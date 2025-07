La France encaisse un terrible 2-25 et se fait sortir de la Coupe du Monde U19 par la Suisse !

Au milieu du 4e quart-temps, l’on pensait l’équipe de France U19 enfin dépêtrée du piège de l’hôte suisse à la Coupe du Monde. Mais dix minutes plus tard, la jolie route qui se dessinait vers une potentielle demi-finale contre l’ogre américain s’est effondrée pour les Bleuets, éliminés de la compétition en 1/8e de finale après un money-time désastreux contre la Suisse. Cette dernière a terminé la rencontre sur un 32 à 16, bien aidée par une sélection tricolore qui a frisé l’absurde par moment, pour une victoire finale sur le score de 86 à 79 après prolongation.

Un money-time catastrophique

À 5’34 de la fin du temps réglementaire, l’équipe de France U19 tenait pourtant le bon bout face à la Suisse. Avec un début de dernier quart-temps euphorique, menés notamment par l’adresse de Léon Sifferlin (11 points dont 3/10 à 3-points), les Bleuets s’étaient détachés à la faveur d’un 10-0 (54-66). Mais derrière, la réponse suisse a été beaucoup plus cinglante, brutale, voire même humiliante. Multipliant les ballons perdus sur simple remontée (16 au total) ainsi que les mauvais choix de tirs (12/46 à 3-points, 9/20 aux LFs), les partenaires de Soren Bracq (16 points à 6/12 aux tirs) ou encore Talis Soulhac (6 points à 2/14 aux tirs, 5 ballons perdus), incapables de gérer la pression générée par la Suisse, ont inévitablement vu fondre sur eux leur adversaire.

Les Helvètes, galvanisés par leur public à Lausanne, auraient même pu foudroyer la France dès la fin du temps réglementaire, au buzzer, après avoir égalisé à 66 partout dans la dernière minute. Mais c’est finalement en prolongation, dans la continuité de la fin du 4e quart-temps, que la sélection suisse a définitivement enfoncé les têtes tricolores. Malgré un sursaut d’orgueil des Bleuets dans les dernières secondes de la période supplémentaire, il était déjà bien trop tard, après avoir encaissé un terrible 25-2 de la 35e à la 43e minute de la partie (de 54-66 à 79-68). Faut-il également rappeler que la France a compté jusqu’à 14 points d’avance en fin de première période…

L’une des plus grandes déceptions de l’histoire des Bleuets ?

L’équipe de France U19 s’est finalement inclinée sur le score de 86 à 79 après prolongation, actant l’une des plus grandes débâcles de l’histoire du basket français dans les compétitions jeunes. Une élimination en 1/8e de finale de la Coupe du Monde qui fait tâche pour une sélection qui a fini à chaque fois sur le podium lors des trois derniers Mondiaux U19 (deux fois en argent, une fois en bronze).

Surtout face à une nation classée 62e au ranking mondial de la FIBA , entre le Chili et la Roumanie, quand la France se trouve à la 4e place. Et d’autant plus quand la voie vers le dernier carré semblait toute tracée, avec une confrontation en quart de finale contre la modeste Nouvelle-Zélande. Mais quand on n’est pas capable de battre la Suisse, la perspective de pouvoir titiller les États-Unis plus tard dans la compétition paraît bien ubuesque….