Betclic ELITE

2 000 euros d’amende pour l’Elan Chalon, qui présente ses excuses après sa communication polémique

Betclic ELITE - L’Élan Chalon a été sanctionné d’une amende de 2 000 euros par la Ligue Nationale de Basket, après une publication sur les réseaux sociaux jugée attentatoire à l’éthique et au respect de l’arbitrage. Le club bourguignon a rapidement pris acte de la décision et publié un communiqué d’excuses.
00h00
Mathéo Leray en discussion avec un arbitre lors de Bourg – Chalon fin décembre

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

L’Élan Chalon est fixé. Après plusieurs semaines d’attente, la sanction est tombée concernant la communication du club chalonnais à l’issue de sa défaite face à la JL Bourg, le 20 décembre 2025 en Betclic ÉLITE. Une publication sur le réseau social X avait valu à l’Élan Chalon d’être convoqué devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Une publication qui avait fait réagir la Ligue

Le 20 décembre 2025, au terme d’une courte défaite 82-80 sur le parquet de la JL Bourg, le compte officiel du club écrivait : « Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80 ». Une formule perçue comme une mise en cause directe de l’arbitrage, qui n’était pas passée inaperçue du côté de la Ligue Nationale de Basket.

Dans un contexte déjà tendu, marqué par des rappels récents au « devoir d’exemplarité » des clubs professionnels, la LNB avait rapidement décidé de saisir sa Commission Juridique, de Discipline et des Règlements, estimant que cette communication portait atteinte à l’éthique sportive.

La sanction : 2 000 euros d’amende

Convoqué ce lundi 2 février 2026, l’Élan Chalon a finalement écopé d’une amende de 2 000 euros. Une décision dont le club dit prendre acte, sans la contester, comme il l’indique dans son communiqué officiel.

Des excuses publiques et un message d’apaisement

Dans un long communiqué publié après l’annonce de la sanction, l’Élan Chalon a tenu à clarifier sa position et à présenter ses excuses. Le club reconnaît que la publication incriminée a pu être interprétée comme une attaque envers l’arbitrage, tout en affirmant qu’un tel message ne correspond ni à son ADN ni à ses valeurs.

« L’Elan Chalon exprime ses sincères regrets et tient à réaffirmer son plein soutien au corps arbitral, acteur indispensable au bon déroulement des compétitions et au respect de l’équité sportive », précise notamment le club, qui insiste aussi sur son rôle de modèle auprès de la jeunesse.

Le club bourguignon affirme également vouloir renforcer, à l’avenir, la cohérence entre sa communication et les valeurs d’éthique, de respect et de responsabilité qu’il entend défendre.

L'ambiance était électrique lors de Bourg - Chalon fin décembre
L’ambiance était électrique lors de Bourg – Chalon fin décembre (photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon)

Un signal fort envoyé par la LNB

Au-delà du seul cas chalonnais, cette affaire illustre la ligne dure adoptée par la LNB concernant les dérapages sur les réseaux sociaux. En s’appuyant sur l’article 381 de ses règlements, la Ligue entend rappeler que la liberté d’expression des clubs ne peut se faire au détriment du respect des institutions et du corps arbitral.

Un rappel à l’ordre clair, alors que la communication numérique occupe une place de plus en plus centrale dans l’écosystème du basketball professionnel.

robrob
Et bah on va le dire pour eux : L’arbitrage est désespérément en dessous cette année et on emmerde Fauthoux quand même !
supp01
fait ton introspection et dis moi en quoi le comportement et la com de delord est meilleure ou pire que celle de fauthoux ? je l'ai jamais vu prendre pour lui une défaite (pourtant le fameux match vs la jl il a bien chié le 4eme qt..), mais charger l'arbitrage il excelle.....
passionelan
tu dois confondre avec FF, vraiment, pour l'arbitrage
supp01
oh que non, c'est bien delord qui est venu baver sur l'arbitrage dans l'émission de france 3 nouvelle aquitaine....pas fauthoux. fauthoux n'est pas un modèle je le concède mais arrêtez les oeillères....et delord excelle pour mettre une pièce dans le nourrin certes de façon plus subtile qu'un ff, qu'un legname, qu'un choulet, qu'un lefrançois, qu'un mitro...j'en passe et des meilleures.
robrob
Mais bien sûr que si ! Tu vois jamais Elric Delord se prendre la tête avec les arbitres durant un match, il est bien plus posé que Fauthoux qui devrait se prendre une double technique 1 match sur 3 !
elanpourtous- Modifié
Commentaire supprimé.
flavor_flav
ben, excuse les tant que tu y es! le club remet en cause l'intégrité des trois arbitres et la ligue devrait se taire. Non. Quand à Fauthoux, ça y est, vous vous êtes trouvés un bouc émissaire, comme les faibles qui se déchargent contre un tiers... pathétique...
supp01
cher elanpoutous je te suggère d'abandonner le basket et de rejoindre le football..... je vois pas en quoi FF serait responsable de la com du webmaster de l'élan ou du comportement de quelques "imbéciles" qu'ils soient chalonnais ou burgiens qui sont venus ternir le derby. j'espère que ton incitation à la haine envers FF sera lue et sanctionnée comme il se doit. faut que ça aille au pénal pour que ça s'arrête cette pantalonade ? ou que ça dégénere en mode hooligan de foot ? va vraiment falloir que la ligue durcisse.......le débat sur la médiocrité de l'arbitrage ne doit pas entrer en ligne de compte, et moi j'ai envie d'aller encore longtemps voir un match de basket entre ami ou en famille que ce soit au colisée, à ekinox, à l'astroballe, à dijon ou ailleurs mais avec des gugusses dans ton genre ça peut devenir compliqué à termes.
elanpourtous
Cher supp01 J'ai supprimé mon post pour éviter qu'il y ait encore des personnes qui n'ont rien compris à mes propos prennent la parole inutilement... Si je dis que Chalon trinque c'est parce qu'il sont les premiers depuis tant de fois où on a pu lire des commentaires anti arbitrage et ça me navre... ça aurait du déjà se faire avant... Donc pourquoi Chalon ???? Je n'ai pas la haine contre FF mais son attitude à Ekinox a déplu énormément lors du match de décembre et simplement on lui rendra la pareille au match retour en avril. Moi aussi, j'aime le beau et bon basket et je supporte "sainement" mon équipe de cœur depuis de nombreuses années...
seiguementvotre
Le parasitisme de la Ligue n'a décidément aucune limite. Dommage que l'Élan se soit excusé ; ça n'est pas comme ça que l'arbitrage français, qui est en-dessous de tout, va pouvoir opérer son redressement.
supp01
c'est aux présidents ou aux représentants de clubs de taper du poing sur la table de façon collégiale, pas à un webmaster qui a écrit sous le coup de l'émotion. c'est complètement contre-productif et ça nuit au club en l'occurence chalon. pour exemple la JL s'est faite enflée dans les grandes largeurs par Joseph du coté de Cholet comme ça arrive à chaque club pendant la saison, c'est pas pour autant qu'un torrent de haine s'est déversé aussi bien par les fans que par le staff ou la comm du club.
passionelan
tous ces shériffs sponsorisés par la poste, adeptes des coups de sifflets à outrance, se croyant intéressant en se mettant en avant à la place des joueurs, une plaie pour notre sport. Avec à sa tete mr MELON qui doit adorer se regarder dans la glace, B*****
flavor_flav
ben oui quand on perd, c'est bien la faute des arbitres, c'est bien connu. On dirait des supporters de rugby quand leur équipe perd contre un club ou une équipe de grande bretagne..
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
