Clément Frisch brille avec Baskonia : record personnel en Liga Endesa et qualification pour la Copa del Rey

Clément Frisch (2,01 m, 24 ans) continue de monter en puissance avec Baskonia. Déjà vainqueur en EuroLeague face à ASVEL en milieu de semaine, le club de Vitoria a enchaîné ce dimanche sur le parquet du Bàsquet Girona (85-96). Dans cette rencontre capitale de Liga Endesa, l’international français a livré sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée au Pays basque.

Un record personnel pour Frisch en Liga Endesa

Avec 19 points à 6/8 aux tirs et 8 rebonds pour 24 d’évaluation en seulement 15 minutes, Clément Frisch a tout simplement établi son meilleur total en championnat espagnol. L’ailier a particulièrement pesé dans les moments clés, notamment au début du dernier quart-temps, en inscrivant deux tirs à 3-points consécutifs qui ont définitivement fait basculer la rencontre en faveur des siens.

Déjà précieux dans l’intensité et le combat, le Français a assumé un rôle offensif majeur aux côtés de Trent Forrest (18 points, 7 passes, 25 d’évaluation) et de son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot, dans un match longtemps disputé et tendu.

Un succès référence pour Baskonia

Face à une équipe de Gérone dos au mur dans la course à la Copa del Rey, Baskonia a dû s’employer. Après un excellent départ (4-17), les hommes de Vitoria ont vu les Catalans revenir au contact, prenant même l’avantage avant la pause. Mais la profondeur d’effectif et la régularité offensive basque ont fini par faire la différence.

Outre Frisch, l’ancien Strasbourgeois Rodions Kurucs et Timothé Luwawu-Cabarrot (15 points chacun) ont également apporté leur écot, tandis que la défense collective a étouffé les dernières tentatives locales dans le money-time.

Espectacular Diakite que ha acabat el partit amb 4 taps (rècord personal). I parlant de rècords, cal nomenar el de Clement Frisch que ha sigut clau per al seu equip amb 19 punts i 8 rebots. Segona derrota consecutiva a Fontajau i 9a en què l'equip gironí encaixa 90 punts o més. https://t.co/3gXoM1wRNg — Clara Julià (@laclarajulia) January 11, 2026

La Copa del Rey en ligne de mire

Grâce à cette cinquième victoire consécutive en Liga Endesa, Baskonia a pris une option quasi définitive sur la qualification pour la Copa del Rey. Avec deux succès d’avance sur le neuvième et un match en retard à disputer, le club de Vitoria se rapproche d’un objectif majeur de sa saison nationale.

Pour Clément Frisch, cette performance confirme une dynamique positive, lui qui vient tout juste de fêter ses 24 ans. De plus en plus intégré et responsabilisé, l’ancien joueur de Strasbourg, Denain et Nancy franchit un cap dans un contexte ultra-compétitif, entre Liga Endesa et EuroLeague.