Dennis Schröder suspendu trois matches après avoir tenté de frapper Luka Doncic

La NBA a officiellement annoncé samedi la suspension de Dennis Schröder pour les trois prochains matches des Sacramento Kings. Le meneur allemand a été sanctionné pour avoir « confronté et tenté de frapper un autre joueur » après la défaite de son équipe face aux Los Angeles Lakers (125-101) le 28 décembre dernier.

Selon Chris Haynes, le joueur visé par Schröder n’était autre que Luka Doncic, auteur de 34 points et 7 passes décisives lors de cette rencontre. L’incident s’est déroulé dans les couloirs de la Crypto.com Arena, environ quarante minutes après la fin du match, lorsque l’Allemand a « recherché » et « initié la confrontation » avec le Slovène.

Luka Doncic after exchanging words with Dennis Schroder “I’m not fu*king with you” pic.twitter.com/gfkjysSdSW — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 19, 2025

Une rivalité née d’échanges tendus pendant le match

Les tensions entre les deux joueurs avaient débuté sur le parquet, où ils s’étaient « chauffés à plusieurs reprises » selon ESPN. Doncic avait notamment lancé à Schröder qu’il « aurait dû signer ce contrat », faisant référence à l’offre de 82 millions de dollars sur quatre ans que les Lakers lui avaient proposée en 2021.

Après le match, Schröder a aperçu Doncic près des vestiaires et lui a expliqué qu’il ne pouvait pas l’insulter sur le parquet et « faire comme si de rien n’était en dehors ». L’intervention de Deandre Ayton puis de la sécurité a été nécessaire pour éviter une confrontation physique. Schröder a finalement été escorté jusqu’au bus des Kings, tandis que Doncic a regagné sa voiture accompagné de son père.

PROFIL JOUEUR Dennis SCHRODER Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 32 ans (15/09/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 13 #135 REB 3,2 #241 PD 5,7 #34

Cette suspension va coûter 291 807 dollars à l’Allemand selon Bobby Marks d’ESPN. Il manquera les matches contre les Houston Rockets, les Lakers (ironiquement) et les New York Knicks, avant de pouvoir retrouver les parquets vendredi face aux Washington Wizards.

Schröder, qui tourne à 13 points, 5,7 passes et 3,3 rebonds cette saison, ne pourra donc pas disputer la revanche face aux Lakers ce lundi. Les deux équipes se retrouveront une dernière fois le 1er mars à Los Angeles, ce qui pourrait relancer cette rivalité naissante entre les deux meneurs.