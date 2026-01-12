Recherche
NBA

Scottie Barnes offre la victoire aux Raptors face aux 76ers en prolongation

Barnes a inscrit le lancer-franc de la victoire avec 0,8 seconde au chrono. Les Toronto Raptors battent Philadelphie 116-115 dans un match spectaculaire marqué par 16 changements de leader et les performances exceptionnelles de Barnes et Maxey.
00h00
Résumé
Écouter
L’ailier des Raptors a dû s’employer avec 31 points inscrits

Crédit photo : © Dan Hamilton-Imagn Images

Scottie Barnes a été le héros de la soirée à Toronto, inscrivant le lancer-franc décisif avec 0,8 seconde restante au chronomètre pour offrir une victoire 116-115 aux Raptors face aux Philadelphie 76ers. Dans un match haletant qui a connu 16 changements de leader, Barnes a livré une performance exceptionnelle avec 31 points, 8 passes décisives et 7 rebonds.

Un duel épique entre Barnes et Maxey en fin de match

La rencontre s’est transformée en véritable duel entre Scottie Barnes et Tyrese Maxey dans les moments cruciaux. Maxey, auteur de 38 points, 5 passes et 4 rebonds, semblait avoir scellé le sort du match en inscrivant un 3-points à 20 secondes de la fin du temps réglementaire. Ce panier donnait l’avantage 107-103 aux 76ers, mais les Raptors ont trouvé les ressources pour égaliser grâce aux paniers d’Immanuel Quickley et Jamal Shead, forçant la prolongation sur le score de 107-107.

Les Raptors (24-16) ont dû composer sans plusieurs titulaires blessés, notamment Brandon Ingram (entorse du pouce droit), Jakob Poeltl (douleurs lombaires) et RJ Barrett (entorse de la cheville gauche). Barnes lui-même était incertain avec une entorse du genou droit avant d’être déclaré apte deux heures avant le coup d’envoi.

Murray-Boyles brille pour sa première saison

Le rookie Collin Murray-Boyles a profité de l’occasion pour signer un double-double remarqué avec 17 points et 15 rebonds, apportant une contribution précieuse dans la raquette. Jamal Shead a également brillé avec 22 points, tandis qu’Immanuel Quickley a ajouté 20 points à l’effort collectif torontois.

Du côté de Philadelphie (21-16), les absences de Joel Embiid (gestion de blessure au genou gauche) et Paul George (douleurs au genou gauche) ont pesé lourd. VJ Edgecombe a tenté de compenser avec 17 points, mais cela n’a pas suffi face à la détermination des Raptors.

Malgré un terrible 5 sur 32 à 3-points (15,6%), Toronto améliore son bilan à 7 victoires pour 0 défaite cette saison quand l’équipe shoote sous les 26% de loin. Les deux équipes se retrouveront dès lundi soir au Scotiabank Arena pour la revanche.

Collin MURRAY-BOYLES
Collin MURRAY-BOYLES
17
PTS
15
REB
3
PDE
Logo NBA
TOR
116 115
PHI
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

