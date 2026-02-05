Recherche
NBA

Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks

NBA - Nigel Hayes-Davis rejoint les Milwaukee Bucks dans un échange avec Phoenix. L'ancien MVP du Final Four EuroLeague 2024 quitte les Suns après seulement 27 matchs pour retrouver une nouvelle opportunité en NBA.
00h00
Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks

Nigel Hayes-Davis quitte les Phoenix Suns où il a eu du mal à s’imposer

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Un nouvel échange NBA s’est produit ce jeudi, impliquant Nigel Hayes-Davis, le MVP du Final Four de l’EuroLeague 2025, il y a un peu moins d’un an. Il a fait partie d’un échange entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks, comme l’a rapporté le célèbre insider NBA Shams Charania.

De Phoenix à Milwaukee : un nouveau départ pour l’ancien héros de Fenerbahce

« Les Milwaukee Bucks ont accepté d’échanger Cole Anthony et Amir Coffey aux Phoenix Suns contre Nick Richards et Nigel Hayes-Davis », a révélé Charania sur ESPN. Cet échange marque un tournant dans la carrière NBA de Hayes-Davis, qui peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui une star européenne.

Hayes-Davis était la raison principale de la saison phénoménale de Fenerbahce l’année dernière, qui s’était terminée par la victoire en EuroLeague et le championnat turc. L’ancien étudiant de Wisconsin avait alors décidé de retourner en NBA et avait signé un contrat de trois ans avec les Suns.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nigel Hayes-Davis.jpg
Nigel HAYES-DAVIS
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 31 ans (16/12/1994)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
1,3
#493
REB
1,2
#447
PD
0,3
#478

Un passage difficile à Phoenix, l’espoir d’un nouveau rôle à Milwaukee

Cependant, son retour en NBA ne s’est pas déroulé comme prévu. Hayes-Davis n’a disputé que 27 matchs pour Phoenix, avec une moyenne de seulement 1,3 point par match. Ces statistiques contrastent fortement avec ses performances exceptionnelles en Europe, où il avait brillé par sa polyvalence et son leadership.

Il reste à voir s’il aura un rôle plus important au sein de l’effectif de Milwaukee. Les Bucks, en quête de profondeur dans leur rotation, pourraient offrir à Hayes-Davis l’opportunité de retrouver le temps de jeu et la confiance qui lui ont fait défaut à Phoenix. Ce changement d’environnement pourrait être exactement ce dont l’ailier avait besoin pour relancer sa carrière NBA.

roblackman- Modifié
Un poste 4 MVP en euroligue, qui ne sait ni shooter, ni défendre, ni prendre des rebonds. Cela interpelle. Ce trade intéressant permet aux Suns de ne plus payer la Luxury Taxe, une première depuis 2021-2022! Il vient d'être coupé par les Bucks, alors qu'il a joué aux Badgers, et apprécié par les fans du Wisconsin. Dur, un flop retentissant, le niveau de d'Euroligue est-il en train de chuter?
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
