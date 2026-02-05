Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks

Un nouvel échange NBA s’est produit ce jeudi, impliquant Nigel Hayes-Davis, le MVP du Final Four de l’EuroLeague 2025, il y a un peu moins d’un an. Il a fait partie d’un échange entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks, comme l’a rapporté le célèbre insider NBA Shams Charania.

The Milwaukee Bucks have agreed to trade Cole Anthony and Amir Coffey to the Phoenix Suns for Nick Richards and Nigel Hayes-Davis, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

De Phoenix à Milwaukee : un nouveau départ pour l’ancien héros de Fenerbahce

« Les Milwaukee Bucks ont accepté d’échanger Cole Anthony et Amir Coffey aux Phoenix Suns contre Nick Richards et Nigel Hayes-Davis », a révélé Charania sur ESPN. Cet échange marque un tournant dans la carrière NBA de Hayes-Davis, qui peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui une star européenne.

Hayes-Davis était la raison principale de la saison phénoménale de Fenerbahce l’année dernière, qui s’était terminée par la victoire en EuroLeague et le championnat turc. L’ancien étudiant de Wisconsin avait alors décidé de retourner en NBA et avait signé un contrat de trois ans avec les Suns.

PROFIL JOUEUR Nigel HAYES-DAVIS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 31 ans (16/12/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 1,3 #493 REB 1,2 #447 PD 0,3 #478

Un passage difficile à Phoenix, l’espoir d’un nouveau rôle à Milwaukee

Cependant, son retour en NBA ne s’est pas déroulé comme prévu. Hayes-Davis n’a disputé que 27 matchs pour Phoenix, avec une moyenne de seulement 1,3 point par match. Ces statistiques contrastent fortement avec ses performances exceptionnelles en Europe, où il avait brillé par sa polyvalence et son leadership.

Il reste à voir s’il aura un rôle plus important au sein de l’effectif de Milwaukee. Les Bucks, en quête de profondeur dans leur rotation, pourraient offrir à Hayes-Davis l’opportunité de retrouver le temps de jeu et la confiance qui lui ont fait défaut à Phoenix. Ce changement d’environnement pourrait être exactement ce dont l’ailier avait besoin pour relancer sa carrière NBA.