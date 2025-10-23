T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket

T.J. Campbell (1,77 m, 37 ans) continue de marquer l’histoire de Cholet Basket. Arrivé en décembre 2021, le meneur américain a franchi une nouvelle étape symbolique ce mercredi 22 octobre lors du match de Ligue des champions (BCL) lors de la défaite face à Holon. En inscrivant un panier primé, il a porté son total à 1 592 points, dépassant ainsi Cédric Ferchaud (1 590 points) dans le classement des meilleurs scoreurs du club.

T.J. Campbell rentre à l'instant dans la légende de Cholet Basket en devenant le 10ème meilleur scoreur du club depuis 1987 ! 💪 Congrats Captain 👏#CBFAMILY @BasketballCL @Betclic_ELITE pic.twitter.com/1YCoVDRLTz — Cholet Basket (@CB_officiel) October 22, 2025

Un repère de plus pour TJ Campbell à la Meilleraie

Toujours fidèle au poste, T.J. Campbell est devenu au fil des saisons une figure incontournable de Cholet Basket. Meneur expérimenté, apprécié pour son adresse extérieure et son leadership, il s’impose un peu plus dans la légende du club des Mauges. Avec ce nouveau cap franchi, il intègre le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire du CB, dominé par le regretté Graylin Warner et ses 5 629 points rappelle Ouest-France.

La neuvième place déjà en ligne de mire

L’ancien joueur de Dijon et Nanterre pourrait grimper encore dans cette hiérarchie. Il n’est en effet plus qu’à une soixantaine de points de David Gautier (1 648 points), actuel neuvième. S’il maintient son rendement habituel, T.J. Campbell pourrait atteindre cette marque dans les prochaines semaines, renforçant encore un peu plus son empreinte dans l’histoire choletaise.