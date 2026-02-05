[Vidéo] Le buzzer beater exceptionnel de Lisa Berkani contre… Villeneuve-d’Ascq

Ses coéquipières ont-elles compris quoi que ce soit quand Lisa Berkani a crié « Y’a quoi ?! Y’a quoi ?! » frénétiquement ? Sûrement que non, mais peu importe : la meneuse française de l’Estudiantes Madrid a signé l’un des moments forts de cette EuroCup version 2025/26 avec un tir au buzzer exceptionnel contre Villeneuve-d’Ascq.

Plutôt maladroite par ailleurs (11 points à 4/13, 6 rebonds et 5 passes décisives), l’Auvergnate a cependant crucifié l’ESBVA d’un shoot exceptionnel depuis le corner gauche, en déséquilibre complet, alors que les longs bras de Marie-Michelle Milapie lui obstruaient la vue.

Si l’image restera, ce tir ne change cependant pas grand chose à la dynamique globale. Gagner d’un point aurait évidemment été préférable mais les coéquipières d’Alexis Peterson (21 points à 7/10) conservent toutes leurs chances en vue de la qualification pour les demi-finales, grâce à ce format douteux en aller-retour. Il faudra donc l’emporter de plus de trois points au Palacium afin de s’ouvrir les portes du dernier carré.

Tenantes du titre, les Nordistes s’étaient inclinées de 10 points en 1/8e de finale aller l’an dernier face à… l’Estudiantes Madrid, avant d’arracher leur qualification après trois prolongations au retour. Mais cette fois, Lisa Berkani n’était pas là.