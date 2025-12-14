Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »

Le SLUC Nancya frappé un grand coup ce dimanche 14 décembre en faisant tomber le Paris Basketball, jusque-là invaincu depuis deux mois en Betclic ELITE. En s’imposant 97-90 face au leader, les Lorrains ont mis fin à une série de sept victoires consécutives des Parisiens. Un exploit pleinement assumé par Sylvain Lautié, dont les déclarations dans L’Est Républicain traduisent autant la satisfaction que la lucidité.

Un plan respecté face à la meilleure attaque du championnat

Avant la rencontre, le technicien nancéien évoquait la nécessité de faire des choix forts pour espérer rivaliser. Sur le parquet, son équipe a répondu présente. « On tient Paris à 90 points et 36 % de réussite… Nous avons fait un grand match et il faut féliciter les joueurs ! », a-t-il confié dans L’Est Républicain. Une performance défensive majeure face à une équipe qui tournait à plus de 100 points de moyenne depuis le début de la saison.

Exploiter les failles, sans rien enlever au mérite

Sylvain Lautié n’a pas éludé le contexte parisien, entre fatigue accumulée et absence de Justin Robinson. « Paris est fatigué, c’est certain. Mais il faut se donner les moyens de le faire et nous l’avons fait », a-t-il insisté, avant d’ajouter : « Nous avons profité de leur fatigue, de l’absence de Justin Robinson… Mais nous avons été très forts d’être capables d’en profiter ». Une manière de rappeler que, si les circonstances comptent, encore faut-il savoir les exploiter.

Une victoire fondatrice pour un groupe en progression

Au-delà du résultat, l’entraîneur du SLUC voit dans ce succès un marqueur fort de l’évolution de son équipe. « C’est une grosse perf. Il faut en faire de temps en temps, sinon, on s’expose à une contre perf », a-t-il expliqué, avant de conclure sur l’état d’esprit de son vestiaire : « Nous avons fait le match d’une équipe qui a pris de la maturité. Dans le vestiaire, il y a un groupe qui est heureux. C’est ce qui me fait le plus plaisir ».

Grâce à cette victoire de prestige, Nancy affiche désormais un bilan positif (6 victoires en 11 matches) et peut plus que jamais nourrir des ambitions dans la course au top 8 de Betclic ELITE.