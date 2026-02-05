Recherche
Nouveauté sur BeBasket : l’utilisation d’un AdBlock n’est désormais plus possible

Depuis ce mercredi 4 février, il n’est désormais plus possible de consulter BeBasket en utilisant un bloqueur de publicité. Une évolution assumée, nécessaire, et surtout cohérente avec le modèle du média.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouveauté sur BeBasket : l’utilisation d’un AdBlock n’est désormais plus possible
Crédit photo : BeBasket

BeBasket a toujours fait le choix de rester accessible au plus grand nombre, en proposant une large partie de ses contenus gratuitement. Mais cette accessibilité a un coût. Et ce coût repose, pour une part, sur la publicité.

Or jusqu’ici, certains lecteurs pouvaient consulter l’intégralité du site sans publicité, sans abonnement et sans aucune contribution, grâce à un AdBlock. Une situation qui ne permettait pas au site de se financer, ni de poursuivre son travail dans des conditions saines.

Informer au quotidien a un coût

Produire 20 à 30 articles par jour, couvrir l’actualité de toutes les divisions, être présent sur le terrain, réaliser des interviews, vérifier les informations, garder une ligne objective et qualitative : tout cela demande du temps, des moyens humains et des ressources financières.

BeBasket n’est pas un agrégateur automatique. C’est un média vivant, avec des journalistes, des correspondants, des déplacements, du travail d’édition et de vérification.

Utiliser un AdBlock pour contourner ce modèle revenait à bénéficier du contenu sans participer, d’aucune manière, à son financement. Une pratique qui n’était ni respectueuse du travail fourni, ni viable à long terme.

Deux choix clairs, un modèle assumé

Désormais, chacun peut choisir :

  • soit continuer à lire BeBasket avec de la publicité,

  • soit s’abonner pour bénéficier d’une lecture sans publicité, de contenus premium EN PLUS, et d’outils avancés.

L’abonnement permet non seulement de supprimer les publicités, mais aussi de soutenir directement un média indépendant, ancré sur le terrain et dédié au basket français.

LIRE AUSSI

Soutenir BeBasket, c’est soutenir le basket français

Cette évolution n’est pas une sanction, mais une clarification.
BeBasket ne peut continuer à exister, à se développer et à couvrir le basket français à tous les niveaux sans un modèle économique respecté.

Lire BeBasket, c’est aussi accepter que l’information a une valeur.
Et soutenir BeBasket, c’est permettre au média de continuer à faire ce qu’il fait depuis des années : informer, analyser et raconter le basket français avec exigence et indépendance.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

