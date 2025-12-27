Recherche
Betclic ELITE

Vassilis Spanoulis pointe l’impact négatif du All-Star Game LNB pour préparer le déplacement crucial à Barcelone

EuroLeague - Vassilis Spanoulis a évoqué la préparation délicate de l’AS Monaco avant son déplacement à Barcelone, en raison du All-Star Game LNB. Une contrainte qui intervient alors que la Roca Team reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.
00h00
Vassilis Spanoulis pointe l’impact négatif du All-Star Game LNB pour préparer le déplacement crucial à Barcelone

Vassilis Spanoulis aurait préféré préparer le match à Barcelone dans d’autres dispositions

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vassilis Spanoulis a tenu à souligner une difficulté bien particulière dans la préparation du prochain match de l’AS Monaco en EuroLeague. À quatre jours du déplacement à Barcelone, le technicien grec a mis en avant l’impact logistique du All-Star Game LNB, auquel quatre de ses joueurs vont participer. Une situation qui survient pourtant dans un contexte très positif pour la Roca Team, lancée dans une série de quatre succès de rang.

Une série positive avant un choc européen

Avant de penser à Barcelone, l’AS Monaco avance avec confiance. Le club de la Principauté reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, face au Bayern Munich, à Nanterre, à Cholet puis au Real Madrid vendredi soir à Gaston-Médecin. Une dynamique qui permet aux Monégasques de rester pleinement dans la course aux playoffs de l’EuroLeague, avec un bilan de 11 victoires après 18 journées.

Le All-Star Game, un casse-tête pour la préparation

Cette bonne dynamique n’efface toutefois pas les contraintes du calendrier. Quatre joueurs de la Roca Team – Mike James, Elie Okobo, Matthew Strazel et Alpha Diallo – vont monter à Paris pour le All-Star Game LNB, réduisant mécaniquement le temps de préparation collective. Une situation que Vassilis Spanoulis a commentée avec franchise, expliquant que « pour préparer le match, les gars doivent aller à Paris, donc on ne peut pas préparer le match comme on le veut ». Le coach monégasque reconnaît un contexte imparfait, tout en restant pragmatique, ajoutant que « c’est la situation et on va essayer de faire le mieux possible pour préparer le match ».

Barcelone en ligne de mire, un concurrent direct

Mardi, l’AS Monaco se déplacera sur le parquet du FC Barcelone, un adversaire direct au classement. Les Catalans devancent actuellement la Roca Team d’une victoire, occupant la 5e place avec un bilan de 12 succès. Un rendez-vous à fort enjeu, dans la continuité d’une séquence dense entre EuroLeague et événements nationaux, où Monaco devra tenter de prolonger sa série malgré une préparation tronquée.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
phili
Même la coupe de france ,voir le championnat à l'air de les emmerder. Qu ils ne fassent que l'euroligue......
Répondre
(2) J'aime
cyril68
Ah bon? Il me semblait pourtant que Monaco, contrairement à d'autres clubs, essaient de les gagner ces compétitions qui les "emmerde" selon vous. Que le club n'aligne pas toutes ses stars à chaque match de championnat ne relève que de la bonne gestion de l'effectif.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
ils ont tellement envie de les gagner qu'ils ne les gagnent que rarement.
(0) J'aime
michel_jeune- Modifié
Quand est ce qu'on va arrêter avec ce cirque ridicule et sans aucun intérêt que sont les all star game?
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
salle pleine, belle audience, les joueurs sont en général content de venir. Si tu n'aimes pas, d'autres aiment. va à la pêche pendant le match, ça te changera les idées.
Répondre
(0) J'aime
brach
C'est là quevous vous trompez. Il y a un intérêt. Pas sportif évidemment. Mais en terme d'images, et donc de renommée, cet événement est important. Le all-star game français est aujourd'hui reconnu comme le 2ème meilleur au monde. Certains le trouvent même meilleur que celui de la NBA. On se plaint ici régulièrement de la LNB qui est nul, qui ne sait pas mettre le basket français en valeur, qui ne sait pas le vendre, etc. Pour le coup, avec cette soirée, on ne peut pas lui reprocher. Maintenant, si la forme vous déplaît, rien ne vous oblige à regarder ni à lire les articles qui en parlent (encore moins à les commenter)
Répondre
(0) J'aime
leon05
Toujours en train de se plaindre de tout . Ca peut être utile en fin de saison si on remplie aucun objectif .
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
il ne parle pas des dettes de son club?
Répondre
(0) J'aime
cyril68
C'est obligatoire, ce machin qui n'intéressent que les "pipel" qui viendront montrer leur tronche dans la salle? Monaco ne peut pas empêcher ses joueurs d'y aller ou est-ce qu'il y une suspension prévue? Bon, si ce n'est pas le cas les aigris de la LNB et leur médiocre président se dépêcheront de modifier le règlement...
Répondre
(0) J'aime
cambouis
C'est pas comme si c'était prévu à l'avance ( ASG et matchs d'euroleague)...c'est plus les résultats moyens de Monaco en EL qui n'étaient pas prévus A l'entraîneur de réfléchir...au lieu de trouver excuses moyennes. Monaco ne peut recruter autre entraîneur donc il cherche des responsables...
Répondre
(0) J'aime
