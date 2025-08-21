Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !

Loin des quatre médailles d'or de 2024, la défaite en quart de finale des U16 féminines est venu sceller un piteux bilan estival pour les équipes de France juniors. Zéro titre, une seule finale et trois médailles : on n'avait plus connu butin aussi maigre depuis 2015 !
|
00h00
Résumé
Écouter
L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !

La cruelle médaille d’argent des U18 : le meilleur résultat de l’été pour les équipes de France juniors

Crédit photo : FIBA

« La relève semble assurée, à confirmer dans la durée », écrivions-nous l’an dernier, à l’issue d’un été historique pour les équipes de France juniors. Spoiler : la confirmation n’a pas eu lieu. Au contraire, la cuvée 2025 des jeunes est historiquement faible. La pire depuis dix ans même…

Huit campagnes, une seule finale

Loin des quatre médailles d’or de 2024, un total qu’il était certes utopique d’espérer réitérer, les Bleuet(te)s n’ont disputé qu’une seule finale en huit possibilités ces dernières semaines. Et celle-ci n’est pas loin d’être le souvenir le plus effroyable de l’été avec le terrible effondrement des U18 masculins face à l’Espagne, coupables d’avoir dilapidé huit points d’avance dans les 35 dernières secondes alors qu’ils avaient auparavant développé un basket magnifique à Belgrade.

Au total, le butin s’élève à trois médailles : l’argent des U18, donc, mais aussi le bronze pour les U20 et les U18 féminines. À part cela, toute une pelletée de cauchemars. En vrac : le 2-25 contre la… Suisse en 1/8e de finale de la Coupe du Monde U19, le tir assassin de Mario Machetti en 1/4 de finale de l’EuroBasket U16, le spectre de la relégation en division B pour les U20 féminines…

Le bilan des équipes de France juniors en 2025 :

  • U20M : médaille de bronze (défaite 71-81 contre la Lituanie en demi)
  • U19M : 10e (défaite 79-86 contre la Suisse en 1/8e)
  • U18M : médaille d’argent (défaite 81-82 contre l’Espagne en finale)
  • U16M : 5e (défaite 73-76 contre l’Italie en quart)
  • U20F : 13e (défaite 74-81 contre Israël en 1/8e)
  • U19F : 5e (défaite 65-70 contre les États-Unis en quart)
  • U18F : médaille de bronze (défaite 65-71 contre l’Espagne en demi)
  • U16F : entre la 5e et la 8e place (défaite 53-72 contre l’Espagne en quart)
LIRE AUSSI

Quelles raisons ? 

Trois podiums, c’est peu. Pour trouver trace d’un bilan équivalent, il faut remonter jusqu’à 2018, à la simple différence qu’il y avait deux finales mondiales dans le lot, avec les deux sélections U17 en argent. Ainsi, le basket français juniors a vécu son plus mauvais été depuis 2015, lorsque les hommes n’avaient ramené aucune médaille, contre deux pour les filles (l’argent pour les U20 et les U18).

L’été n’est pas tout à fait terminé encore puisque les cadettes devront se relever de leur désillusion espagnole afin d’aller chercher la cinquième place, qualificative pour la Coupe du Monde U17, qui permettrait de sauver les apparences. Reste que le bilan est loin des attentes, pour une multitude de raisons (défaillances tactiques, faillite mentale dans les moments clefs, jeu offensif poussif malgré la domination athlétique, suffisance après les quatre titres de 2024, absence de nombreux cadres, croisement prématuré avec Team USA, etc) que les techniciens fédéraux décortiqueront le mois prochain.

Un débriefing en septembre

« Au mois de septembre, tous les coachs des équipes de France jeunes et adultes, filles et garçons, se retrouvent pour débriefer les campagnes », raconte Élise Prodhomme, la sélectionneuse argentée des U18. « Il y a un partage d’expérience. Qu’est ce qui a marché, qu’est ce qui n’a pas marché ? On échange autour de tout cela pour faire évoluer le tout. Il y aura une vraie analyse. » 

Alors, simple épiphénomène ou électrochoc nécessaire pour tout remettre à plat ? On attendra de nouveau une confirmation en 2026 : celle que ce funeste été n’était qu’un accident…

Le point le plus bas de l’été du basket français : la défaite des U20 féminines contre la Lettonie en match de classement, les menaçant d’une relégation en division B (photo : FIBA)

Le bilan annuel des équipes de France juniors depuis 20 ans :

  • 2025 : 3 médailles (0 or, 1 argent, 2 bronze)
  • 2024 : 5 médailles (4 or, 1 argent, 0 bronze)
  • 2023 : 6 médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze)
  • 2022 : 4 médailles (1 or, 0 argent, 3 bronze)
  • 2019 : 4 médailles (0 or, 1 argent, 3 bronze)
  • 2018 : 3 médailles (0 or, 2 argent, 1 bronze)
  • 2017 : 4 médailles (2 or, 0 argent, 2 bronze)
  • 2016 : 3 médailles (2 or, 0 argent, 1 bronze)
  • 2015 : 2 médailles (0 or, 2 argent, 0 bronze)
  • 2014 : 3 médailles (2 or, 1 argent, 0 bronze)
  • 2013 : 2 médailles (0 or, 2 argent, 0 bronze)
  • 2012 : 3 médailles (1 or, 2 argent, 0 bronze)
  • 2011 : 2 médailles (0 or, 1 argent, 1 bronze)
  • 2010 : 4 médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze)
  • 2009 : 5 médailles (1 or, 3 argent, 1 bronze)
  • 2008 : 2 médailles (0 or, 1 argent, 1 bronze)
  • 2007 : 3 médailles (1 or, 0 argent, 2 bronze)
  • 2006 : 2 médailles (1 or, 0 argent, 1 bronze)
  • 2005 : 4 médailles (1 or, 2 argent, 1 bronze)

