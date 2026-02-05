Recherche
EuroCup Féminine

[Vidéo] Le buzzer beater exceptionnel de Lisa Berkani contre… Villeneuve-d’Ascq

En déplacement à l'Estudiantes Madrid pour son quart de finale d'EuroCup, Villeneuve-d'Ascq n'a pas réalisé une mauvaise opération en ne ramenant que deux points de retard (73-71). Mais l'ESBVA a subi un tir au buzzer de très haut niveau de la part de la Française Lisa Berkani.
Lisa Berkani célébrée par ses coéquipières de l’Estudiantes Madrid

Crédit photo : FIBA

Ses coéquipières ont-elles compris quoi que ce soit quand Lisa Berkani a crié « Y’a quoi ?! Y’a quoi ?! » frénétiquement ? Sûrement que non, mais peu importe : la meneuse française de l’Estudiantes Madrid a signé l’un des moments forts de cette EuroCup version 2025/26 avec un tir au buzzer exceptionnel contre Villeneuve-d’Ascq.

Plutôt maladroite par ailleurs (11 points à 4/13, 6 rebonds et 5 passes décisives), l’Auvergnate a cependant crucifié l’ESBVA d’un shoot exceptionnel depuis le corner gauche, en déséquilibre complet, alors que les longs bras de Marie-Michelle Milapie lui obstruaient la vue.

Si l’image restera, ce tir ne change cependant pas grand chose à la dynamique globale. Gagner d’un point aurait évidemment été préférable mais les coéquipières d’Alexis Peterson (21 points à 7/10) conservent toutes leurs chances en vue de la qualification pour les demi-finales, grâce à ce format douteux en aller-retour. Il faudra donc l’emporter de plus de trois points au Palacium afin de s’ouvrir les portes du dernier carré.

– 1/4 Finales

Tenantes du titre, les Nordistes s’étaient inclinées de 10 points en 1/8e de finale aller l’an dernier face à… l’Estudiantes Madrid, avant d’arracher leur qualification après trois prolongations au retour. Mais cette fois, Lisa Berkani n’était pas là.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