BeBasket
BeBasket
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
psyus66
C'est un peu de basket dans une mer de pubs.Horrible Je veux bien accepter de la pub, mais pas à ce niveau Je pensais que le nombre de clics importait aussi, ca doit pas etre pris en comptre, visiblement Bye bye ,sorry
Répondre
(2) J'aime
helmutfritze
Oui à une époque il y avait un peu de pub et ça allait. Puis il y a eu beaucoup de pub, avec même des popups hyper intrusif. Du coup alors que je n'avais pas adblock activé sur le site à l'époque, j'ai décidé de le mettre. Là du coup je l'enlève à nouveau. Mais si après plusieurs jours d'utilisation je trouve qu'on est vraiment trop envahit de pub, je dirais bye bye moi aussi.
Répondre
(1) J'aime
gpj11
BeBasket est un média sur le basket, et essentiellement le basketball français, qui choisit de traiter des sujets à perte comme (désolé) le basket féminin, la Nationale 1 et d'autres sujets qui méritent d'avoir un écho. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut une rédaction, et pour la payer il faut bien générer des revenus quelque part. Il y a donc deux options : 1) Les abonnements, comme la presse traditionnelle (exemple : Basketnews) 2) La publicité Mais la pub, pour que ça rapporte un minimum, il faut qu'il y en ait des tartines comme vous le déplorez. Que vous ajoutiez un adblock parce que c'est désagréable et le média ne propose pas de service sans pub, pourquoi pas même si ça veut dire bénéficier d'un service que seuls les autres utilisateurs payent. Mais par contre se plaindre qu'il y ait de la pub alors qu'il existe d'un service 100% sans pub depuis plus d'un an, c'est un peu dommage et peu respectueux de notre travail. Je peux vous dire qu'on ne compte pas nos heures depuis 16 ans et qu'on est bien loin en moyenne d'avoir touché le SMIC horaire de la Turquie... Gabriel Pantel-Jouve
(0) J'aime
helmutfritze
@gpj11 : Je comprend bien la nécessité d'être rémunéré. Elle est la même pour tout le monde. Mais, ce que vous dîtes, c'est un peu dans la même veine qu'un artisan qui multiplierai ses prix par 2 parce que ses clients sont un couple de 90 ans, ou un serrurier qui facture un prix astronomique juste parce que tu n'as pas le choix que de faire appel à ses services. Peut-être que les serruriers ont besoin de ça pour que leurs entreprises survivent, ou peut-être que s'il arrêtaient de donner 50% de leur chiffre d'affaire à google pour que leur entreprise soit dans le haut de la première page google, ils pourraient faire des prix normal. (j'imagine que ce n'est pas comme ça dans tout les endroits de France pour les serruriers, mais il y a des endroits en tout cas ou cela existe) Si ce que vous vendez ne peut être rentable qu'en prenant vos clients pour des bouffeurs de pub (encore une fois, ce n'est pas le problème de la pub, mais la quantité), ce qui rend le service proposé très mauvais du coup (pas les articles en eux même, mais le cadre pour les lires), bein, vous pouvez expliquer que vous n'avez pas le choix, mais ça ne change rien au résultat. Un peu la même réponse pour les articles p*** à clics. On a toujours le choix. Ayant été dans une situation similaire (autre domaine), j'ai fais le mien. Mais puisque trop peu le font, continuons tous ensemble à tirer la société vers le bas.
(0) J'aime
gpj11
Dans votre modèle, l'artisan travaillerait gratuitement pour ses clients. Le choix est simple : au pire mettre la clé sous la porte ou au mieux continuer à s'auto-exploiter en bossant 70 heures par semaine pour un salaire illégalement dérisoire. Vous ne voulez pas de pub et du travail de qualité ? La solution est simple : l'offre premium. Si 1% de nos lecteurs mensuels étaient abonnés, nous n'aurions besoin que peu de publicités en complément, pas besoin de travailler les titres. Bonne soirée Mais
(0) J'aime
le_xav
Sur un PC ça va encore, sur smartphone c'est l'horreur absolue. Après, il suffit de faire une modif au niveau des DNS et on n'a plus de pubs. Il y a une différence entre inciter les gens à s'abonner (avec du contenu premium) et les pousser à contourner les pubs.
Répondre
(3) J'aime
gpj11
