuis plus d’une décennie. Meilleur marqueur de NM3, le Vosgien est passé de la NM2 (Joeuf-Homécourt, Kaysersberg), à la NM1 (Gries-Oberhoffen, Aubenas, Pont-de-Chéruy) avant de connaître la Pro B à 28 ans à partir de 2021. Joueur d’Évreux et d’Angers pendant respectivement deux et une saisons, le combo-guard a vécu un dernier exercice fait de petits contrats, tantôt pigiste médical à l’Élan Béarnais, avec aussi un retour avec l’ALM, là encore comme remplaçant médical.

Avec cette fois un contrat pour l’entièreté d’une saison à Lorient, Tommy Ghezala va pouvoir prétendre à un rôle avec des responsabilités au CEP.

PROFIL JOUEUR Tommy GHEZALA Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 32 ans (12/11/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 3,2 #237 REB 1,1 #248 PD 2,6 #71

Le secteur des meneurs-arrières du CEP Lorient est en tout cas paré pour la prochaine saison de NM1 avec les signatures de Maxime Choplin et Tommy Ghezala, ainsi que les prolongations de Matthieu Robin et Kevin Franceschi.