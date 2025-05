Le groupe de la France connu pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027

Vice-champion olympique en titre et naturellement placée dans le chapeau 1, la France était bien placée pour le tirage au sort des qualifications au Mondial 2027. Les mains de l’Américain Carmelo Anthony, l’ancien joueur NBA, et du britannique Mo Farah, multiple champion olympique de demi-fond, ont donné les adversaires suivants aux Bleus : la Belgique, la Finlande et le 2e du groupe B des pré-qualifications (Macédoine, Hongrie, Roumanie).

Les jeux sont faits ⚔️ Les Bleus connaissent leurs adversaires pour le 1er tour des qualifications à la @FIBAWC 2027 ! ⚡️ Finlande

⚡️ Belgique

⚡️ 2e du Groupe B des Pre-Qualifiers (Macédoine, Hongrie, Roumanie)#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/Dl0Ezx3Bpe — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 13, 2025

Une qualification en deux temps

Ainsi, l’équipe de France connaît ses premiers adversaires pour tracer sa route vers le Mondial 2027 au Qatar, le premier de l’histoire dans le monde arabe. Même si la Finlande et les voisins belges ne sont pas des adversaires à prendre à la légère, l’obstacle de cette première phase (trois qualifiés sur quatre) ne devrait pas être trop difficile à surmonter, les trois premières équipes de chaque groupe étant qualifiées pour la seconde phase. Dans cette dernière, les équipes sont réparties en groupe de six, avec des matchs aller-retour face aux trois équipes non croisées en première phase. Les résultats du premier tour sont conservés et les trois premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour le Mondial.

Effacer le souvenir du Mondial 2023

Ce tirage au sort des groupes de qualification marque le début d’une nouvelle aventure en Coupe du Monde pour les Bleus. L’ambition pour Frédéric Fauthoux et ses joueurs sera d’effacer le triste souvenir du dernier Mondial disputé par les Bleus, qui s’était terminé bien trop tôt à Jakarta (Indonésie), dès la première phase de groupe de la compétition