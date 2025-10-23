Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket

BCL - Grâce à un panier à 3-points inscrit ce mercredi face à Holon en Ligue des Champions (BCL), TJ Campbell a dépassé Cédric Ferchaud pour devenir le dixième meilleur marqueur de l’histoire de Cholet Basket.
|
00h00
Résumé
Écouter
T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket

T.J. Campbell a intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs de Cholet Basket, ce mercredi 22 octobre

Crédit photo : FIBA

T.J. Campbell (1,77 m, 37 ans) continue de marquer l’histoire de Cholet Basket. Arrivé en décembre 2021, le meneur américain a franchi une nouvelle étape symbolique ce mercredi 22 octobre lors du match de Ligue des champions (BCL) lors de la défaite face à Holon. En inscrivant un panier primé, il a porté son total à 1 592 points, dépassant ainsi Cédric Ferchaud (1 590 points) dans le classement des meilleurs scoreurs du club.

Un repère de plus pour TJ Campbell à la Meilleraie

Toujours fidèle au poste, T.J. Campbell est devenu au fil des saisons une figure incontournable de Cholet Basket. Meneur expérimenté, apprécié pour son adresse extérieure et son leadership, il s’impose un peu plus dans la légende du club des Mauges. Avec ce nouveau cap franchi, il intègre le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire du CB, dominé par le regretté Graylin Warner et ses 5 629 points rappelle Ouest-France.

LIRE AUSSI

T.j. CAMPBELL
T.j. CAMPBELL
8
PTS
3
REB
6
PDE
Logo Basketball Champions League
CHO
92 103
HOL

La neuvième place déjà en ligne de mire

L’ancien joueur de Dijon et Nanterre pourrait grimper encore dans cette hiérarchie. Il n’est en effet plus qu’à une soixantaine de points de David Gautier (1 648 points), actuel neuvième. S’il maintient son rendement habituel, T.J. Campbell pourrait atteindre cette marque dans les prochaines semaines, renforçant encore un peu plus son empreinte dans l’histoire choletaise.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
T.J. Campbell a intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs de Cholet Basket, ce mercredi 22 octobre
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket
EuroCup
00h00Axel Bouteille et Jerry Boutsiele mènent Buducnost vers la victoire
ELITE 2
00h00Bastien Pinault fait son retour avec l’Élan Béarnais face à Évreux
Angers revient de Slovaquie avec une deuxième victoire cette saison en EuroCup
EuroCup Féminine
00h00Angers déroule à Piestany et rebascule en positif en EuroCup
Alexandre Gavrilovic sous le maillot de Bursaspor
À l’étranger
00h00Alexandre Gavrilovic part à la découverte de l’Asie
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
EuroLeague
00h00Maledon domine Hoard, mais c’est le Maccabi qui gagne
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
Carl Ponsar a signé son meilleur match en BCL avec le Legia Varsovie
Basketball Champions League
00h00Carl Ponsar brille avec le Legia Varsovie en BCL
Matthieu Missonnier, qui a effectué la préparation avec le Limoges CSP, vient de s'engager à Quimper pour une pige
Betclic ELITE
00h00Limoges : après la blessure de Vincent Amsellem, Crawford Palmer cherche « la meilleure solution »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
NBA
00h00Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada
1 / 0