Sasha Vezenkov reçoit son cinquième trophée de MVP du mois en EuroLeague et rejoint Mike James !

Sasha Vezenkov (2,06 m, 30 ans) confirme son statut de patron en EuroLeague. Leader d’un Olympiakos longtemps en difficulté en début de saison, l’intérieur bulgare a été élu meilleur joueur du mois de janvier après une série impressionnante de performances collectives et individuelles.

Un mois de janvier dominant pour Sasha Vezenkov

Avec un bilan collectif de six victoires pour une seule défaite, l’Olympiakos a retrouvé de l’élan grâce à son homme fort. Sur ce premier mois de l’année, Sasha Vezenkov a tourné à 23,6 points, 6,7 rebonds et 29 d’évaluation de moyenne, s’imposant comme l’un des joueurs les plus impactants du continent.

Sa régularité a également marqué les esprits. Même lors de sa prestation la plus discrète de janvier, dans la victoire face à l’Efes le 22 janvier, le Bulgare a tout de même compilé 19 points et 5 rebonds, illustrant son incroyable constance au plus haut niveau.

Un peu plus dans l’histoire de l’EuroLeague

Cette distinction est la cinquième de sa carrière en tant que meilleur joueur du mois. Sasha Vezenkov rejoint ainsi Mike James à la deuxième place des joueurs les plus récompensés dans cette catégorie. Seul Nikola Mirotic fait mieux, avec sept titres.

Une nouvelle preuve de la longévité et de l’impact du joueur de l’Olympiakos sur la scène européenne.

Une récompense célébrée au Pirée

Sasha Vezenkov recevra officiellement son trophée honorifique ce vendredi soir, devant son public, juste avant la rencontre d’EuroLeague face à la Virtus Bologne. Un moment symbolique pour un joueur redevenu l’un des visages majeurs de la compétition.