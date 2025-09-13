Recherche
Betclic Élite

En quête d’une médaille à l’Euro, un international finlandais attendu à Boulazac dans la foulée

Betclic ELITE - À la recherche d'un ailier, le Boulazac Basket Dordogne a jeté son dévolu sur l'international finlandais Jacob Grandison, qui disputera dimanche la petite finale de l'EuroBasket contre la Grèce.
|
00h00
En quête d'une médaille à l'Euro, un international finlandais attendu à Boulazac dans la foulée

Titulaire, Jacob Grandison va rejoindre Boulazac après l'EuroBasket disputé avec la Finlande

Crédit photo : Lilian Bordron

L’EuroBasket 2025 a donné des idées au staff de Boulazac : à la recherche d’un ailier, le staff périgourdin a choisi l’international finlandais Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans).

Jacob Grandison est le troisième renfort à arriver sur le poste d’ailier étranger. D’abord, l’ancien joueur de l’ASVEL Anthony Polite avait signé, avant de se raviser. Puis, le BBD a engagé Malik Fitts pour le remplacer. Mais ce dernier s’est gravement blessé au genou en préparation, au point de se faire opérer. C’est donc vers un Californien d’origine finlandaise que le promu s’est tourné.

De la Californie à la Finlande : l’histoire familiale de Grandison 

Jacob Grandison a grandi Oakland, en Californie, où ses parents se sont rencontrés alors que sa mère, Finlandaise, était étudiante étrangère en année de mobilité internationale. Il y a fait ses classes en jeune avant d’intégrer le programme basket d’Holy Cross à Worcester dans le Massachusetts. Très bon lors de sa saison sophomore (deuxième année) en 2018-2019 (13,9 points, 5 rebonds et 2,9 passes décisives en quasiment 35 minutes), il a ensuite joué à Illinois de 2020 à 2022 avant de terminer son cursus NCAA à Duke en 2022-2023. En sortie de banc, ce bon shooteur a apporté 4,4 points, 2,1 rebonds et 1,4 passe décisive en moins de 16 minutes.

Le début de sa carrière professionnelle en Europe a été mouvementé. D’abord signé par le KK Cibona, il n’y a pas joué en raison de problèmes financiers. Grandison a alors rejoint le club de Minorque, en deuxième division espagnole, pour trois mois (4,8 points à 32,2% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 0,6 passe décisive en 18 minutes).

Ses performances ont été plus complètes une fois de retour dans son pays maternel, au Salon Vilpas de Salo (14,4 points à 41,7%, 3,2 rebonds et 1,5 passe décisive en 24 minutes). En 2024-2025, il a d’abord tenté l’aventure à domicile, chez les Santa Cruz Warriors. Mais à cause d’une blessure, ceux-ci l’ont remercié au bout de trois jours. Ce n’est qu’en février qu’il a finalement rejoint le PAOK Salonique de Massimo Cancellieri, avec qui il a disputé neuf matches (5,2 points et 1,9 rebond en 13 minutes).

3,9 points par match à l’EuroBasket

Si ses performances discrètes en club ne lui auraient sans doute jamais permis de taper dans l’œil d’une formation de Betclic ELITE, le parcours de la Finlande à l’EuroBasket l’a aidé à se faire connaître. Intégré au sein du programme finlandais depuis 2021, Grandison figure dans le cinq majeur de Lassi Tuovi à Riga.

PROFIL JOUEUR
Jacob GRANDISON
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (02/04/1998)

Nationalités:

logo fin.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
4,5
#355
REB
2
#356
PD
1,5
#239

Sans réellement briller (3,9 points à 33,3%, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive en moins de 15 minutes), il apporte de la densité dans l’aile et peut prétendre dimanche à une médaille, de bronze, en cas de victoire dans la petite finale contre la Grèce. Reste à savoir s’il parviendra à tirer son épingle du jeu à Boulazac. Cela s’annonce corsé.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
