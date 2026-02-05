Recherche
Betclic ELITE

ITW Yakuba Ouattara (Paris), l’exigence du champion de France : « On n’a de marge sur aucune équipe »

Betclic ELITE - Yakuba Ouattara traverse une saison dense et contrastée avec le Paris Basketball. Entre une victoire référence contre le Real Madrid en EuroLeague et une défaite inattendue face à Boulazac en Betclic ELITE, l’ailier parisien revient sur une trajectoire faite de hauts et de bas, le changement de statut du champion de France, l’exigence quotidienne du projet parisien et les axes de progression pour rester tout en haut.
|
00h00
ITW Yakuba Ouattara (Paris), l’exigence du champion de France : « On n’a de marge sur aucune équipe »

Cette saison en Betclic ELITE, Yakuba Ouattara compile 9,4 points, 2,5 rebonds et 1,4 passes décisives.

Crédit photo : Julie Dumélié

Yakuba Ouattara (1,90 m, 34 ans) est au cœur d’une saison particulière avec le Paris Basketball. Solide en Betclic ELITE, le champion de France en titre a du mal en EuroLeague. Malgré tout, le club de la capitale avance avec ambition mais aussi avec les contraintes d’un calendrier dense et d’un statut qui change le regard des adversaires. À l’heure où Paris oscille entre performances de prestige et revers frustrants, l’international français pose un regard lucide sur le parcours de son équipe.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Yakuba Ouattara.jpg
Yakuba OUATTARA
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 34 ans (24/01/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
9,4
#80
REB
2,5
#123
PD
1,4
#113

Une semaine paradoxale pour remettre les pieds sur terre

La victoire contre le Real Madrid en EuroLeague a marqué les esprits, tant par le prestige de l’adversaire que par le contenu proposé. Mais quelques jours plus tard, la défaite face au promu Boulazac en Betclic ELITE est venue brouiller le message. Pour Yakuba Ouattara, ce contraste a surtout valeur de rappel.

« C’est paradoxal, ça permet de remettre les pieds sur terre pour montrer qu’on peut gagner et perdre contre tout le monde et qu’on n’a de marge sur aucune équipe. »

Face au Real, Paris a livré ce que l’ailier décrit comme « un match référence », contre une équipe alors troisième de l’EuroLeague. Mais derrière, le revers face à Boulazac laisse un goût amer.

« Sans manquer de respect à Boulazac, ils ont été ultra combatifs avec un vrai cran au-dessus de nous en termes de combativité, mais perdre contre eux, ça entache un peu notre prestation contre le Real. »

– Journée 25

Une trajectoire en dents de scie malgré un fort potentiel

Avec un peu de recul, Yakuba Ouattara décrit la saison parisienne comme instable, mais loin d’être dénuée de promesses. « Cette année, c’est un peu les montagnes russes, on est capables du meilleur comme du pire. »

Un constat parfois frustrant, tant le potentiel collectif est évident. « Des fois, ça peut être assez frustrant car on voit le potentiel que l’équipe a. »

Le remaniement de l’effectif à l’intersaison 2025 a nécessité un temps d’adaptation, notamment au style spécifique du Paris Basketball. « On a eu besoin d’une période d’adaptation, le groupe a été bien remanié. Il a fallu que certains s’adaptent à l’équipe et au style particulier de jeu du Paris Basketball. »

LIRE AUSSI

Champion de France : un statut qui change tout

Sacré la saison passée, Paris avance désormais avec une cible dans le dos sur la scène nationale. Un statut que Yakuba Ouattara assume pleinement. « On est champions de France, les équipes sont surmotivées quand elles nous affrontent. »

Une donnée qui impose une vigilance permanente. « Ça montre qu’on n’a pas le droit au relâchement, chaque match sera disputé. »

Paris – Monaco, le duel qui fixe le plafond

Dans le paysage actuel de la Betclic ELITE, Paris et Monaco semblent se détacher. Les confrontations directes ont une saveur particulière, d’autant plus que les Parisiens n’ont pas encore trouvé la solution. « Ce sont des matchs avec très peu de marge d’erreur, on n’a pas encore réussi à gagner contre eux. »

Pour Ouattara, qui a porté le maillot monégasque durant plusieurs saisons, ces rendez-vous servent aussi de boussole. « Monaco, c’est un objectif. Ça montre la marge de progression qu’on a et ce qu’on doit atteindre pour arriver à les battre. »

