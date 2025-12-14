Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »

Betclic ÉLITE - Vainqueur de Paris Basket (97-90) lors de la 11e journée de Betclic ELITE, le SLUC Nancy a signé un succès de prestige à Gentilly. Après la rencontre, son coach Sylvain Lautié a souligné la performance collective et la maturité grandissante de son équipe dans L’Est Républicain.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »

Sylvain Lautié et Nancy ont fait tomber Paris à Gentilly

Crédit photo : SLUC Nancy

Le SLUC Nancya frappé un grand coup ce dimanche 14 décembre en faisant tomber le Paris Basketball, jusque-là invaincu depuis deux mois en Betclic ELITE. En s’imposant 97-90 face au leader, les Lorrains ont mis fin à une série de sept victoires consécutives des Parisiens. Un exploit pleinement assumé par Sylvain Lautié, dont les déclarations dans L’Est Républicain traduisent autant la satisfaction que la lucidité.

LIRE AUSSI

Un plan respecté face à la meilleure attaque du championnat

Avant la rencontre, le technicien nancéien évoquait la nécessité de faire des choix forts pour espérer rivaliser. Sur le parquet, son équipe a répondu présente. « On tient Paris à 90 points et 36 % de réussite… Nous avons fait un grand match et il faut féliciter les joueurs ! », a-t-il confié dans L’Est Républicain. Une performance défensive majeure face à une équipe qui tournait à plus de 100 points de moyenne depuis le début de la saison.

Exploiter les failles, sans rien enlever au mérite

Sylvain Lautié n’a pas éludé le contexte parisien, entre fatigue accumulée et absence de Justin Robinson. « Paris est fatigué, c’est certain. Mais il faut se donner les moyens de le faire et nous l’avons fait », a-t-il insisté, avant d’ajouter : « Nous avons profité de leur fatigue, de l’absence de Justin Robinson… Mais nous avons été très forts d’être capables d’en profiter ». Une manière de rappeler que, si les circonstances comptent, encore faut-il savoir les exploiter.

Une victoire fondatrice pour un groupe en progression

Au-delà du résultat, l’entraîneur du SLUC voit dans ce succès un marqueur fort de l’évolution de son équipe. « C’est une grosse perf. Il faut en faire de temps en temps, sinon, on s’expose à une contre perf », a-t-il expliqué, avant de conclure sur l’état d’esprit de son vestiaire : « Nous avons fait le match d’une équipe qui a pris de la maturité. Dans le vestiaire, il y a un groupe qui est heureux. C’est ce qui me fait le plus plaisir ».

Grâce à cette victoire de prestige, Nancy affiche désormais un bilan positif (6 victoires en 11 matches) et peut plus que jamais nourrir des ambitions dans la course au top 8 de Betclic ELITE.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nancy
Nancy
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Noah Burrell tape du poing sur la table
ELITE 2
00h00À Quimper, Noah Burrell tire la sonnette d’alarme après un nouveau revers à domicile : « On n’est pas un groupe »
Sylvain Lautié et Nancy ont fait tomber Paris à Gentilly
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau l’emporte sans trembler à Toulouse, les Flammes Carolo sur le fil contre La Roche
Landers Nolley Nancy
Betclic ELITE
00h00Devant de bout en bout, Nancy fait chuter Paris en championnat pour la première fois depuis deux mois
Betclic ELITE
00h00Grâce à un énorme Gregor Hrovat, Dijon vient à bout de Saint-Quentin lors du match de la peur
Betclic Élite
00h00L’Élan Chalon déroule contre Boulazac et décroche une 5e victoire en 6 matchs
Betclic Élite
00h00Qui sont les 5 meilleurs marqueurs des divisions professionnelles françaises ?
Betclic ELITE
00h00Pour Guillaume Vizade, Le Mans a été bousculé physiquement par Nanterre : « L’activité de nos intérieurs n’a pas été assez conquérante »
EuroLeague
00h00Allan Dokossi (Paris) en tête du top 10 de la semaine pour son poster-dunk face au Zalgiris Kaunas
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
1 / 0