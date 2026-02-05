2 000 euros d’amende pour l’Elan Chalon, qui présente ses excuses après sa communication polémique

L’Élan Chalon est fixé. Après plusieurs semaines d’attente, la sanction est tombée concernant la communication du club chalonnais à l’issue de sa défaite face à la JL Bourg, le 20 décembre 2025 en Betclic ÉLITE. Une publication sur le réseau social X avait valu à l’Élan Chalon d’être convoqué devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Communiqué 📖 L'Elan Chalon a été convoqué ce lundi 2 février 2026 devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements à la suite de la publication postée sur ces réseaux à l'issue du match du 20 décembre 2025. Le club prend acte de la décision reçue ce jour et ne la… pic.twitter.com/HWR2V2qATY — Elan Chalon (@ELANCHALON) February 4, 2026

Une publication qui avait fait réagir la Ligue

Le 20 décembre 2025, au terme d’une courte défaite 82-80 sur le parquet de la JL Bourg, le compte officiel du club écrivait : « Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80 ». Une formule perçue comme une mise en cause directe de l’arbitrage, qui n’était pas passée inaperçue du côté de la Ligue Nationale de Basket.

Dans un contexte déjà tendu, marqué par des rappels récents au « devoir d’exemplarité » des clubs professionnels, la LNB avait rapidement décidé de saisir sa Commission Juridique, de Discipline et des Règlements, estimant que cette communication portait atteinte à l’éthique sportive.

La sanction : 2 000 euros d’amende

Convoqué ce lundi 2 février 2026, l’Élan Chalon a finalement écopé d’une amende de 2 000 euros. Une décision dont le club dit prendre acte, sans la contester, comme il l’indique dans son communiqué officiel.

Des excuses publiques et un message d’apaisement

Dans un long communiqué publié après l’annonce de la sanction, l’Élan Chalon a tenu à clarifier sa position et à présenter ses excuses. Le club reconnaît que la publication incriminée a pu être interprétée comme une attaque envers l’arbitrage, tout en affirmant qu’un tel message ne correspond ni à son ADN ni à ses valeurs.

« L’Elan Chalon exprime ses sincères regrets et tient à réaffirmer son plein soutien au corps arbitral, acteur indispensable au bon déroulement des compétitions et au respect de l’équité sportive », précise notamment le club, qui insiste aussi sur son rôle de modèle auprès de la jeunesse.

Le club bourguignon affirme également vouloir renforcer, à l’avenir, la cohérence entre sa communication et les valeurs d’éthique, de respect et de responsabilité qu’il entend défendre.

Un signal fort envoyé par la LNB

Au-delà du seul cas chalonnais, cette affaire illustre la ligne dure adoptée par la LNB concernant les dérapages sur les réseaux sociaux. En s’appuyant sur l’article 381 de ses règlements, la Ligue entend rappeler que la liberté d’expression des clubs ne peut se faire au détriment du respect des institutions et du corps arbitral.

Un rappel à l’ordre clair, alors que la communication numérique occupe une place de plus en plus centrale dans l’écosystème du basketball professionnel.