Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027

La Hongrie ayant arraché le dernier billet pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027, l'équipe de France connait tous ses adversaires. Le (long) chemin vers le Qatar est désormais pavé.
|
00h00
Résumé
Écouter
La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027

Trois ans après l’EuroBasket 2022, Français et Hongrois vont se retrouver lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

Crédit photo : FIBA

Trois ans après une piteuse prestation lors du premier tour de l’EuroBasket 2022 (victoire 78-74 à Cologne), l’équipe de France va retrouver la Hongrie.

La Hongrie plutôt que la Roumanie

Battus mercredi soir par la Macédoine (75-82), les coéquipiers de l’ancien gravelinois Szilard Benke ont dégringolé sur le gong à la deuxième place du groupe B des pré-qualifications pour la Coupe du Monde 2027 (derrière la Roumanie), qui propulsait droit dans la poule des Bleus.

Reversé dans la poule G, les hommes de Frédéric Fauthoux affrontera donc la Hongrie mais aussi la Belgique (déjà son premier adversaire à l’EuroBasket) et l’outsider finlandais.

Les six poules complètes de qualification pour la Coupe du Monde 2027

Quel format ? 

Se qualifier pour le second tour ne devrait pas être une tâche insurmontable puisque les trois meilleures équipes du groupe poursuivront l’aventure. Mais l’idée sera d’afficher le meilleur bilan possible puisque les résultats seront conservés pour la suite des opérations, où les Bleus croiseront avec les trois qualifiés du groupe H (Slovénie, République tchèque, Suède et Estonie). Les trois premiers de cette future poule de six nations composteront leur billet pour Doha.

L’opération Qatar 2027 sera donc un véritable marathon puisque les 12 équipes européennes qui se qualifieront pour la Coupe du Monde devront disputer douze rencontres, à travers six fenêtres internationales, dont deux au cours de l’été 2026.

LIRE AUSSI

Les six fenêtres internationales :

  • Du 24 novembre au 2 décembre 2025 (France – Belgique à Rouen le 28 novembre)
  • Du 23 février au 3 mars 2026 (France – Hongrie au Mans le 1er mars)
  • Du 29 juin au 7 juillet 2026 (France – Finlande à Pau le 6 juillet)
  • Du 24 août au 1er septembre 2026 (match à l’Accor Arena ?)
  • Du 23 novembre au 1er décembre 2026
  • Du 22 février au 2 mars 2027
Le marathon qui attend les Bleus pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2027

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
Finlande
Finlande
Suivre
Hongrie
Hongrie
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lou_grand
Format compliqué, surtout si les clubs d'EL et les franchises NBA ne libèrent pas les joueurs sur les fenêtres internationales.
Répondre
(0) J'aime
silk
Franchement des poules de 4 avec 3 qualifiés ça sert quand même pas à grand chose...
Répondre
(0) J'aime
le_xav
Ca doit être saoulant d'être finlandais et de se dire que quelle que soit la compétition, on va se coltiner la poule de la France.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes
Présaison
00h00[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit s’entraîne avec Le Portel
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
AfroBasket
00h00Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali
Équipe de France
00h00La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
toupane europe
BCL
00h00Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Alexandrine Obouh-Fégué dominait en deuxième division italienne
NF1
00h00Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion
1 / 0
Livenews NBA
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
1 / 0