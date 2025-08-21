Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032

Le PDG des Spurs RC Buford a officialisé l’engagement financier de la franchise dans le cadre du « Projet Marvel », le projet de transformation du centre-ville de San Antonio. L’organisation texane investira au total 2,1 milliards de dollars dans ce projet ambitieux qui prévoit la construction d’une nouvelle salle de 17 000 à 18 500 places.

The Spurs deserve a new arena. The City of San Antonio deserves a new arena. 🚨RT IF YOU SUPPORT PROJECT MARVEL!!! 🗣#PorVida pic.twitter.com/4d7a9Vz1Rd — Spurs Lead (@SpursLead) August 11, 2025

« Dans le cadre du protocole d’accord proposé, l’engagement total des Spurs s’élèvera à 2,1 milliards de dollars », a annoncé Buford dans un communiqué officiel. Cette somme dépasse largement la contribution initiale d’un milliard de dollars évoquée précédemment par la franchise.

Un financement partagé pour un projet à 1,3 milliard de dollars

La nouvelle salle doit ouvrir pour la saison NBA 2032-2033. Son coût atteint 1,3 milliard de dollars. Les Spurs paieront au moins 500 millions. La ville de San Antonio apportera jusqu’à 489 millions (38%). Le comté de Bexar ajoutera jusqu’à 311 millions (25%). Ces montants devront être validés par les électeurs.

La franchise couvrira tous les dépassements de coûts. « Tout au long de ce processus, nous avons toujours réaffirmé notre engagement à garantir qu’il n’y aura aucune incidence fiscale pour les familles de San Antonio et notre assurance de couvrir 100% de tous les dépassements de coûts de construction », a déclaré RC Buford.

Le projet inclut aussi un développement immobilier de 1,4 milliard sur 12 ans : bureaux, commerces, logements et un hôtel boutique. Les Spurs signeront un bail de 30 ans avec un loyer annuel de 4 millions, augmenté de 2% par an. Un accord de non-délocalisation accompagnera ce bail.

Un vote décisif prévu jeudi

Le conseil municipal de San Antonio doit se prononcer jeudi pour approuver ces termes non contraignants. En effet, deux résolutions s’opposent : d’une part, la maire Gina Ortiz Jones soutient la première et demande un report afin d’obtenir une étude d’impact économique indépendante ; d’autre part, cinq membres du conseil portent la seconde et souhaitent, au contraire, faire avancer rapidement le projet.

La nouvelle salle remplacera le Frost Bank Center actuel et s’élèvera au pied de la Tower of America, à l’emplacement de l’ancien Institut des Cultures Texanes. Ce projet transforme entièrement le quartier d’Hemisfair et représente un investissement total de quatre milliards de dollars.