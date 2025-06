La grosse annonce de l’Élan Chalon : Jeremiah Hill et Zac Cuthbertson prolongent !

Miracle à Chalon : la cathédrale Saint-Vincent est toujours bien en place dans la vieille ville, à deux pas de la Saône, et Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans) sera toujours Chalonnais à la rentrée. Et même pour les deux prochaines saisons !

« À part vendre la cathédrale,

on ne va jamais pouvoir le conserver… »

Auteur d’une phase retour digne d’un MVP, après avoir erré comme une âme en peine lors des premières semaines, l’artiste américano-camerounais était la priorité depuis longtemps de l’Élan Chalon. Mais il avait tellement cartonné au printemps que le club s’était presque fait une raison…

« Je voulais le prolonger à tout prix », disait Elric Delord fin avril au JSL. « Maintenant, à part vendre la cathédrale, on ne va jamais pouvoir le conserver. On doit être fiers de son éclosion. De tout ce qu’il nous apporte. Oui, le collectif est extrêmement important, mais, la vérité, c’est qu’il joue à un niveau exceptionnel depuis plusieurs semaines. Donc profitons-en un maximum. Prenons-le en photos, faisons-les lui signer, des t-shirts aussi, tout ce que vous voulez… On a de la chance d’avoir ce genre de joueur avec nous. »

L’Élan continuera d’être chanceux puisque les dirigeants ont trouvé une solution pour le faire rempiler, sans vendre la cathédrale. Épanoui en Bourgogne, surtout depuis que sa femme et son bébé l’ont rejoint à l’automne, l’ancien Gravelinois a dit oui pour un contrat jusqu’en 2027.

« Il y a peu de temps, cela semblait encore utopique voir irréaliste de pouvoir conserver Jeremiah », admet Elric Delord. « Et pourtant… Il est symbolique d’une ambition commune de tous d’essayer d’aller le plus haut possible. C’est pour moi un signal fort qui est envoyé. Très impliqué dans la vie de groupe mais aussi en dehors auprès des amoureux de l’Elan Chalon, il met du liant partout. Il a cette capacité à faire de la magie mais cela ne doit pas être attendu comme une norme. Je ne veux pas que les attentes soient trop hautes sur un plan individuel le concernant car c’est bien son appétence à aider l’équipe, son leadership qui sont prépondérant dans sa reconduction. Jeremiah sera un maillon fort dans notre collectif mais c’est bien une équipe qui gagne et perd ensemble. »

Le guerrier Cuthbertson reste aussi

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’Élan a joué avec les nerfs de ses supporters toute la journée, en publiant ce qui s’apparentait à une officialisation de départ de Zac Cuthbertson (2,01 m, 28 ans). Sauf qu’il n’était jamais question d’adieux… Et le « à très vite, Zac » de la fin du post prend tout son sens.

En parallèle de la prolongation de Jeremiah Hill, Chalon-sur-Saône a également annoncé la reconduction de son ailier pour une saison supplémentaire. Une formidable nouvelle tant l’ancien pensionnaire du championnat suédois était l’un des joueurs les plus sous-estimés de Betclic ÉLITE, formidable défenseur, à l’image du calvaire qu’il a fait vivre à Théo Maledon lors du quart de finale retour.

Capable de passer 53 minutes sur le parquet lors d’un match en triple prolongation, Zac Cuthbertson pourrait bien sortir de l’ombre la saison prochaine, à la condition d’endosser un autre rôle offensif.

« C’est un joueur essentiel pour toute équipe qui souhaite performer », salue Elric Delord. « Sa bonne humeur, sa joie de jouer, sa constance dans l’engagement total au quotidien font partie des facteurs de réussite qu’il faut avoir avec nous. Véritable stoppeur défensif et couteau suisse en attaque, j’attends aussi un peu plus de lui dans une utilisation certainement un peu différente l’an prochain. »

Ces deux prolongations dessinent assez nettement le visage de l’Élan Chalon, appelé à disputer les barrages de BCL en septembre. Plus tôt au printemps, Lionel Gaudoux avait également rempilé trois ans. Le capitaine devrait être accompagné dans la raquette par Yanis Tonnellier, facteur X des playoffs et censé signer son premier contrat professionnel.

Si Dusan Ristic est déjà parti au Japon, l’Élan continue de discuter avec Brandon Paul et Zeljko Sakic, mais leurs reconductions ne semblent pas si évidentes… Akram Naji et Yohan Choupas étaient eux toujours sous contrat.