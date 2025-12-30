Recherche
EuroLeague

Plusieurs absences majeures à Barcelone pour la réception de Monaco

EUROLEAGUE – Pour le dernier match de l’année 2025, la Roca Team se déplace sur le terrain d’un FC Barcelone diminué par l’absence d’au moins deux cadres ce mardi soir (19h30).
00h00
Plusieurs absences majeures à Barcelone pour la réception de Monaco

Blessé la semaine passée, Will Clyburn manquera la rencontre face à Monaco.

Crédit photo : Alex Caparrós - FC Barcelona Basquet

Victorieuse du Real Madrid à Gaston-Médecin vendredi 26 décembre, la Roca Team peut refermer le livre de 2025 en s’offrant le deuxième géant espagnol ce mardi soir (19h30). Les joueurs de Vassilis Spanoulis sont à Barcelone pour y affronter des Blaugranas quatrièmes au classement d’EuroLeague, mais diminués par l’absence d’au moins deux joueurs majeurs pour disputer la 19e journée.

En plus de s’incliner d’un point face au Fenerbahçe la semaine passée, le FC Barcelone avait perdu lors de ce même match Will Clyburn sur blessure, pour un mois et demi. L’ancien bolognais, qui apporte 14,4 points et 4,2 rebonds de moyenne en EuroLeague cette année, sera logiquement absent ce soir, tout comme « le colosse géorgien Tornike Shengelia« , souligne l’AS Monaco dans sa présentation de la rencontre. Du haut de ses 34 ans, l’intérieur est toujours précieux en Coupe d’Europe, où il tourne à 12,9 points et 5,1 rebonds par match ; un forfait forcément préjudiciable pour les Catalans.

PROFIL JOUEUR
Tornike SHENGELIA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 34 ans (05/10/1991)

Nationalités:

georgie.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
12,9
#37
REB
5,1
#20
PD
2,7
#55

Une dernière interrogation persiste parmi les forces en présence ou non pour le staff de Xavi Pascual. Son pivot tchèque Jan Vesely a manqué le dernier match de Liga dimanche à Bilbao, laissant planer un doute sur la disponibilité du meilleur marqueur à 2-points de l’histoire de l’EuroLeague.

Si la préparation de la rencontre a été tronquée par le All-Star Game français, comme le déplorait Vassilis Spanoulis, l’AS Monaco peut réaliser une bonne opération au classement face à une bête blessée. En cas de succès, la Roca Team reviendrait au même bilan que les Blaugranas après 19 matchs, au pied du podium.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
