Betclic Élite

Nouveau coup dur pour Boulazac : un joueur clé gravement blessé et quasiment forfait pour la saison

Betclic ELITE - Promu en Betclic ELITE, le Boulazac Basket Dordogne vit une préparation cauchemardesque. Après l'arrivée annulée d'Anthony Polite et la blessure d'Hugo Robineau, c’est Malik Fitts, recrue majeure passée par Strasbourg, qui s’est gravement blessé à un genou et devrait manquer l’ensemble de la saison.
00h00
Nouveau coup dur pour Boulazac : un joueur clé gravement blessé et quasiment forfait pour la saison

Malik Fitts, ici avec Strasbourg en 2024-2025, s’est blessé sur la présaison du Boulazac Basket Dordogne

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

Promu en Betclic ELITE, le Boulazac Basket Dordogne vit une intersaison très compliquée. Après la défection d’Anthony Polite et la blessure d’Hugo Robineau en présaison, c’est Malik Fitts (1,98 m, 28 ans) qui va manquer une grande partie – voire la totalité – de la saison 2025-2026.

Un genou qui dit stop

Arrivé fin août en Dordogne pour prendre la place de Polite, Malik Fitts ne portera sans doute pas le maillot du BBD cette saison. Victime d’une grave blessure au genou, l’ancien ailier de la SIG Strasbourg a été opéré avec succès à Périgueux. Mais comme l’a communiqué le club, « cette grave blessure compromet fortement sa saison ».

Coup dur pour Boulazac, déjà privé d’Hugo Robineau, blessé en présaison, et qui avait dû gérer le désengagement surprise d’Anthony Polite. L’entraîneur Alexandre Ménard et ses dirigeants vont donc devoir se remettre en quête d’un autre ailier, une fois de plus.

Une deuxième saison française brisée

Passé par Boston et finaliste NBA en 2022 avec les Celtics, Malik Fitts avait découvert la Betclic ELITE la saison passée avec Strasbourg. Freiné par les blessures (14 matchs disputés seulement), il avait tout de même montré son potentiel, comme lors d’un coup d’éclat en Coupe de France contre Nancy (29 points).

Recruté par Boulazac pour apporter son expérience et sa polyvalence sur les postes 3 et 4, il ne pourra pas se lancer dans cet « exercice de rattrapage » attendu en Dordogne.

Un effectif déjà fragilisé

Alors que la saison de Betclic ELITE démarre dans quelques jours, Boulazac doit composer avec un effectif déjà amoindri. Les postes extérieurs sont touchés de plein fouet, et la recherche d’un remplaçant devient une priorité pour espérer rivaliser au sein de l’élite.

Dans son communiqué, le BBD conclut en adressant tout son soutien à son joueur : « Toute la famille du BBD adresse à Malik ses pensées chaleureuses dans ce moment difficile de la vie d’un sportif, et lui souhaite un très bon rétablissement ! »

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Boulazac
Boulazac
