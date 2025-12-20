Débuts victorieux pour Patrick Beverley au PAOK Salonique, derrière le carton de Cleveland Melvin

Le PAOK a offert une démonstration de force lors du premier match de Patrick Beverley sous ses nouvelles couleurs. Face à Panionios, lanterne rouge du championnat grec, l’équipe de Thessalonique s’est imposée sans trembler (106-88), porté par son ancien choletais Cleveland Melvin.

Νίκη με κατοστάρα!

Οτι καλύτερο για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς! #PAOKBC pic.twitter.com/FexMk4ivd5 — PAOK BC (@PAOKbasketball) December 20, 2025

Une victoire collective mais des débuts timides à 3-points

Le PAOK composte une huitième victoire en dix matchs avec la manière, consolidant sa troisième place au classement du championnat grec derrière les deux géants athéniens de l’EuroLeague : l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Dans le sillage des 29 points de l’ancien choletais Cleveland Melvin, Patrick Beverley a disputé 21 minutes pour son retour en Grèce, quinze ans après être passé par Le Pirée.

🤯 C L E V E L A N D M E L V I N #PAOKBC pic.twitter.com/3GllUaCF4E — PAOK BC (@PAOKbasketball) December 20, 2025

L’ancien meneur de NBA a compilé 7 points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions, mais aussi 3 balles perdues. L’Américain a éprouvé quelques difficultés à longue distance, ne convertissant qu’une seul de ses six tentatives à 3-points. L’ex joueur de l’Hapoël Tel-Aviv a néanmoins souligné sur le site du club « le caractère et l’esprit combattif » de son équipe, à son image. De quoi lui permettre de déjà conclure que « Le PAOK est l’endroit idéal pour [lui] ».