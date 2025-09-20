Recherche
Supercoupe LNB

L’AS Monaco se défait d’un Boulazac accrocheur, direction la finale de la SuperCoupe LNB

Champion de France ÉLITE 2 en mai dernier, le Boulazac Basket Dordogne défiait l'AS Monaco pour cette première demi-finale de la SuperCoupe LNB 2025. Accrocheurs, les Périgourdins ont finalement cédé face à la force de frappes des joueurs de Vassilis Spanoulis (70-95).

00h00
Résumé


Élie Okobo a été désigné MVP de cette demi-finale de la SuperCoupe LNB.

Crédit photo : Julie Dumélié

À la 30e minute, on pouvait légitimement se demander si le Boulazac Basket Dordogne allait réaliser un improbable coup face à l’AS Monaco. Les hommes d’Alexandre Ménard n’étaient menés que de 7 petites unités (57-64), après avoir été à égalité, quelques minutes plus tôt, sur un triple d’Ousman Krubally (49-49, 24e). Mais en l’espace de 4 minutes, les joueurs de la Principauté anéantissaient tout espoir d’une retentissante victoire périgourdine, sur le court Philippe Chatrier. En haussant son niveau défensif et en se montrant très précis en attaque, l’ASM, menée par Okobo, désigné MVP du match (21 d’évaluation et un ratio de +30 sur le parquet), Blossomgame et Nedovic, assommait les champions de France d’Élite 2 sur un 14-0 (57-78, 34e). Et ainsi disputer la finale de la SuperCoupe LNB, demain (17h), contre Le Mans ou Paris.

LIRE AUSSI

 

Alexandre Ménard : « Je regrette notre entame de match »

« Ce que je regrette le plus, c’est notre entame de match. On doit vraiment corriger ça demain, comme d’autres points, que ce soit contre Paris ou Le Mans pour rentrer en Dordogne en étant une meilleure équipe » confiait Alexandre Ménard en conférence de presse d’après-match. En effet, Monaco se régalait à l’intérieur d’entrée de jeu (7-15, 5e). Alpha Diallo montrait la voie avec une évaluation individuelle (13) supérieure à celle de toute l’équipe du BBD (12) après 10 minutes de jeu (14-21). La très bonne entrée de Tony Snell, auteur de deux paniers à longue distance, permettait à son équipe de ne pas se faire distancer (26-35, 16e). Puis il en rajoutait un troisième avant le retour au vestiaire (35-40, 19e), histoire de semer un petit peu le doute dans les esprits monégasques.

Elie Okobo prêt pour une revanche contre Le Mans ou Paris

Très en jambe, Angelo Warner (21 points à 8/11 aux tirs), prenait le relai de Snell pour maintenir à flot le BBD (50-51, 25e). Mais à cet instant, les joueurs de Vassilis Spanoulis allaient hausser leur curseur défensif. Pendant 4 minutes, ils limitaient le BBD à 2 petits points et creusaient petit à petit l’écart. Les nouvelles recrues que sont Nikola Mirotic, Nemanja Nedovic ou bien Kevarrius Hayes prenaient leur marque dans un collectif déjà bien huilé (27 passes décisives pour seulement 6 ballons perdus). Bien plus physique et intense, Monaco, sérieux sans être impressionnant, finissait par faire la différence dans la dernière manche en assénant un 13-31 pour s’imposer finalement 70-95. « On est forcément cuit en ressortant de ce match. Monaco ne joue pas dans la même court que nous, mais c’était un super test » commentait de son côté Thomas Ville.

LIRE AUSSI

 

Daniel Theis, opérationnel pour la finale ?

Le BBD pourra regretter ses 20 ballons perdus pour espérer mieux. Qualifié en finale pour la toute première édition de la SuperCoupe LNB, Élie Okobo espère prendre sa revanche demain. « Ce sentiment est là, on n’a pas oublié nos défaites en finale de Leaders Cup contre le MSB et en finale des play-offs contre Paris. Même si les effectifs ne sont plus les mêmes pour tous, je suis venu ici pour gagner. » Le meneur-arrière français pourra peut-être compter sur un coéquipier de plus ce dimanche, Daniel Theis en l’occurrence. Vassilis Spanoulis a laissé planer le doute en tout cas sur la participation du récent champion d’Europe avec l’Allemagne. Un renfort de choix dans la quête du premier trophée de la saison 2025-2026.

Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
Monaco
Monaco
Boulazac
Boulazac
Commentaires

cevisa
Mais ça aurait pas été plus intéressant de mettre le premier de la saison régulière de betclic élite plutôt que le champion de pro B ?
bbd24
C était Paris le premier, non ? Et ils y sont ! Bref on n a pas une équipe pour rivaliser avec Monaco. Mais on s en doutait. Cependant il y a de bonnes choses et qd tous seront prêts ça peut être pas mal
