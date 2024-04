Fougères maître de Bercy : une 3e victoire historique au Trophée Coupe de France contre Gravenchon !

Le soulagement de Kevin Bichard, le saut d’Elliot Froc dans les bras d’Henrikas Vorotnikovas, le poing rageur du coach Mathieu Lemercier. Plusieurs façons de célébrer un titre pour une première dans l’histoire des Trophées Coupe de France : un triplé. Après 2022 et 2023, Pays de Fougères a remporté un 3e titre à Bercy, face à Gravenchon cette fois (77-76).

Le double tenant du titre n’est pas venu seul 🌋😳@FougeresBasket | #CDFBasket pic.twitter.com/EbyasThuq3 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2024

Pays de Fougères a été « cherché sa victoire » devant une marée bretonne

Ce 3e couronnement à l’Accor Arena, les Bretons ont dû aller le chercher, poussés par les quelques 1 800 supporters fougérois ayant fait le déplacement. Car Fougères a dû cravacher pour tenir le rythme d’une équipe de Gravenchon en réussite en première période, à l’image de l’intenable Mathéo Cauwet. Auteur de vingt premières minutes remarquables (24 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, pour 32 points au final), le détenteur d’une licence AS, lui permettant d’évoluer à Gravenchon (NM2) et Rouen (Pro B), a admirablement lancé l’équipe seinomarine pour sa première à ce niveau.

Mais en seconde période, le leader de la poule C de NM2 a resserré la vice défensivement, en multipliant notamment les prises à deux sur le Rouennais. « Je suis fier de ce qu’on a fait sur la deuxième mi-temps, très sincèrement », soulignait l’entraîneur fougerais Mathieu Lemercier. Mais malgré le momentum de la partie repris en cours de 3e quart-temps, malgré l’expérience dont dispose Fougères à ce niveau, la fébrilité peut vous gagner. Surtout au moment de marquer l’histoire. Par deux fois, Gravenchon a eu l’occasion d’égaliser. D’abord par son héros malheureux du soir, Mathéo Cauwet, puis d’un tir du milieu de terrain désespéré de Cédric Le Borloch. Maxime Choplin et Mathieu Lemercier ont alors eu des souvenirs d’un tir du logo central tenté par un certain Axel Julien, lors de la finale cadets 2010 remportée déjà à l’époque par les deux Fougérois (Le Mans vainqueur de Hyères-Toulon). Mais comme celui du Varois 14 ans plus tôt, celui du capitaine gravenchonnais n’a pas trouvé la mire.

24 points à la mi-temps 😳 Mathéo Cauwet est injouable et Gravenchon est devant à la pause ✨#CDFBasket | @CauwetMatheo pic.twitter.com/wzJHcz1bms — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2024

L’autre triplé de Fougères : les MVPs de Maxime Choplin

« Je dirais que ce qui fait notre force, c’est notre état d’esprit. On a été chercher cette victoire-là, à l’image de notre saison. Il y a aussi le fait qu’on puisse compter sur un groupe peut-être un peu plus étoffé. » Et des cadres qui répondent présents, toujours. Si Fougères a remporté pour la 3e année d’affilée le Trophée Coupe de France, Maxime Choplin a lui réalisé un autre triplé : celui de MVP. Auteur du tir de la gagne au buzzer en 2022 TOAC Toulouse pour le début de la belle histoire bretonne, le meneur a une nouvelle fois porté Fougères vers les sommets ce vendredi 26 avril (18 points, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 1 ballon perdu).

Alors maintenant, place à un quadruplé ? Peut-être pas. Ne pas voir Fougères disputer le Trophée Coupe de France la saison prochaine serait une bonne nouvelle. Cela voudrait dire que les Bretons sortiraient vainqueurs des playoffs d’accession en NM1. « L’état d’esprit, c’est de profiter du titre qu’on vient de gagner et de ce qu’on a réalisé d’historique, tempérait Mathieu Lemercier. Donc laissez-nous le temps de rejoindre tout le monde pour savourer. » Et c’est bien normal, après un tel triplé, historique dans l’histoire des Trophées Coupe de France.

À l’Accor Arena (Paris)