BeBasket est un média sur le basket, et essentiellement le basketball français, qui choisit de traiter des sujets à perte comme (désolé) le basket féminin, la Nationale 1 et d'autres sujets qui méritent d'avoir un écho. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut une rédaction, et pour la payer il faut bien générer des revenus quelque part. Il y a donc deux options : 1) Les abonnements, comme la presse traditionnelle (exemple : Basketnews) 2) La publicité Mais la pub, pour que ça rapporte un minimum, il faut qu'il y en ait des tartines comme vous le déplorez. Que vous ajoutiez un adblock parce que c'est désagréable et le média ne propose pas de service sans pub, pourquoi pas même si ça veut dire bénéficier d'un service que seuls les autres utilisateurs payent. Mais par contre se plaindre qu'il y ait de la pub alors qu'il existe d'un service 100% sans pub depuis plus d'un an, c'est un peu dommage et peu respectueux de notre travail. Je peux vous dire qu'on ne compte pas nos heures depuis 16 ans et qu'on est bien loin en moyenne d'avoir touché le SMIC horaire de la Turquie... J'en finis : si on a plusieurs milliers d'abonnés, on pourra se passer de publicité. Mais certains lecteurs veulent un média 100% gratuit sans publicité. C'est incompatible malheureusement. Gabriel Pantel-Jouve
Répondre
(0) J'aime
le_xav
Je comprends tout à fait. Je dis juste que sur un pc, même sans adblock, la pub est acceptable. Mais que dès qu'on passe sur un écran de smartphone, ça devient gênant pour la lecture. Je ne suis pas certain que ça rende ces pubs efficaces, et que la majorité des gens qui cliquent dessus le font par inadvertance avec leurs gros doigts en cherchant à atteindre la croix. Abonné de longue date à la presse papier, je n'ai pas encore cédé aux sirènes des pure players. Sûrement parce que j'y cherche davantage les infos immédiates qui sont dispo gratuitement partout que les articles de fond (même s'ils sont souvent très intéressants). Ca viendra peut-être...
(0) J'aime
gpj11
Ce qui compte ce ne sont pas les clics sur les pubs mais le nombre d'affichage. Charge est de reconnaître qu'après la baisse des tarifs (subis) en 2025, les régis se sont ajustées. L'idée est de proposer une offre encore plus complète pour sortir de cette dépendance, d'où la version premium avec une interview par jour (ou presque) en complément des fonctionnalités et surtout de de l'absence de pub. A vous de la tester gratuitement, et vous verrez si ça vaut le coup. Bonne soirée
Répondre
(0) J'aime
helmutfritze
S'abonner ou accepter d'avoir des pubs, on comprend, c'est normal. Mais par contre, du coup, les titres putes à clics et les articles publiés sans relecture, on pourrait éviter ? Avoir des pubs oui, si l'article à un intérêt. Mais cliquer sur un article parce que le titre est trompeur, juste pour avoir des pubs... l'information se paye, mais pas l'information trompeuse.
Répondre
(0) J'aime
gpj11
Dans une démarche 100% transparente, avec la baisse générale des revenus publicitaires dans les médias en 2025, nous avons expliqué devoir changer une partie de nos titres. Les articles eux n'ont pas changé : https://www.bebasket.fr/bilan-de-notre-phase-de-test-pourquoi-bebasket-change-sa-maniere-de-partager-ses-articles-sur-facebook Au final, on constate qu'une petite minorité des titres d'article ont changé, plus de six mois après. Je ne veux pas donner de % à la louche mais ça ne doit pas excéder les 5% si ce n'est de 2%. Et quand bien même le titre vous aurez amené à cliquer, au final vous allez lire un article sur du basket qui traite l'information comme auparavant. Nous sommes tributaires des algorithmes de Google comme nous sommes tributaires des algorithmes de Facebook, Twitter pour simplement apparaître auprès de nos "fans" et "followers". Soit on fait de la résistance et on disparaît, soit on s'adapte à ces outils sur lesquels nos lecteurs nous attendent. Quant aux sujets traités sur BeBasket, je rappelle que vous avez un onglet qui s'appelle "mon actu" dans lequel vous pouvez retrouver tous les sujets qui vous intéressent. Si vous ne voulez pas voir Wemby mais Boulazac, Brice Dessert et Leila Lacan, vous n'aurez que les articles sur ces sujets : https://www.bebasket.fr/dans-mon-actu-reunissez-les-infos-que-vous-ne-voulez-pas-manquer-sur-bebasket Gabriel Pantel-Jouve
