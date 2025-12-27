Vassilis Spanoulis pointe l’impact négatif du All-Star Game LNB pour préparer le déplacement crucial à Barcelone

Vassilis Spanoulis a tenu à souligner une difficulté bien particulière dans la préparation du prochain match de l’AS Monaco en EuroLeague. À quatre jours du déplacement à Barcelone, le technicien grec a mis en avant l’impact logistique du All-Star Game LNB, auquel quatre de ses joueurs vont participer. Une situation qui survient pourtant dans un contexte très positif pour la Roca Team, lancée dans une série de quatre succès de rang.

Une série positive avant un choc européen

Avant de penser à Barcelone, l’AS Monaco avance avec confiance. Le club de la Principauté reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, face au Bayern Munich, à Nanterre, à Cholet puis au Real Madrid vendredi soir à Gaston-Médecin. Une dynamique qui permet aux Monégasques de rester pleinement dans la course aux playoffs de l’EuroLeague, avec un bilan de 11 victoires après 18 journées.

Le All-Star Game, un casse-tête pour la préparation

Cette bonne dynamique n’efface toutefois pas les contraintes du calendrier. Quatre joueurs de la Roca Team – Mike James, Elie Okobo, Matthew Strazel et Alpha Diallo – vont monter à Paris pour le All-Star Game LNB, réduisant mécaniquement le temps de préparation collective. Une situation que Vassilis Spanoulis a commentée avec franchise, expliquant que « pour préparer le match, les gars doivent aller à Paris, donc on ne peut pas préparer le match comme on le veut ». Le coach monégasque reconnaît un contexte imparfait, tout en restant pragmatique, ajoutant que « c’est la situation et on va essayer de faire le mieux possible pour préparer le match ».

Barcelone en ligne de mire, un concurrent direct

Mardi, l’AS Monaco se déplacera sur le parquet du FC Barcelone, un adversaire direct au classement. Les Catalans devancent actuellement la Roca Team d’une victoire, occupant la 5e place avec un bilan de 12 succès. Un rendez-vous à fort enjeu, dans la continuité d’une séquence dense entre EuroLeague et événements nationaux, où Monaco devra tenter de prolonger sa série malgré une préparation tronquée.

