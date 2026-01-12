Fabrice Lefrançois demande « une statue de T.J. Campbell devant la cathédrale de Cholet » après la qualification « courageuse » pour la Leaders Cup

Les Choletais peuvent pousser un grand ouf de soulagement ce lundi, après un dimanche soir passé en apnée. Au terme d’un match héroïque, épique, les Maugeois ont composté le dernier billet disponible pour la Leaders Cup (20 au 22 février prochain) en venant à bout de Gravelines.

Rien n’a été servi sur un plateau pour les hommes de Fabrice Lefrançois, qui ont dû passer par la case prolongation pour faire tomber des Maritimes accrocheurs. Mais c’est dans les grands moments que les (très) grands joueurs se révèlent, ou plutôt consacrent leur carrière. Alors que ses 38 printemps approchent et que cette saison est peut-être sa dernière, T.J. Campbell (1,77 m, 37 ans) a libéré Cholet prolongation avec 10 points supplémentaires, mais surtout le tir de la gagne à 4 secondes du buzzer final. La suite appartient à la légende. Sa légende.

🤯 | MAIS C'EST QUOI CETTE FOLIE DE TJ CAMPBELL POUR REDONNER L'AVANTAGE À @CB_officiel ?! GAME WINNER ?! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/RrsJXhDpSh — DAZN France (@DAZN_FR) January 11, 2026

« Ne pas se reposer sur nos lauriers »

Forcément comblé par la performance « courageuse jusqu’à la toute fin » de ses hommes, Fabrice Lefrançois n’a pas lésiné sur le superlatif pour louer la performance de son meneur. « TJ Campbell a fait du TJ ! Je sais que Chalon a vendu son église pour Jeremiah Hill. Moi, je veux une statue de TJ devant la cathédrale de Cholet », a-t-il lancé tout sourire en conférence de presse à nos confrères du Courrier de l’Ouest.

Le principal intéressé, tête froide malgré cette action de grande classe, admet tout de même que son équipe ne s’est pas rendue la tâche facile. Notamment « pour conserver une avance et ne pas se reposer sur nos lauriers ». En attendant de progresser sur cet aspect, ces lauriers lui sont tressés. « Un autre défi » l’attend, lui et ses coéquipiers, dès mercredi en BCL, où Cholet doit valider sa place pour la suite de la compétition face au Tofas Bursaspor.

bon on commence quand les négociations pour faire une statue de TJ Campbell ? — parlons cb (@basketballlcb) January 11, 2026

Si elle est bien entendu teintée d’ironie, la « statue » à ériger à l’image de Campbell conforte un peu place sa place dans l’histoire du club choletais. Arrivé en 2021 dans les Mauges, le meneur fait partie des dix meilleurs marqueurs de l’histoire du club. Sa régularité au très haut niveau lui a également permis d’enchaîner les matchs, pour aussi inscrire son nom parmi les joueurs les plus capés de Cholet.