Yakuba Ouattara, capitaine d’un Paris Basketball « encore en préparation » battu par Boulazac en petite finale de SuperCoupe LNB

Le capitaine du Paris Basketball Yakuba Ouattara (1,90 m, 33 ans), encore à chaud après la défaite face à Boulazac en petite finale de SuperCoupe, balaie d’un revers de main l’inquiétude qui gravite autour de son équipe, après les deux défaites consécutives du week-end.

“On est une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs pour qui notre style de jeu est nouveau. On ne devient pas pro de ce système en trois semaines de préparation, il reste encore du boulot. Ce qui est positif c’est que tout le monde est investi et a envie de bien faire, on a un bon potentiel. On n’a pas montré un beau visage sur le week-end de SuperCoupe, mais il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard dans la saison. C’est le genre de match où on doit apprendre. Cela reste la présaison, on est encore en préparation. Aucune équipe n’est réellement prête au 20 ou 21 septembre. Il faut continuer d’avancer en analysant les choses”.

« Le coach veut que l’on devienne

l’une des meilleures équipes défensives »

Au-delà des nouveaux joueurs arrivés cet été, Ouattara apprend également à connaître un nouveau coach, Francesco Tabellini, aux préceptes de jeu légèrement différents de ceux de Tiago Splitter ou Tuomas Iisalo. “Il est encore plus rigoureux dans ce qu’il demande, notamment défensivement où il veut vraiment que l’on passe un cap en étant l’un des meilleures équipes défensives. Le fond reste le même, mais il est plus rigoureux sur certains points où il ne transige pas”.

Il reste néanmoins confiant pour la suite, alors qu’il pointe un axe de progression dans l’identité de l’équipe. “On aime jouer rapidement, c’est quand on est devant que l’on doit apprendre à contrôler le rythme du jeu. Sinon, on redonne du rythme à l’adversaire, ce qui est arrivé face à Boulazac en petite finale. On reste néanmoins imprévisible, très difficile à scouter. On est agressif sur tous les systèmes, tous les faits de jeu. Les équipes vont chercher à nous ralentir, c’est certain”.