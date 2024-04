L’incroyable série de Maxime Choplin (Fougères), triple MVP du Trophée Coupe de France

Maxime Choplin semble avoir trouvé deux « chez lui ». À Fougères, d’abord, où il évolue depuis 2020. Mais aussi à Bercy, où le meneur de 31 ans a décroché un 3e titre consécutif de MVP de la finale du Trophée Coupe de France, afin de marquer un peu plus s’il n’en fallait le triplé historique de Pays de Fougères dans la compétition.

Et un, et deux, et trois titres de 𝐌𝐕𝐏 🏆#CDFBasket | @FougeresBasket pic.twitter.com/9Yvu0TNp4J — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2024

« Il y a beaucoup de fierté »

Cette 3e joute en finale face à Gravenchon (77-76) ne devancera certes pas sa première prestation en Bercy, avec le tir de la gagne pour permettre à Fougères de débuter sa formidable histoire avec la compétition contre TOAC Toulouse. Mais encore une fois, Maxime Choplin a répondu présent dans les grands rendez-vous, avec des statistiques similaires à sa partie de 2023 contre Beaujolais Basket : 18 points, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 1 ballon perdu en 35 minutes de jeu. Mais à l’issue de sa 3e production en finale, Maxime Choplin, en bon leader, préférait mettre en avant le groupe breton.

« On est habitués mais il y a beaucoup de fierté, soulignait Maxime Choplin. On a su rester solides et ensemble même si on a été bousculé et qu’à +10, on doit plier le match. Rassembler autant de monde pour un match amateur, on ne se rend pas compte de l’exploit. J’espère que vous reverrez ça un jour, mais quasiment 2 000 personnes de Fougères, c’est énorme. »

Duo gagnant avec le coach Mathieu Lemercier

Une réussite à la fois populaire, collective et individuelle donc, pour le joueur passé par le centre de formation du Mans (2008 à 2012). Maxime Choplin a ensuite arpenté les parquets de Pro B et de NM1 pendant près d’une décennie (Cognac, Quimper et Tarbes-Lourdes), avant de rejoindre Fougères, en même temps que le coach Mathieu Lemercier. Les deux hommes se connaissaient déjà, pour avoir remporté ensemble un Trophée Coupe de France, celui des cadets en 2010 avec Le Mans.

Mais après avoir réussi ce triplé historique avec Pays de Fougères, le duo souhaiterait marquer autrement l’histoire du club, par une accession en NM1. « J’espère juste ne pas revenir l’année prochaine », souriait Maxime Choplin en quittant la conférence de presse à Bercy. La mission montée serait alors accompli pour Fougères et la Bretagne compterait un membre de plus en NM1.