Répondre
(0) J'aime
macroy
Salut Gaby, j'entends tes arguments et ceux des camarades, Débat intéressant. puisque tu es dans la communication, deux questions : 1/ Vous dites a bebasket que dans les conditions d'abonnement l'on a droit a la participation a un whatsapp. En tant qu'abonné, je n'ai pas eu de nouvelles a ce sujet ? 2/ Je trouve que le site fait pas mal de promo dernièrement a "first team" et est dithyrambique sur les performances de notre Rudy Gobert. Je me demandais si ces deux parties n'étaient pas de très généreux donateurs a bebasket et si cela pourrait-du coup- orienter voire "égratigner" l'indépendance revendiquée de la rédaction !? Merci pour ta réponse. Bien a toi.
(0) J'aime
gpj11- Modifié
Commentaire supprimé.
gpj11
Bonsoir macroy, Pour WhatsApp, merci d'écrire à tech @ bebasket.app. Sur l'autre sujet, ni l'un ni l'autre ne sont donateurs. Nous n'avons aucun donateurs d'ailleurs, seulement des lecteurs, abonnés et quand nous faisons de la publicité, il y a inscrit "sponsorisé". Pour la partie BeBasket NBA, nous avons pris l'option de partager des avis d'experts intéressants car il existe de nombreux autres sites d'actu. Mais nous l'avons également fait ce jour même sur Roca Sphere (https://www.bebasket.fr/monaco-sous-tension-les-declarations-de-vassilis-spanoulis-agacent-laurent-sciarra) et dernièrement sur le podcast Step Back de L'Equipe sur la NBA Europe à Paris. Bonne soirée
(0) J'aime
helmutfritze
L'information se paye. Absolument. Mais la bonne information se paye. Pas l'information trompeuse (titre p*** à clics). Impossibilité d'utilisation d'adblock ok, mais alors : pub non intrusive, en quantité qui ne fasses pas sapin de noël, et arrêt de l'information trompeuse.
Répondre
(2) J'aime
frenchpaul1988
Oui, les titres façon "un vétéran de la NBA arrive" pour annoncer un journeyman de fond de banc aux stats maigrichonnes, c'est assez gonflant. Ça et les articles avec des tags ou références guère pertinentes (parler de Wemby pour tout et n'importe quoi semble être devenu le style BeBasket...). Dommage car sinon BeBasket est un site sympa et un très bon moyen de suivre le basket français et européen dans un paysage médiatique qui tend à mépriser cette discipline.
Répondre
(1) J'aime
gpj11
Dans une démarche 100% transparente, avec la baisse générale des revenus publicitaires dans les médias en 2025, nous avons expliqué devoir changer une partie de nos titres. Les articles eux n'ont pas changé : https://www.bebasket.fr/bilan-de-notre-phase-de-test-pourquoi-bebasket-change-sa-maniere-de-partager-ses-articles-sur-facebook Au final, on constate qu'une petite minorité des titres d'article ont changé, plus de six mois après. Je ne veux pas donner de % à la louche mais ça ne doit pas excéder les 5% si ce n'est de 2%. Et quand bien même le titre vous aurez amené à cliquer, au final vous allez lire un article sur du basket qui traite l'information comme auparavant. Nous sommes tributaires des algorithmes de Google comme nous sommes tributaires des algorithmes de Facebook, Twitter pour simplement apparaître auprès de nos "fans" et "followers". Soit on fait de la résistance et on disparaît, soit on s'adapte à ces outils sur lesquels nos lecteurs nous attendent. Quant aux sujets traités sur BeBasket, je rappelle que vous avez un onglet qui s'appelle "mon actu" dans lequel vous pouvez retrouver tous les sujets qui vous intéressent. Si vous ne voulez pas voir Wemby mais Boulazac, Brice Dessert et Leila Lacan, vous n'aurez que les articles sur ces sujets : https://www.bebasket.fr/dans-mon-actu-reunissez-les-infos-que-vous-ne-voulez-pas-manquer-sur-bebasket Voilà pour vous répondre en toute transparence.
(0) J'aime
thetruth
C'est une décision logique si on souhaite que ce média continue !!
Répondre
(2) J'aime
derniermot
Bravo
Répondre
(0) J'aime
silk
Bye bye Be Basket
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
