Nouveauté sur BeBasket : l’utilisation d’un AdBlock n’est désormais plus possible

BeBasket a toujours fait le choix de rester accessible au plus grand nombre, en proposant une large partie de ses contenus gratuitement. Mais cette accessibilité a un coût. Et ce coût repose, pour une part, sur la publicité.

Or jusqu’ici, certains lecteurs pouvaient consulter l’intégralité du site sans publicité, sans abonnement et sans aucune contribution, grâce à un AdBlock. Une situation qui ne permettait pas au site de se financer, ni de poursuivre son travail dans des conditions saines.

Informer au quotidien a un coût

Produire 20 à 30 articles par jour, couvrir l’actualité de toutes les divisions, être présent sur le terrain, réaliser des interviews, vérifier les informations, garder une ligne objective et qualitative : tout cela demande du temps, des moyens humains et des ressources financières.

BeBasket n’est pas un agrégateur automatique. C’est un média vivant, avec des journalistes, des correspondants, des déplacements, du travail d’édition et de vérification.

Utiliser un AdBlock pour contourner ce modèle revenait à bénéficier du contenu sans participer, d’aucune manière, à son financement. Une pratique qui n’était ni respectueuse du travail fourni, ni viable à long terme.

Deux choix clairs, un modèle assumé

Désormais, chacun peut choisir :

soit continuer à lire BeBasket avec de la publicité,

soit s’abonner pour bénéficier d’une lecture sans publicité, de contenus premium EN PLUS, et d’outils avancés.

L’abonnement permet non seulement de supprimer les publicités, mais aussi de soutenir directement un média indépendant, ancré sur le terrain et dédié au basket français.

Soutenir BeBasket, c’est soutenir le basket français

Cette évolution n’est pas une sanction, mais une clarification.

BeBasket ne peut continuer à exister, à se développer et à couvrir le basket français à tous les niveaux sans un modèle économique respecté.

Lire BeBasket, c’est aussi accepter que l’information a une valeur.

Et soutenir BeBasket, c’est permettre au média de continuer à faire ce qu’il fait depuis des années : informer, analyser et raconter le basket français avec exigence et indépendance.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici