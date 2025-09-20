SuperCoupe LNB 2025 : Roland-Garros accueille Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac
Le Paris Basketball avait reçu l’AS Monaco à Roland Garros en début de saison 2022-2023
La SuperCoupe LNB débute ce samedi à Roland-Garros. Une nouvelle compétition qui regroupe quatre clubs aux profils bien distincts : le champion de France en titre, le Paris Basketball, le finaliste Monaco, le vainqueur de la Leaders Cup Le Mans et le champion d’ELITE 2 Boulazac. Pour la Ligue nationale de basket (LNB), c’est une manière d’installer un « événement de lancement de saison » dans un lieu iconique, trois ans après le dernier match en France de Victor Wembanyama, déjà disputé sur ce même court Philippe-Chatrier.
Le programme des demi-finales
La journée de samedi sera marquée par deux affiches. À 16h, Monaco, battu en finale de Betclic ÉLITE mais renforcé cet été par Nikola Mirotic et Kevarius Hayes, affronte Boulazac, tout juste promu en Betclic ELITE Élite. Ensuite, à 19h, Paris retrouve Le Mans, dans le remake de la dernière finale de Coupe de France remportée par les Parisiens.
Roland-Garros, un cadre exceptionnel
Les joueurs comme les entraîneurs ont souligné le privilège de débuter la saison dans un tel décor. « Roland-Garros, c’est l’un des événements les plus connus au monde. Même les Américains sont interpellés par l’idée de jouer ici », confiait Guillaume Vizade, coach du Mans. Nikola Mirotic, star monégasque, renchérit : « Je n’aurais jamais imaginé jouer un match de basket à Roland-Garros. C’est un énorme privilège », indique-t-il dans L’Équipe.
Une ambition de visibilité
Pour la LNB, l’objectif est clair : gagner en lumière. « On considère qu’on est dans l’industrie du divertissement, explique Philippe Ausseur, président de la LNB, dans Ouest-France. Roland-Garros renvoie à notre positionnement : le basket français est artistique, beau à voir, chic à la française. » Avec déjà 70% des billets du samedi vendus, le pari semble bien engagé.
Programme complet de la SuperCoupe LNB 2025
-
Samedi 20 septembre
16h : Monaco – Boulazac
19h : Paris – Le Mans
-
Dimanche 21 septembre
14h : match pour la 3e place
17h : finale
