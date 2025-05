Nigel Hayes-Davis élu MVP du Final Four de l’EuroLeague 2025

Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 30 ans) a été nommé MVP du Final Four 2025 après la victoire du Fenerbahçe Istanbul en finale de l’EuroLeague, contre l’AS Monaco.

What a season, what a player! @NIGEL_HAYES is the #F4GLORY MVP 🏆 pic.twitter.com/lKGZf38rve

