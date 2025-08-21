Boulazac voit l’une de ses recrues lui faire faux bond : Anthony Polite ne viendra pas

Alors que Boulazac avait quasiment conclu son recrutement au moment d’aborder la reprise, ne cherchant plus qu’un ailier, le BBD va devoir trouver non pas un mais deux joueurs avant son retour en Betclic ELITE. En effet, le club périgourdin a annoncé que l’une de ses prises estivales, l’ailier suisse Anthony Polite, ne viendra finalement pas au Palio. Pour « raisons familiales », l’ancien joueur de l’ASVEL a décidé de renoncer à sa venue à Boulazac.

La liste d’ailiers se rallonge pour le BBD

C’est dans un communiqué bref et succinct que le Boulazac Basket Dordogne a informé de la nouvelle ce jeudi 21 août. Trois ans après un court passage à l’ASVEL (8 matchs d’EuroLeague à 1,1 point de moyenne), Anthony Polite (1,98 m, 28 ans) était donc censé retrouver la Betclic ÉLITE sous les couleurs de Boulazac. Et tout simplement les parquets, lui qui sort d’une saison blanche après avoir été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, peu après avoir signé avec le club japonais de Fukushima.

PROFIL JOUEUR Anthony POLITE Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 28 ans (21/06/1997) Nationalités: Stats 2022-2023 / Betclic ELITE PTS 2,5 #234 REB 1,2 #226 PD 0 #258

Il n’en sera finalement rien et le BBD ne pourra pas profiter de l’expérience de celui passé également par Hambourg et Breogan à l’occasion de son retour dans l’élite du basket français.

Comme indiqué dans le communiqué, le club va désormais « poursuivre activement sa recherche de joueurs pour finaliser son effectif et relever le défi de la Betclic ELITE« . Avec la défection d’Anthony Polite, Alexandre Ménard et son staff sont à la recherche de deux joueurs, des ailiers, pour compléter un effectif qui compte neuf professionnels actuellement.

L’effectif actuel 2025/26 de Boulazac :