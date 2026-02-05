Pas d’exploit pour Paris face au Fenerbahçe, Nando De Colo décisif

En l’espace de quatre jours, les défaites à l’Adidas Arena n’ont pas toutes la même saveur… Dimanche, le Paris Basketball s’était incliné sans fierté face à Boulazac (87-103). Ce jeudi, les joueurs de la capitale ont proposé à leur public un visage diamétralement différent mais cela n’a malheureusement pas suffi pour s’offrir le scalp du champion d’Europe, le Fenerbahçe Istanbul (90-92).

Paris était pourtant à +16…

Si les Parisiens ne se font plus aucune illusion mathématique depuis longtemps, et n’ont donc plus aucune autre motivation que l’honneur, ils pourront toutefois être inondés de quelques regrets en cette fin de soirée : leur incapacité à verrouiller l’écart (65-49, 28e minute), les quelques tirs ouverts ratés dans le money-time, les espaces laissés aux shooteurs stambouliotes et surtout la question lancinante de l’erreur arbitrale sur l’ultime possession. À savoir, la gonfle était-elle encore entre les mains de Talen Horton-Tucker, clairement dehors à 4 secondes de la fin, ou déjà complètement la propriété de Tarik Biberovic ? Avec le ralenti, il semblerait que les officiels aient eu raison de ne rien siffler, mais difficile d’en être certains.

Reste que la prestation parisienne est globalement satisfaisante, comme l’a souligné un Francesco Tabellini cependant très marqué au micro d’EuroLeague TV. « C’est difficile de s’exprimer. À la fin, les shoots que l’on rate n’étaient pas de plus mauvaise qualité que ceux qu’ils ont mis. C’est ce qui a fait la différence ce jeudi. On a rivalisé et être capable de le faire face à un tel adversaire, cela veut dire quelque chose… Mais c’est impossible d’être heureux après une défaite. J’espère que ça nous donnera conscience de ce que l’on est capables de faire ensemble. Mais ce n’est que demain qu’on verra le positif. »

10/10 pour De Colo avec le Fener

De son côté, impérial face au Paris Basketball le 30 décembre pour son dernier match avec l’ASVEL, Nando De Colo a donc retrouvé avec bonheur la France et s’est adjugé sa dixième victoire en dix matchs avec le Fenerbahçe. Plutôt discret statistiquement (9 points à 3/4 et 3 passes décisives en 22 minutes), l’ancien villeurbannais s’est tout de même offert le tir qui a fait la différence avec une flèche décisive dans le corner à 77 secondes du buzzer final (83-86, 39e minute).

« Peut-être que ce shoot a fait une différence, je suis heureux de l’avoir rentré mais chacun a contribué. C’est toujours difficile de jouer deux fois en une semaine, surtout à l’extérieur. On a fait du bon boulot, on n’a pas abandonné nos principes. À la fin, on a joué en équipe et on a respecté ce que le coach voulait. »