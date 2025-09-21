Recherche
Supercoupe LNB

L’incroyable retournement de situation de Boulazac face à Paris qui s’offre la petite finale de la SuperCoupe LNB

Déja accrocheur la veille contre Monaco, le champion de France de Pro B, Boulazac, a crée la sensation ce dimanche après-midi, à Roland Garros, en l'emportant contre le champion de France de Betclic ELITE (96-80). Le BBD s'offre la petite finale de la SuperCoupe LNB.
Crédit photo : Julie Dumélié

Après avoir tenu tête trente minutes à l’AS Monaco la veille (57-64, 30e ; 70-95, 40e), Boulazac a une nouvelle fois joué les yeux dans les yeux contre une autre formation d’EuroLeague, le Paris Basket. Mieux, elle a gagné, créant la grosse surprise de week-end de SuperCoupe LNB ! Et pourtant… on ne donnait pas cher de la peau du BBD à la pause qui était assez largement distancé (40-54). La faute à un Nadir Hifi en feu (16 points en 11 minutes) et à un impeccable Mouhamed Faye (8 points et 7 rebonds en 10 minutes). À l’image du jeune pivot sénégalais, le Paris Basket concassait la raquette périgourdine avec 29 prises à 13 à la pause ! Soit le total du BBD à mi-parcours de la partie…

L’incroyable retournement de situation de Boulazac

Pour autant, les hommes d’Alexandre Ménard, privé d’Ousman Krubally (béquille reçue par Alpha Diallo, examens en début de semaine), ne lâchaient pas l’affaire de sitôt. Bloqué à 2 petits points après 20 minutes de jeu, Jacob Grandison, la dernière recrue de Boulazac tout juste auréolé d’une belle 4e place avec la Finlande à l’EuroBasket, prenait feu (15 points dans cet acte). Tout en étant bien secondé par Amit Ebo et Tony Snell, à 3 points (60-66, 25e). En face, le Paris Basket jouait à l’envers entre incompréhension, perte de balles ou tirs forcés de loin… Le BBD en profitait pour passer devant au score sur deux lancers francs de Thomas Ville (67-66, 29e).

LIRE AUSSI

Jusqu’à +16 !

Avant de s’envoler au score à l’entame de la dernière manche. De loin comme de près, le duo Angelo Warner – Jacob Grandison était intenable, donnant une avance considérable à ce moment du match (83-70, 34e). Inimaginable en première mi-temps… Nadir Hifi était toujours bloqué à 16 points pendant ce temps. Le meneur, à l’image de son équipe, était en perdition. La superbe défense de zone boulazacoise durant 30 minutes aura fortement perturbé les Parisiens dont le fond de jeu était compliqué à deviner (21 balles perdues au final dont 15 en seconde période). Ce match démontre tout le chantier qui attend Francesco Tabellini qui voit son équipe perdre un deuxième match en deux jours. Angelo Warner, lui, assommait encore un peu plus les locaux pour offrir une victoire de prestige à son équipe (96-80) qui aura inscrit la bagatelle de 56 points en seconde mi-temps ! Renversant…

À Roland Garros,

Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
ptigibus
La wi-fi ne passait pas ?
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Il va falloir changement et vite pour Paris à l’inverse Boulazac est intéressant avec de très bons basketteurs comme le quatuor Ebo-Warner-Snell-Grandison
Répondre
(0) J'aime
vinzdabest
Mauvais mercato…mauvaise équipe. La saison va être longue…
Répondre
(0) J'aime
