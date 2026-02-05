Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Sasha Vezenkov reçoit son cinquième trophée de MVP du mois en EuroLeague et rejoint Mike James !

Sasha Vezenkov est le meilleur joueur du mois de janvier en EuroLeague, récompensant un début d’année XXL avec l’Olympiakos.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sasha Vezenkov reçoit son cinquième trophée de MVP du mois en EuroLeague et rejoint Mike James !

Sasha Vezenkov MVP du mois de janvier en EuroLeague

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sasha Vezenkov (2,06 m, 30 ans) confirme son statut de patron en EuroLeague. Leader d’un Olympiakos longtemps en difficulté en début de saison, l’intérieur bulgare a été élu meilleur joueur du mois de janvier après une série impressionnante de performances collectives et individuelles.

Un mois de janvier dominant pour Sasha Vezenkov

Avec un bilan collectif de six victoires pour une seule défaite, l’Olympiakos a retrouvé de l’élan grâce à son homme fort. Sur ce premier mois de l’année, Sasha Vezenkov a tourné à 23,6 points, 6,7 rebonds et 29 d’évaluation de moyenne, s’imposant comme l’un des joueurs les plus impactants du continent.

Sa régularité a également marqué les esprits. Même lors de sa prestation la plus discrète de janvier, dans la victoire face à l’Efes le 22 janvier, le Bulgare a tout de même compilé 19 points et 5 rebonds, illustrant son incroyable constance au plus haut niveau.

Un peu plus dans l’histoire de l’EuroLeague

Cette distinction est la cinquième de sa carrière en tant que meilleur joueur du mois. Sasha Vezenkov rejoint ainsi Mike James à la deuxième place des joueurs les plus récompensés dans cette catégorie. Seul Nikola Mirotic fait mieux, avec sept titres.

Une nouvelle preuve de la longévité et de l’impact du joueur de l’Olympiakos sur la scène européenne.

Une récompense célébrée au Pirée

Sasha Vezenkov recevra officiellement son trophée honorifique ce vendredi soir, devant son public, juste avant la rencontre d’EuroLeague face à la Virtus Bologne. Un moment symbolique pour un joueur redevenu l’un des visages majeurs de la compétition.

MVP
MVP
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
macroy
J'adore ce joueur, qu'est ce qu'il joue juste..
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0