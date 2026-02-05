Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) change d’air. Transféré ce mercredi 4 février aux Chicago Bulls, l’ailier français tourne la page de son passage à Oklahoma City. Un départ accompagné de mots forts de la part de son entraîneur au Thunder, Mark Daigneault, interrogé par Maxime Aubin pour L’Équipe, qui a insisté sur le professionnalisme et l’attitude collective du joueur de 22 ans.

Un hommage appuyé de Mark Daigneault

Au moment d’évoquer le départ d’Ousmane Dieng, Mark Daigneault n’a pas seulement parlé basket. Le coach de l’Oklahoma City Thunder a surtout insisté sur l’humain, soulignant la manière dont le Français a vécu une situation sportive loin d’être idéale.

« C’est un gars qu’on va continuer à supporter, vu la manière dont il s’est comporté quand il était avec nous. »

Arrivé en NBA avec le statut de lottery pick, Dieng n’a jamais trouvé un rôle à la hauteur de ses attentes au sein d’un effectif rapidement devenu l’un des plus compétitifs de la ligue. Une réalité que Daigneault n’élude pas. « Quand tu arrives comme un lottery pick en NBA, évidemment, le rôle qu’il a fini par avoir ici n’a probablement pas correspondu à ses attentes. »

Un état d’esprit irréprochable malgré un rôle limité

Malgré cette frustration sportive, l’entraîneur d’OKC insiste sur la constance du Français dans son attitude quotidienne. « Mais ça n’a jamais nui à son professionnalisme, ni à son état d’esprit collectif. »

Dans un Thunder bâti autour de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, Dieng a dû se contenter d’un temps de jeu réduit, sans jamais remettre en cause le cadre collectif. « Il a toujours été un plus pour nous. »

Un passage à OKC marqué par les titres

Même sans rôle majeur sur le parquet, Ousmane Dieng quitte l’Oklahoma avec un palmarès loin d’être anodin. Mark Daigneault tient à le rappeler. « Nous avons gagné un titre l’an dernier. Il en a fait partie, et il a apporté quand il le pouvait. »

Champion NBA en 2025 avec le Thunder, mais aussi titré en G-League en 2024 (MVP des Finales), le Français aura vécu de l’intérieur l’ascension express d’OKC vers les sommets, malgré une contribution statistique limitée.

Mark Daigneault revient sur le passage d’Ousmane Dieng à OKC, envoyé aujourd’hui vers Chicago : « C’est un gars qu’on va continuer à supporter, vu la manière dont il s’est comporté quand il était avec nous. Quand tu arrives comme un lottery pick en NBA, évidemment, le rôle… — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) February 5, 2026

Un nouveau départ à Chicago

Transféré dans un échange à trois équipes, Ousmane Dieng rejoint désormais les Chicago Bulls, une franchise en reconstruction où il retrouvera deux autres Français, Noa Essengue et Guerschon Yabusele. Avec un contrat expirant à l’été prochain, l’ailier tricolore joue gros dans l’Illinois. À 22 ans, ce nouveau contexte représente une occasion rare de relance, loin de la densité d’un effectif taillé pour le titre.

En filigrane de l’hommage de Mark Daigneault se dessine le portrait d’un joueur qui, sans avoir trouvé sa place à OKC, a su laisser une image positive et respectée. À Chicago désormais, à Ousmane Dieng de transformer cette reconnaissance en véritable tremplin sportif.