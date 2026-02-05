ITW Yakuba Ouattara (Paris), l’exigence du champion de France : « On n’a de marge sur aucune équipe »

Yakuba Ouattara (1,90 m, 34 ans) est au cœur d’une saison particulière avec le Paris Basketball. Solide en Betclic ELITE, le champion de France en titre a du mal en EuroLeague. Malgré tout, le club de la capitale avance avec ambition mais aussi avec les contraintes d’un calendrier dense et d’un statut qui change le regard des adversaires. À l’heure où Paris oscille entre performances de prestige et revers frustrants, l’international français pose un regard lucide sur le parcours de son équipe.

PROFIL JOUEUR Yakuba OUATTARA Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 34 ans (24/01/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 9,4 #80 REB 2,5 #123 PD 1,4 #113

Une semaine paradoxale pour remettre les pieds sur terre

La victoire contre le Real Madrid en EuroLeague a marqué les esprits, tant par le prestige de l’adversaire que par le contenu proposé. Mais quelques jours plus tard, la défaite face au promu Boulazac en Betclic ELITE est venue brouiller le message. Pour Yakuba Ouattara, ce contraste a surtout valeur de rappel.

« C’est paradoxal, ça permet de remettre les pieds sur terre pour montrer qu’on peut gagner et perdre contre tout le monde et qu’on n’a de marge sur aucune équipe. »

Face au Real, Paris a livré ce que l’ailier décrit comme « un match référence », contre une équipe alors troisième de l’EuroLeague. Mais derrière, le revers face à Boulazac laisse un goût amer.



« Sans manquer de respect à Boulazac, ils ont été ultra combatifs avec un vrai cran au-dessus de nous en termes de combativité, mais perdre contre eux, ça entache un peu notre prestation contre le Real. »

Une trajectoire en dents de scie malgré un fort potentiel

Avec un peu de recul, Yakuba Ouattara décrit la saison parisienne comme instable, mais loin d’être dénuée de promesses. « Cette année, c’est un peu les montagnes russes, on est capables du meilleur comme du pire. »

Un constat parfois frustrant, tant le potentiel collectif est évident. « Des fois, ça peut être assez frustrant car on voit le potentiel que l’équipe a. »

Le remaniement de l’effectif à l’intersaison 2025 a nécessité un temps d’adaptation, notamment au style spécifique du Paris Basketball. « On a eu besoin d’une période d’adaptation, le groupe a été bien remanié. Il a fallu que certains s’adaptent à l’équipe et au style particulier de jeu du Paris Basketball. »

Champion de France : un statut qui change tout

Sacré la saison passée, Paris avance désormais avec une cible dans le dos sur la scène nationale. Un statut que Yakuba Ouattara assume pleinement. « On est champions de France, les équipes sont surmotivées quand elles nous affrontent. »

Une donnée qui impose une vigilance permanente. « Ça montre qu’on n’a pas le droit au relâchement, chaque match sera disputé. »

Paris – Monaco, le duel qui fixe le plafond

Dans le paysage actuel de la Betclic ELITE, Paris et Monaco semblent se détacher. Les confrontations directes ont une saveur particulière, d’autant plus que les Parisiens n’ont pas encore trouvé la solution. « Ce sont des matchs avec très peu de marge d’erreur, on n’a pas encore réussi à gagner contre eux. »

Pour Ouattara, qui a porté le maillot monégasque durant plusieurs saisons, ces rendez-vous servent aussi de boussole. « Monaco, c’est un objectif. Ça montre la marge de progression qu’on a et ce qu’on doit atteindre pour arriver à les battre. »

Gérer l’intensité d’une saison marathon

À titre personnel, l’ailier vit plutôt bien l’enchaînement des compétitions malgré la fatigue accumulée au milieu de l’hiver. « Je le vis bien, j’ai l’expérience, je sais comment gérer tout ça. »

La clé réside dans la gestion globale. « Il faut gérer le corps et le mental, être rigoureux sur l’énergie et les bobos. Une saison, c’est très long. »

