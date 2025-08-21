Recherche
Betclic Élite

Boulazac voit l’une de ses recrues lui faire faux bond : Anthony Polite ne viendra pas

Betclic ELITE - Le Boulazac Basket Dordogne a annoncé que l'une de ses recrues estivales, Anthony Polite, n'intègrera pas son effectif pour la saison 2025-2026. Absent de la reprise, l'ancien ailier de l'ASVEL renonce pour "raisons familiales".
00h00
Anthony Polite ne vivra pas une 2e expérience en France pour le moment.

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que Boulazac avait quasiment conclu son recrutement au moment d’aborder la reprise, ne cherchant plus qu’un ailier, le BBD va devoir trouver non pas un mais deux joueurs avant son retour en Betclic ELITE. En effet, le club périgourdin a annoncé que l’une de ses prises estivales, l’ailier suisse Anthony Polite, ne viendra finalement pas au Palio. Pour « raisons familiales », l’ancien joueur de l’ASVEL a décidé de renoncer à sa venue à Boulazac.

La liste d’ailiers se rallonge pour le BBD

C’est dans un communiqué bref et succinct que le Boulazac Basket Dordogne a informé de la nouvelle ce jeudi 21 août. Trois ans après un court passage à l’ASVEL (8 matchs d’EuroLeague à 1,1 point de moyenne), Anthony Polite (1,98 m, 28 ans) était donc censé retrouver la Betclic ÉLITE sous les couleurs de Boulazac. Et tout simplement les parquets, lui qui sort d’une saison blanche après avoir été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, peu après avoir signé avec le club japonais de Fukushima.

PROFIL JOUEUR
Anthony POLITE
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 28 ans (21/06/1997)

Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2022-2023 / Betclic ELITE
PTS
2,5
#234
REB
1,2
#226
PD
0
#258

Il n’en sera finalement rien et le BBD ne pourra pas profiter de l’expérience de celui passé également par Hambourg et Breogan à l’occasion de son retour dans l’élite du basket français.

Comme indiqué dans le communiqué, le club va désormais « poursuivre activement sa recherche de joueurs pour finaliser son effectif et relever le défi de la Betclic ELITE« . Avec la défection d’Anthony Polite, Alexandre Ménard et son staff sont à la recherche de deux joueurs, des ailiers, pour compléter un effectif qui compte neuf professionnels actuellement.

L’effectif actuel 2025/26 de Boulazac :

  • Amit Ebo – Angelo Warner
  • Hugo Robineau – Thomas Ville
  • Ousman Krubally – Cyrille Eliezer-Vanerot – K.J. Williams – Essome Miyem
Boulazac
Boulazac
Suivre
Commentaires

jc87
C'était Trop Polite pour être honnête...
Répondre
(1) J'aime
oscarnivore
Ca planait pour lui, il est dans le cosmos, Polite.
Répondre
(1) J'aime
jc87
Oscar serait il de retour ici bas ;-)
(0) J'aime
ideja
Fukushima porte décidément malheur...
Répondre
(1) J'aime
johnwhite
En sous-titre il a eu une meilleure offre ailleurs.
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
il a eu peur de la grosse ambiance du Palio ? :)
Répondre
(0) J'aime
bbd24
Bon ça commence bien ! Heureusement il reste un mois pour se préparer mais faut faire vite car le début du championnat est important, il vaut mieux bien démarrer...
Répondre
(0) J'aime
