Dusan Ristic quitte Chalon pour Kawasaki : l’un des meilleurs intérieurs de Betclic ELITE s’envole pour le Japon

Dusan Ristic, pivot serbe de 2,14 m, ne portera plus les couleurs de l’Élan Chalon la saison prochaine. Après une saison solide en Betclic ELITE, l’ancien joueur de l’Université d’Arizona s’est engagé avec les Kawasaki Brave Thunders, formation de B1 League au Japon. Une nouvelle étape lucrative dans la carrière d’un globe-trotter du basket mondial.

Une saison remarquée à Chalon

Arrivé à l’Élan Chalon à l’été 2024, Dusan Ristic s’est rapidement imposé comme l’un des pivots les plus efficaces du championnat. En 34 matchs de saison régulière, il a compilé 12,4 points, 6,3 rebonds et 1,1 passe décisive pour 15,3 d’évaluation (8e) en moyenne. Des performances régulières qui ont contribué à la qualification en playoffs du club bourguignon, promu un an plus tôt.

Son adresse longue distance, rare pour un joueur de sa taille, a marqué les esprits : dans son communiqué, le club de Kawasaki rappelle que sa recrue tournait à 50 % à 3-points en 2024-2025, ce qui en faisait une vraie menace offensive à tous les niveaux du terrain.

PROFIL JOUEUR Dusan RISTIC Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 29 ans (27/11/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 12,4 #24 REB 6,3 #7 PD 1,1 #127

Direction le Japon pour Dusan Ristic

Le Serbe va découvrir un nouveau championnat avec les Kawasaki Brave Thunders, où il a signé pour la saison 2025-2026. Il y rejoindra l’Américain Roy Igwe, autre joueur étranger du club. Ce sera la première expérience de Ristic dans la B1 League japonaise, après des passages dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Turquie, Russie, Kazakhstan) et une formation universitaire aux États-Unis.

Dans le communiqué officiel de Kawasaki, Ristic s’est dit « honoré et excité de rejoindre un club avec une si longue et riche tradition », espérant que cette saison soit « synonyme de succès et de bonheur pour toute la famille des Thunders. »

Une carrière déjà bien remplie

Passé par de nombreuses formations en Europe comme Galatasaray, Tenerife ou encore Burgos, Dusan Ristic est aussi un membre régulier de la sélection serbe. Il a participé à l’EuroBasket 2022 et à la Coupe du Monde 2023, où la Serbie a décroché la médaille d’argent. Depuis 2021, il fait partie intégrante du groupe A de l’équipe nationale.

Cette signature confirme la tendance de la B.League japonaise à attirer de plus en plus de talents européens grâce à des contrats attractifs et un niveau de jeu en constante progression.