*Pas de compétition en 2020 et seulement les Mondiaux U19 en 2021 (avec une médaille d’argent pour les hommes)

LIRE AUSSI
LIRE AUSSI
LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Jeunes
Jeunes
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
chriher
Pour les masculins la draft déséquilibre tout surtout les années de CDM U20. Même en 2023 on arrive à faire argent monde en faisant monter Risacher, Sarr et Penda pour compenser les 2004, résultat on déshabille les U18 qui font 4. Cette année les U20 sont presque tous débutants en euro, c'est méritoire comme médaille. Les 2006 sont "légèrement " affaiblis, on fait monter Bracq et Kouakou mais ça ne compense pas. Les U18 avec ces 2 et Allard Atamna . Tout est parti de travers, il y a sûrement des axes d'amélioration mais faut pas abuser sur une prétendue nullité.
Répondre
(3) J'aime
samuel92
Le bilan 2025 est certes médiocre mais on peut aussi signaler que 2023 et 2024 étaient meilleures que d'habitude. Si on se fie à votre historique, la norme c'est plutôt 3-4 médailles. Cette année, on est revenu dans cette norme basse.
Répondre
(1) J'aime
riri4076- Modifié
J'ai vu pas mal de matchs garçons. On est quand même à quasi 3 médailles sur 4. Les U16 ne perdent qu'un seul match mais pas le bon, sur un match miracle italien(plus encore qu'un simple panier miracle). Ils ont explosés tous les autres. Seuls les U19 ont complètement sous performés surtout eu égard à leur expérience en pro pour la plupart des joueurs. Et Ils n'ont jamais réussi à installer un collectif malgré les individualités(il y avait quand même pas mal d'absents il me semble du fait des draftés nba). Pour les filles, ça a l'air un peu plus inquiétant surtout mentalement pour les U20 qui ont explosé après avoir dominé la 1ère phase. Après je n'ai pas suivi pour les aurtres mais perdre contre les States n'est pas infamant mais quid de la phase de qualif(pas vu perso)
Répondre
(1) J'aime
dem7
Autant hier les U16 filles ont perdu contre bien meilleures qu'elles donc pas de regrets mais c'est vrai qu'il y a eu quelques contre performances en U20 notamment Et déçu pour les U16 gars qui perdent en quart sur un shoot à 3pts avec la planche alors qu'ils avaient sûrement la meilleure équipe du tournoi
Répondre
(0) J'aime
leon_21
Le bilan est plus faible par rapport aux derniers étés, mais il reste dans la moyenne - certe basse - des étés pour les EdF Jeunes. Je ne suis pas gêné par cela. Par contre, ce qui me gêne, c'est que chaque été, le constats sur le fond est identique. Pour faire simple, beaucoup de talent individuels, grande capacité athlétique et toujours les mêmes carences dans le jeu collectif. Chaque année, y'a une exception (les U20 masculin cette année, les U17 féminines l'année dernière,..) mais globalement, les staffs en place n'apportent aucune valeur collective sur les sélections. De plus, aucune identité de jeu commune aux EdF. La FFBB prône le développement individuel des joueurs, et pour cela, on peut dire qu'on fait parti des meilleurs au monde et que nos entraineurs sont bon. Par contre, pour ce qui est des coachs - que je différencie de l'entraineur - c'est pas du retard que l'on a, c'est que la formation des coachs en France est partie dans le mauvais sens. Il y a pour moi une vrai remise en question et travail de fond pour avoir un jour des coachs français au même niveau que les joueurs que la France forme.
Répondre
(0) J'aime
stephmoon
"Été noir", "cauchemardesque", vous ne trouvez pas que vous y allez un peu fort ? J'ai l'impression qu'avant l'été dernier, ce bilan n'aurait fait lever un cil à personne et qu'on s'en serait plutôt satisfait, même avec le crève-cœur que représentent les défaites des U16 (qui peuvent rejouer le match 10 fois et le gagner 10 fois, certainement même avec un bel écart) et des U18. On prend quand même 3 médailles avec pas mal d'absents (blessés, draftés, sélectionnés en A, ...), est-ce à dire qu'on considère que quelles que soient les équipes qu'on présente, on pense qu'on va rafler la mise à tous les coups ?
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Il y a quand même des carences latentes au niveau de certains coachs FFBB. Ceux qui devraient donner les orientations fédérales devraient être les Vizade, Prod’homme, Gupilotte a contrario des Kebe, Absalon, Nelhomme …
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
toupane europe
BCL
00h00Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Alexandrine Obouh-Fégué dominait en deuxième division italienne
NF1
00h00Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
nelson bourg
Betclic ELITE
00h00Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !
balfourier nm1
NM1
00h00Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1
EuroBasket
00h00Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
castaneda euro Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France
1 / 0
Livenews NBA
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0