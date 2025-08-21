L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !

« La relève semble assurée, à confirmer dans la durée », écrivions-nous l’an dernier, à l’issue d’un été historique pour les équipes de France juniors. Spoiler : la confirmation n’a pas eu lieu. Au contraire, la cuvée 2025 des jeunes est historiquement faible. La pire depuis dix ans même…

Huit campagnes, une seule finale

Loin des quatre médailles d’or de 2024, un total qu’il était certes utopique d’espérer réitérer, les Bleuet(te)s n’ont disputé qu’une seule finale en huit possibilités ces dernières semaines. Et celle-ci n’est pas loin d’être le souvenir le plus effroyable de l’été avec le terrible effondrement des U18 masculins face à l’Espagne, coupables d’avoir dilapidé huit points d’avance dans les 35 dernières secondes alors qu’ils avaient auparavant développé un basket magnifique à Belgrade.

✅ 8 PTS DOWN

Au total, le butin s’élève à trois médailles : l’argent des U18, donc, mais aussi le bronze pour les U20 et les U18 féminines. À part cela, toute une pelletée de cauchemars. En vrac : le 2-25 contre la… Suisse en 1/8e de finale de la Coupe du Monde U19, le tir assassin de Mario Machetti en 1/4 de finale de l’EuroBasket U16, le spectre de la relégation en division B pour les U20 féminines…

Le bilan des équipes de France juniors en 2025 :

U20M : médaille de bronze (défaite 71-81 contre la Lituanie en demi)

(défaite 71-81 contre la Lituanie en demi) U19M : 10e (défaite 79-86 contre la Suisse en 1/8e)

U18M : médaille d’argent (défaite 81-82 contre l’Espagne en finale)

(défaite 81-82 contre l’Espagne en finale) U16M : 5e (défaite 73-76 contre l’Italie en quart)

U20F : 13e (défaite 74-81 contre Israël en 1/8e)

U19F : 5e (défaite 65-70 contre les États-Unis en quart)

U18F : médaille de bronze (défaite 65-71 contre l’Espagne en demi)

(défaite 65-71 contre l’Espagne en demi) U16F : entre la 5e et la 8e place (défaite 53-72 contre l’Espagne en quart)

Quelles raisons ?

Trois podiums, c’est peu. Pour trouver trace d’un bilan équivalent, il faut remonter jusqu’à 2018, à la simple différence qu’il y avait deux finales mondiales dans le lot, avec les deux sélections U17 en argent. Ainsi, le basket français juniors a vécu son plus mauvais été depuis 2015, lorsque les hommes n’avaient ramené aucune médaille, contre deux pour les filles (l’argent pour les U20 et les U18).

L’été n’est pas tout à fait terminé encore puisque les cadettes devront se relever de leur désillusion espagnole afin d’aller chercher la cinquième place, qualificative pour la Coupe du Monde U17, qui permettrait de sauver les apparences. Reste que le bilan est loin des attentes, pour une multitude de raisons (défaillances tactiques, faillite mentale dans les moments clefs, jeu offensif poussif malgré la domination athlétique, suffisance après les quatre titres de 2024, absence de nombreux cadres, croisement prématuré avec Team USA, etc) que les techniciens fédéraux décortiqueront le mois prochain.

Un débriefing en septembre

« Au mois de septembre, tous les coachs des équipes de France jeunes et adultes, filles et garçons, se retrouvent pour débriefer les campagnes », raconte Élise Prodhomme, la sélectionneuse argentée des U18. « Il y a un partage d’expérience. Qu’est ce qui a marché, qu’est ce qui n’a pas marché ? On échange autour de tout cela pour faire évoluer le tout. Il y aura une vraie analyse. »

Alors, simple épiphénomène ou électrochoc nécessaire pour tout remettre à plat ? On attendra de nouveau une confirmation en 2026 : celle que ce funeste été n’était qu’un accident…

Le bilan annuel des équipes de France juniors depuis 20 ans :

2025 : 3 médailles (0 or, 1 argent, 2 bronze)

2024 : 5 médailles (4 or, 1 argent, 0 bronze)

2023 : 6 médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze)

2022 : 4 médailles (1 or, 0 argent, 3 bronze)

2019 : 4 médailles (0 or, 1 argent, 3 bronze)

2018 : 3 médailles (0 or, 2 argent, 1 bronze)

2017 : 4 médailles (2 or, 0 argent, 2 bronze)

2016 : 3 médailles (2 or, 0 argent, 1 bronze)

2015 : 2 médailles (0 or, 2 argent, 0 bronze)

2014 : 3 médailles (2 or, 1 argent, 0 bronze)

2013 : 2 médailles (0 or, 2 argent, 0 bronze)

2012 : 3 médailles (1 or, 2 argent, 0 bronze)

2011 : 2 médailles (0 or, 1 argent, 1 bronze)

2010 : 4 médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze)

2009 : 5 médailles (1 or, 3 argent, 1 bronze)

2008 : 2 médailles (0 or, 1 argent, 1 bronze)

2007 : 3 médailles (1 or, 0 argent, 2 bronze)

2006 : 2 médailles (1 or, 0 argent, 1 bronze)

2005 : 4 médailles (1 or, 2 argent, 1 bronze)

*Pas de compétition en 2020 et seulement les Mondiaux U19 en 2021 (avec une médaille d’argent pour les hommes)