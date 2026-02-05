Recherche
EuroLeague

Pas d’exploit pour Paris face au Fenerbahçe, Nando De Colo décisif

Malgré 16 points d'avance à l'approche de la fin du troisième quart-temps, Paris n'a pas tenu la distance face au Fenerbahçe (90-92), notamment crucifié par un tir décisif de Nando De Colo.
00h00
Résumé
Pas d’exploit pour Paris face au Fenerbahçe, Nando De Colo décisif

Des regrets pour Justin Robinson et les Parisiens

Crédit photo : Théo Caron

En l’espace de quatre jours, les défaites à l’Adidas Arena n’ont pas toutes la même saveur… Dimanche, le Paris Basketball s’était incliné sans fierté face à Boulazac (87-103). Ce jeudi, les joueurs de la capitale ont proposé à leur public un visage diamétralement différent mais cela n’a malheureusement pas suffi pour s’offrir le scalp du champion d’Europe, le Fenerbahçe Istanbul (90-92).

– Journée 27

Paris était pourtant à +16…

Si les Parisiens ne se font plus aucune illusion mathématique depuis longtemps, et n’ont donc plus aucune autre motivation que l’honneur, ils pourront toutefois être inondés de quelques regrets en cette fin de soirée : leur incapacité à verrouiller l’écart (65-49, 28e minute), les quelques tirs ouverts ratés dans le money-time, les espaces laissés aux shooteurs stambouliotes et surtout la question lancinante de l’erreur arbitrale sur l’ultime possession. À savoir, la gonfle était-elle encore entre les mains de Talen Horton-Tucker, clairement dehors à 4 secondes de la fin, ou déjà complètement la propriété de Tarik Biberovic ? Avec le ralenti, il semblerait que les officiels aient eu raison de ne rien siffler, mais difficile d’en être certains.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
23
PTS
3
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
PAR
90 92
FEN

Reste que la prestation parisienne est globalement satisfaisante, comme l’a souligné un Francesco Tabellini cependant très marqué au micro d’EuroLeague TV. « C’est difficile de s’exprimer. À la fin, les shoots que l’on rate n’étaient pas de plus mauvaise qualité que ceux qu’ils ont mis. C’est ce qui a fait la différence ce jeudi. On a rivalisé et être capable de le faire face à un tel adversaire, cela veut dire quelque chose… Mais c’est impossible d’être heureux après une défaite. J’espère que ça nous donnera conscience de ce que l’on est capables de faire ensemble. Mais ce n’est que demain qu’on verra le positif. » 

10/10 pour De Colo avec le Fener

De son côté, impérial face au Paris Basketball le 30 décembre pour son dernier match avec l’ASVEL, Nando De Colo a donc retrouvé avec bonheur la France et s’est adjugé sa dixième victoire en dix matchs avec le Fenerbahçe. Plutôt discret statistiquement (9 points à 3/4 et 3 passes décisives en 22 minutes), l’ancien villeurbannais s’est tout de même offert le tir qui a fait la différence avec une flèche décisive dans le corner à 77 secondes du buzzer final (83-86, 39e minute).

« Peut-être que ce shoot a fait une différence, je suis heureux de l’avoir rentré mais chacun a contribué. C’est toujours difficile de jouer deux fois en une semaine, surtout à l’extérieur. On a fait du bon boulot, on n’a pas abandonné nos principes. À la fin, on a joué en équipe et on a respecté ce que le coach voulait. » 

Commentaires

julien12
22 lancers pour Paris, 39 pour Fenerbahçe, des décisions arbitrales plus que litigieuses en particulier la dernière, le fener peuvent dire merci aux arbitres...
lulutoutvert
Quand tu mènes de 16 pts à 10 mns de la fin , que tu rates des tirs ouverts, il n'y a pas que l'arbitrage qui décide de la victoire.
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