LIRE AUSSI

Gérer l’intensité d’une saison marathon

À titre personnel, l’ailier vit plutôt bien l’enchaînement des compétitions malgré la fatigue accumulée au milieu de l’hiver. « Je le vis bien, j’ai l’expérience, je sais comment gérer tout ça. »

La clé réside dans la gestion globale. « Il faut gérer le corps et le mental, être rigoureux sur l’énergie et les bobos. Une saison, c’est très long. »

Avec une vision claire : « C’est un marathon, l’important c’est d’arriver et d’être prêt au bon moment. »

Avec 13 victoires en 18 matchs de championnat, le Paris Basket siège à la 3e place du classement. Crédit photo : Julie Dumélié.
Avec 13 victoires en 18 matchs de championnat, le Paris Basket siège à la 3e place du classement. Crédit photo : Julie Dumélié.

Un projet parisien en pleine structuration

De l’intérieur, Yakuba Ouattara observe un club en pleine croissance. « C’est un club qui a eu une ascension très rapide. »

Mais ce qui le marque le plus reste l’humain. « Ce que j’aime beaucoup, c’est le côté très familial du club. Toutes les personnes sont aux petits soins pour permettre à l’équipe de performer. »

Un socle solide qui explique, selon lui, les succès récents. « Quand on voit les bases sur lesquelles le Paris Basketball est fondé, ce n’est pas anodin de voir le succès de ces dernières années. »

Un groupe soudé avant tout

La principale force du Paris Basketball réside dans la cohésion. « Le plus important, c’est qu’il n’y ait que de bons gars dans l’équipe, humainement. »

Un élément essentiel dans un contexte exigeant. « Tu sais que tu peux partir à la guerre avec eux, qu’ils seront prêts à se sacrifier. » Les sacrifices sont nombreux, notamment en termes de temps de jeu. « Les rotations sont courtes, tout le monde doit être dans l’effort. Ça, tu ne peux pas le faire avec trop d’égo. »

Malgré des hauts et des bas, la conviction reste intacte. « Au fond de nous, on connaît notre potentiel et on sait qu’on est capables de réaliser de belles choses. »

Tabellini dans la continuité, avec plus de rigueur

Par rapport à la saison passée, Yakuba Ouattara note une évolution dans les détails, notamment avec le coach Francesco Tabellini. « Il est plus rigoureux sur certaines choses. »

Le style reste proche de celui de Tiago Splitter, mais l’exécution change. « Défensivement, il y a moins de couverture. Offensivement, on essaie de jouer vite, mais dans un cadre précis. »

Nadir Hifi, une trajectoire exceptionnelle

Parmi les individualités, Nadir Hifi impressionne. « Il fait une très bonne saison, sa trajectoire est juste exceptionnelle. »

Pour Ouattara, le plus marquant reste son potentiel. « C’est fou de voir qu’il peut encore beaucoup progresser quand on voit ce qu’il apporte déjà. »

Tout en appelant à la mesure. « Il y a du bien et du moins bien, c’est normal, mais il reste très jeune, et faire ce qu’il fait à son âge, c’est exceptionnel. »

LIRE AUSSI

La rigueur comme fil conducteur pour viser un nouveau titre

Pour rester au sommet, Yakuba Ouattara identifie un axe clair. « Pour moi, c’est la rigueur, arriver à être constants dans nos performances. » Limiter les passages à vide est essentiel. « On doit limiter le pire au maximum. »

Sans nier les aléas d’une longue saison. « Des fois, on passera à côté, c’est sûr, avec la fatigue et tout le reste. » Mais avec une ambition affirmée. « On doit rester une équipe de très haut niveau dans l’exécution. » Et une marge encore exploitable. « Je pense qu’on peut encore passer un cap défensivement d’ici la fin de saison. »

En filigrane de son discours, Yakuba Ouattara dessine le portrait d’une équipe encore en construction, malgré son statut et ses ambitions. Entre la nécessité de gagner en constance, l’exigence de l’exécution et l’apprentissage d’un groupe remanié, le Paris Basketball sait ce qu’il lui reste à ajuster. Des axes clairs, identifiés en interne, pour aborder la suite de la saison avec l’objectif de répondre présent dans les moments qui comptent.

