Basketball Champions League

Le cinq majeur de la phase de poules de BCL avec Ricky Rubio et… Jeremiah Hill (Chalon) !

BCL - Avant le début du play-in début janvier, la BCL a élu l'équipe-type de la phase de poules, avec au palmarès un joueur d'une équipe française : Jeremiah Hill, leader d'une surprenante équipe de l'Élan Chalon.
Le cinq majeur de la phase de poules de BCL avec Ricky Rubio et… Jeremiah Hill (Chalon) !

Jeremiah Hill, comme souvent avec le sourire

Crédit photo : Théo Caron

La phase aller de la Ligue des Champions s’est terminée à la mi-décembre, après six matchs par équipe âprement disputés. Parmi les bonnes surprises de cette première phase, l’Élan Chalon, qui a dû s’extirper d’une phase de qualifications avant ça, et qui termine avec un excellent bilan de 5 victoires pour 1 défaite. Même si celui-ci ne leur a pas permis d’aller chercher la première place de leur groupe, trustée par l’Alba Berlin, seule équipe à les avoir battus (de peu). Et au-delà des résultats collectifs, les performances individuelles sont aussi récompensées.

Jeremiah Hill aux côtés de gros noms

La BCL vient en effet d’élire l’équipe-type de cette phase de groupes. Sont honorés trois anciens joueurs de NBA (Ricky Rubio de la Joventut Badalone, Jack White du MSK Mersin, Chris Silva de l’AEK Athènes), un ex des Metropolitans 92 (Will Cummings de Galatasaray) et… Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) de l’Élan Chalon. C’est Chris Silva qui a été élu MVP, avec quasiment 15 points et 8 rebonds de moyenne. Le leader de l’équipe chalonnaise se place donc aux côtés de très gros noms, preuve de son statut qui évolue. Il est récompensé de son excellent début de saison en BCL, encore meilleur qu’en championnat.

LIRE AUSSI

Sur ces six matchs, il compile en effet 16,8 points à 40,2% aux tirs (dont 29,3% à 3-points), 5,5 rebonds, 4,7 passes décisives et 1,3 interception en 29 minutes de moyenne. Son meilleur match a 26 points et 7 passes décisives aura finalement été dans la seule défaite de la phase, contre Berlin. Mais il a en revanche été très régulier sur les autres matchs. La récompense est méritée, en tant que leader d’une équipe qui a surperformé.

Entre la BCL, le championnat et même la fenêtre internationale avec la sélection camerounaise, Hill a eu une première partie de saison très chargée. À 30 ans, il est en plein dans son “prime” et cela se voit sur le parquet. Meilleur marqueur du All-Star Game de Betclic ÉLITE il y a quelques jours, ses talents de scoreur font fureur. Comme l’explique le communiqué de la BCL, « il a fait de l’Élan Chalon une des plus belles histoires de la saison dans toute l’Europe, en les menant du tournoi de qualification en Bulgarie jusqu’à un bilan de 5-1 dans le Groupe B. » Reste maintenant à confirmer lors du play-in, qui arrivera les 6 et 8 janvier prochain contre les Grecs du Promitheas Patras.

