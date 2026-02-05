NBA Trade Deadline : Ayo Dosunmu envoyé aux Timberwolves

Les Chicago Bulls ont officialisé le trade d’Ayo Dosunmu vers les Minnesota Timberwolves, selon ESPN et Shams Charania. Cette transaction implique plusieurs joueurs et choix de draft, marquant une nouvelle étape dans la reconstruction des Bulls.

Un échange complexe impliquant plusieurs assets

L’ailier de troisième année Julian Phillips accompagne Dosunmu vers Minnesota, tandis que les Bulls récupèrent Rob Dillingham (choix de première ronde 2024), Leonard Miller (ailier de troisième année) et quatre choix de deuxième tour. Ces choix s’étalent de 2026 à 2032, incluant notamment le choix des Cavaliers 2027 et des sélections conditionnelles des Nuggets, Warriors, Suns et Rockets.

Les Timberwolves cherchaient depuis le début de saison à améliorer leur backcourt. Mike Conley, titulaire la saison passée, a vu sa production chuter significativement, tandis que les jeunes comme Dillingham et Terrence Shannon Jr. n’ont pas progressé comme espéré. Cette situation a contraint Anthony Edwards et Donte DiVincenzo à assumer davantage de responsabilités dans la gestion du ballon.

Minnesota traded Rob Dillingham, Leonard Miller and four second-round picks to Chicago for Dosunmu and Julian Phillips, sources said. https://t.co/bVhLA9Sb3f — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Dosunmu apporte son explosivité offensive à Minnesota

Bien que Dosunmu ne soit pas un meneur pur, il offre aux Wolves une polyvalence avec un joueur capable de tenir le ballon et d’initier l’attaque. Le natif de Chicago réalise sa meilleure saison en carrière avec des moyennes de 15,0 points, 3,6 passes et 3,0 rebonds en 26,4 minutes par match. Ses pourcentages impressionnants (.514/.451/.857) en 45 matchs démontrent son efficacité des deux côtés du terrain.

Pour Dillingham, c’est une fin décevante à Minnesota. Sélectionné huitième au draft 2024 après que les Wolves aient cédé un choix du premier tour de 2031 non protégé, il n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation avec seulement 4,0 points et 1,9 passe en 10,0 minutes par match.

Dosunmu, âgé de 26 ans, est en fin de contrat (7,5 millions de dollars) et pourrait bénéficier d’une extension jusqu’à 52,4 millions sur trois ans avant le 30 juin. Les Bulls, de leur côté, continuent d’accumuler les choix de draft futurs, totalisant désormais 14 choix de deuxième tour après six trades cette semaine. Cette stratégie confirme leur volonté de reconstruction.