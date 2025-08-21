La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027

Trois ans après une piteuse prestation lors du premier tour de l’EuroBasket 2022 (victoire 78-74 à Cologne), l’équipe de France va retrouver la Hongrie.

La Hongrie plutôt que la Roumanie

Battus mercredi soir par la Macédoine (75-82), les coéquipiers de l’ancien gravelinois Szilard Benke ont dégringolé sur le gong à la deuxième place du groupe B des pré-qualifications pour la Coupe du Monde 2027 (derrière la Roumanie), qui propulsait droit dans la poule des Bleus.

Reversé dans la poule G, les hommes de Frédéric Fauthoux affrontera donc la Hongrie mais aussi la Belgique (déjà son premier adversaire à l’EuroBasket) et l’outsider finlandais.

Quel format ?

Se qualifier pour le second tour ne devrait pas être une tâche insurmontable puisque les trois meilleures équipes du groupe poursuivront l’aventure. Mais l’idée sera d’afficher le meilleur bilan possible puisque les résultats seront conservés pour la suite des opérations, où les Bleus croiseront avec les trois qualifiés du groupe H (Slovénie, République tchèque, Suède et Estonie). Les trois premiers de cette future poule de six nations composteront leur billet pour Doha.

L’opération Qatar 2027 sera donc un véritable marathon puisque les 12 équipes européennes qui se qualifieront pour la Coupe du Monde devront disputer douze rencontres, à travers six fenêtres internationales, dont deux au cours de l’été 2026.

Les six fenêtres internationales :