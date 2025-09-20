Recherche
Betclic Élite

SuperCoupe LNB 2025 : Roland-Garros accueille Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac

SuperCoupe - Le basket français lance sa saison avec la première édition de la SuperCoupe LNB ce week-end (20 et 21 septembre) sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac s’affrontent dans un cadre prestigieux.
SuperCoupe LNB 2025 : Roland-Garros accueille Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac

Le Paris Basketball avait reçu l’AS Monaco à Roland Garros en début de saison 2022-2023

Crédit photo : Lilian Bordron

La SuperCoupe LNB débute ce samedi à Roland-Garros. Une nouvelle compétition qui regroupe quatre clubs aux profils bien distincts : le champion de France en titre, le Paris Basketball, le finaliste Monaco, le vainqueur de la Leaders Cup Le Mans et le champion d’ELITE 2 Boulazac. Pour la Ligue nationale de basket (LNB), c’est une manière d’installer un « événement de lancement de saison » dans un lieu iconique, trois ans après le dernier match en France de Victor Wembanyama, déjà disputé sur ce même court Philippe-Chatrier.

Le programme des demi-finales

La journée de samedi sera marquée par deux affiches. À 16h, Monaco, battu en finale de Betclic ÉLITE mais renforcé cet été par Nikola Mirotic et Kevarius Hayes, affronte Boulazac, tout juste promu en Betclic ELITE Élite. Ensuite, à 19h, Paris retrouve Le Mans, dans le remake de la dernière finale de Coupe de France remportée par les Parisiens.

Roland-Garros, un cadre exceptionnel

Les joueurs comme les entraîneurs ont souligné le privilège de débuter la saison dans un tel décor. « Roland-Garros, c’est l’un des événements les plus connus au monde. Même les Américains sont interpellés par l’idée de jouer ici », confiait Guillaume Vizade, coach du Mans. Nikola Mirotic, star monégasque, renchérit : « Je n’aurais jamais imaginé jouer un match de basket à Roland-Garros. C’est un énorme privilège », indique-t-il dans L’Équipe.

Une ambition de visibilité

Pour la LNB, l’objectif est clair : gagner en lumière. « On considère qu’on est dans l’industrie du divertissement, explique Philippe Ausseur, président de la LNB, dans Ouest-France. Roland-Garros renvoie à notre positionnement : le basket français est artistique, beau à voir, chic à la française. » Avec déjà 70% des billets du samedi vendus, le pari semble bien engagé.

Programme complet de la SuperCoupe LNB 2025

  • Samedi 20 septembre
    16h : Monaco – Boulazac
    19h : Paris – Le Mans

  • Dimanche 21 septembre
    14h : match pour la 3e place
    17h : finale

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
