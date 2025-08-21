Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032

Les Spurs confirment leur contribution financière majeure au "Projet Marvel". L'organisation texane s'engage à hauteur de 2,1 milliards de dollars pour la construction de leur future salle au centre-ville de San Antonio, prévue pour 2032.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032

La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers

Crédit photo : © Soobum Im-Imagn Images

Le PDG des Spurs RC Buford a officialisé l’engagement financier de la franchise dans le cadre du « Projet Marvel », le projet de transformation du centre-ville de San Antonio. L’organisation texane investira au total 2,1 milliards de dollars dans ce projet ambitieux qui prévoit la construction d’une nouvelle salle de 17 000 à 18 500 places.

« Dans le cadre du protocole d’accord proposé, l’engagement total des Spurs s’élèvera à 2,1 milliards de dollars », a annoncé Buford dans un communiqué officiel. Cette somme dépasse largement la contribution initiale d’un milliard de dollars évoquée précédemment par la franchise.

Un financement partagé pour un projet à 1,3 milliard de dollars

La nouvelle salle doit ouvrir pour la saison NBA 2032-2033. Son coût atteint 1,3 milliard de dollars. Les Spurs paieront au moins 500 millions. La ville de San Antonio apportera jusqu’à 489 millions (38%). Le comté de Bexar ajoutera jusqu’à 311 millions (25%). Ces montants devront être validés par les électeurs.

La franchise couvrira tous les dépassements de coûts. « Tout au long de ce processus, nous avons toujours réaffirmé notre engagement à garantir qu’il n’y aura aucune incidence fiscale pour les familles de San Antonio et notre assurance de couvrir 100% de tous les dépassements de coûts de construction », a déclaré RC Buford.

Le projet inclut aussi un développement immobilier de 1,4 milliard sur 12 ans : bureaux, commerces, logements et un hôtel boutique. Les Spurs signeront un bail de 30 ans avec un loyer annuel de 4 millions, augmenté de 2% par an. Un accord de non-délocalisation accompagnera ce bail.

Un vote décisif prévu jeudi

Le conseil municipal de San Antonio doit se prononcer jeudi pour approuver ces termes non contraignants. En effet, deux résolutions s’opposent : d’une part, la maire Gina Ortiz Jones soutient la première et demande un report afin d’obtenir une étude d’impact économique indépendante ; d’autre part, cinq membres du conseil portent la seconde et souhaitent, au contraire, faire avancer rapidement le projet.

La nouvelle salle remplacera le Frost Bank Center actuel et s’élèvera au pied de la Tower of America, à l’emplacement de l’ancien Institut des Cultures Texanes. Ce projet transforme entièrement le quartier d’Hemisfair et représente un investissement total de quatre milliards de dollars.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Présaison
00h00[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit s’entraîne avec Le Portel
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
AfroBasket
00h00Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali
Équipe de France
00h00La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo déjà chaud : 25 points et 10 rebonds en seulement… 15 minutes !
toupane europe
BCL
00h00Le globe-trotter Axel Toupane débloque un nouveau championnat… et bientôt sur la route de l’Élan Chalon ?!
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Alexandrine Obouh-Fégué dominait en deuxième division italienne
NF1
00h00Alexandrine Obouh-Fégué, un retour à la maison pour lancer sa reconversion
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
1 / 0
Livenews NBA
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
1 / 0