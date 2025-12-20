Débuts victorieux pour Patrick Beverley au PAOK Salonique, derrière le carton de Cleveland Melvin

Recherche
À l’étranger

A L'ETRANGER - Pour sa première sortie sous le maillot du PAOK, Patrick Beverley a contribué à une victoire écrasante. Thessalonique a écrasé Panionios 106-88, pour le retour de l'ancien joueur NBA dans le championnat grec.
00h00
Patrick Beverley a contribué au large succès du PAOK face à Panionios.

Crédit photo : PAOK BC, via X

Le PAOK a offert une démonstration de force lors du premier match de Patrick Beverley sous ses nouvelles couleurs. Face à Panionios, lanterne rouge du championnat grec, l’équipe de Thessalonique s’est imposée sans trembler (106-88), porté par son ancien choletais Cleveland Melvin.

Une victoire collective mais des débuts timides à 3-points

Le PAOK composte une huitième victoire en dix matchs avec la manière, consolidant sa troisième place au classement du championnat grec derrière les deux géants athéniens de l’EuroLeague : l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Dans le sillage des 29 points de l’ancien choletais Cleveland Melvin, Patrick Beverley a disputé 21 minutes pour son retour en Grèce, quinze ans après être passé par Le Pirée.

L’ancien meneur de NBA a compilé 7 points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions, mais aussi 3 balles perdues. L’Américain a éprouvé quelques difficultés à longue distance, ne convertissant qu’une seul de ses six tentatives à 3-points. L’ex joueur de l’Hapoël Tel-Aviv a néanmoins souligné sur le site du club « le caractère et l’esprit combattif » de son équipe, à son image. De quoi lui permettre de déjà conclure que « Le PAOK est l’endroit idéal pour [lui] ».

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