Avec une vision claire : « C’est un marathon, l’important c’est d’arriver et d’être prêt au bon moment. »

Un projet parisien en pleine structuration

De l’intérieur, Yakuba Ouattara observe un club en pleine croissance. « C’est un club qui a eu une ascension très rapide. »

Mais ce qui le marque le plus reste l’humain. « Ce que j’aime beaucoup, c’est le côté très familial du club. Toutes les personnes sont aux petits soins pour permettre à l’équipe de performer. »

Un socle solide qui explique, selon lui, les succès récents. « Quand on voit les bases sur lesquelles le Paris Basketball est fondé, ce n’est pas anodin de voir le succès de ces dernières années. »

New Player Unlocked 🔓🎮 Bienvenue à Paris Yakuba Ouattara 😈 En provenance du rocher, « Yak » débarque à Paname fort de ses deux titres de champion de France et de son expérience EuroLeague avec la Roca Team 💪 Let’s get to work @yakubaouattara 🫡 pic.twitter.com/GSTtAf2AMp — Paris Basketball (@ParisBasketball) August 7, 2024

Un groupe soudé avant tout

La principale force du Paris Basketball réside dans la cohésion. « Le plus important, c’est qu’il n’y ait que de bons gars dans l’équipe, humainement. »

Un élément essentiel dans un contexte exigeant. « Tu sais que tu peux partir à la guerre avec eux, qu’ils seront prêts à se sacrifier. » Les sacrifices sont nombreux, notamment en termes de temps de jeu. « Les rotations sont courtes, tout le monde doit être dans l’effort. Ça, tu ne peux pas le faire avec trop d’égo. »

Malgré des hauts et des bas, la conviction reste intacte. « Au fond de nous, on connaît notre potentiel et on sait qu’on est capables de réaliser de belles choses. »

Tabellini dans la continuité, avec plus de rigueur

Par rapport à la saison passée, Yakuba Ouattara note une évolution dans les détails, notamment avec le coach Francesco Tabellini. « Il est plus rigoureux sur certaines choses. »

Le style reste proche de celui de Tiago Splitter, mais l’exécution change. « Défensivement, il y a moins de couverture. Offensivement, on essaie de jouer vite, mais dans un cadre précis. »

Nadir Hifi, une trajectoire exceptionnelle

Parmi les individualités, Nadir Hifi impressionne. « Il fait une très bonne saison, sa trajectoire est juste exceptionnelle. »

Pour Ouattara, le plus marquant reste son potentiel. « C’est fou de voir qu’il peut encore beaucoup progresser quand on voit ce qu’il apporte déjà. »

Tout en appelant à la mesure. « Il y a du bien et du moins bien, c’est normal, mais il reste très jeune, et faire ce qu’il fait à son âge, c’est exceptionnel. »

La rigueur comme fil conducteur pour viser un nouveau titre

Pour rester au sommet, Yakuba Ouattara identifie un axe clair. « Pour moi, c’est la rigueur, arriver à être constants dans nos performances. » Limiter les passages à vide est essentiel. « On doit limiter le pire au maximum. »

Sans nier les aléas d’une longue saison. « Des fois, on passera à côté, c’est sûr, avec la fatigue et tout le reste. » Mais avec une ambition affirmée. « On doit rester une équipe de très haut niveau dans l’exécution. » Et une marge encore exploitable. « Je pense qu’on peut encore passer un cap défensivement d’ici la fin de saison. »

En filigrane de son discours, Yakuba Ouattara dessine le portrait d’une équipe encore en construction, malgré son statut et ses ambitions. Entre la nécessité de gagner en constance, l’exigence de l’exécution et l’apprentissage d’un groupe remanié, le Paris Basketball sait ce qu’il lui reste à ajuster. Des axes clairs, identifiés en interne, pour aborder la suite de la saison avec l’objectif de répondre présent dans les moments qui comptent.