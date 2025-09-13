En quête d’une médaille à l’Euro, un international finlandais attendu à Boulazac dans la foulée

L’EuroBasket 2025 a donné des idées au staff de Boulazac : à la recherche d’un ailier, le staff périgourdin a choisi l’international finlandais Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans).

Jacob Grandison est le troisième renfort à arriver sur le poste d’ailier étranger. D’abord, l’ancien joueur de l’ASVEL Anthony Polite avait signé, avant de se raviser. Puis, le BBD a engagé Malik Fitts pour le remplacer. Mais ce dernier s’est gravement blessé au genou en préparation, au point de se faire opérer. C’est donc vers un Californien d’origine finlandaise que le promu s’est tourné.

De la Californie à la Finlande : l’histoire familiale de Grandison

Jacob Grandison a grandi Oakland, en Californie, où ses parents se sont rencontrés alors que sa mère, Finlandaise, était étudiante étrangère en année de mobilité internationale. Il y a fait ses classes en jeune avant d’intégrer le programme basket d’Holy Cross à Worcester dans le Massachusetts. Très bon lors de sa saison sophomore (deuxième année) en 2018-2019 (13,9 points, 5 rebonds et 2,9 passes décisives en quasiment 35 minutes), il a ensuite joué à Illinois de 2020 à 2022 avant de terminer son cursus NCAA à Duke en 2022-2023. En sortie de banc, ce bon shooteur a apporté 4,4 points, 2,1 rebonds et 1,4 passe décisive en moins de 16 minutes.

Le début de sa carrière professionnelle en Europe a été mouvementé. D’abord signé par le KK Cibona, il n’y a pas joué en raison de problèmes financiers. Grandison a alors rejoint le club de Minorque, en deuxième division espagnole, pour trois mois (4,8 points à 32,2% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 0,6 passe décisive en 18 minutes).

Ses performances ont été plus complètes une fois de retour dans son pays maternel, au Salon Vilpas de Salo (14,4 points à 41,7%, 3,2 rebonds et 1,5 passe décisive en 24 minutes). En 2024-2025, il a d’abord tenté l’aventure à domicile, chez les Santa Cruz Warriors. Mais à cause d’une blessure, ceux-ci l’ont remercié au bout de trois jours. Ce n’est qu’en février qu’il a finalement rejoint le PAOK Salonique de Massimo Cancellieri, avec qui il a disputé neuf matches (5,2 points et 1,9 rebond en 13 minutes).

3,9 points par match à l’EuroBasket

Si ses performances discrètes en club ne lui auraient sans doute jamais permis de taper dans l’œil d’une formation de Betclic ELITE, le parcours de la Finlande à l’EuroBasket l’a aidé à se faire connaître. Intégré au sein du programme finlandais depuis 2021, Grandison figure dans le cinq majeur de Lassi Tuovi à Riga.

PROFIL JOUEUR Jacob GRANDISON Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (02/04/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 4,5 #355 REB 2 #356 PD 1,5 #239

Sans réellement briller (3,9 points à 33,3%, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive en moins de 15 minutes), il apporte de la densité dans l’aile et peut prétendre dimanche à une médaille, de bronze, en cas de victoire dans la petite finale contre la Grèce. Reste à savoir s’il parviendra à tirer son épingle du jeu à Boulazac. Cela s’annonce corsé.