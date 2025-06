Le Mans, Cholet, Chalon, Dijon : on connait les Coupe d’Europe pour les clubs français !

Les représentants français en Coupes d’Europe la saison prochaine se font connaître, à mesure que les play-offs de Betclic ELITE avancent.

Quatrième de saison régulière et éliminé en quart-de-finale par Bourg-en-Bresse, Cholet Basket retrouve officiellement la BCL à partir du mois d’octobre, sans passer par le tour préliminaire de qualifications. Fabrice Lefrançois et ses hommes s’évitent ainsi une étape qui ne leur avait pas souri à l’automne dernier, les Choletais s’étaient alors inclinés face à Petkim Spor, avant d’être reversés en Europe Cup dont ils ont atteint la demi-finale. Avec cette assurance de jouer la deuxième meilleure compétition européenne pourrait peser lourd dans la balance au moment de recruter, comme sur le dossier Mathis Dossou-Yovo…

De retour en BCL ! 🔥 Une nouvelle aventure européenne débutera en octobre. 🔴⚪️#CBFAMILY pic.twitter.com/UjG5eLlfwS — Cholet Basket (@CB_officiel) June 6, 2025

Sixième de la saison régulière de Betclic ELITE et sorti en quarts par Monaco, Le Mans Sarthe Basket fait également son retour au tour principal de la BCL l’an prochain, deux ans après l’avoir quittée. Le projet porté par Guillaume Vizade continue de prendre de l’ampleur, après une saison plus que réussie. Pour rappel, le MSB a remporté la Leaders Cup et atteint la finale de la Coupe de France, avant de tomber sur les favoris du Rocher en play-offs de Betclic ELITE.

L’autre finaliste, le Paris Basketball, avait quant à lui eu raison de la JDA Dijon en quarts. Huitième de la saison régulière, l’équipe de Laurent Legname était tombée sur plus fort mais l’essentiel était déjà assuré par leur classement : les Dijonnais retrouveront encore l’année prochaine les joutes de la FIBA Europe Cup. Une compétition qu’ils connaissaient bien : les Côte-d’Oriens s’étaient hissés jusqu’en demi-finale cette année, battus par le futur vainqueur Bilbao. Bonne nouvelle : ils seront exemptés de tour préliminaire.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗕𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗖𝗨𝗣 🇪🇺 Pour la 8ème saison consécutive, les Dijonnais disputeront une Coupe d’Europe dès la rentrée prochaine ! 🤩#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/7WswwICnbA — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) June 11, 2025

En revanche, rien n’est encore officiel pour Chalon-sur-Saône, mais le club bourguignon va bien signer son retour en Coupe d’Europe. Sept ans après son élimination au premier tour de la BCL 2017/18, l’Élan aura l’opportunité de revenir en Champions League, avec un billet pour le tour préliminaire. Des barrages qui seront cependant tout sauf une formalité, avec un seul billet à conquérir dans une poule de six. En cas d’échec, l’Élan serait alors reversé en FIBA Europe Cup, dont elle avait terminé finaliste en 2017.

Les tickets FIBA des clubs français Tour principal de Champions League : Le Mans et Cholet Barrages de Champions League : Chalon Tour principal de FIBA Europe Cup : Dijon

D’autres officialisations ne devraient pas tarder pour le cinquième du championnat, Bourg-en-Bresse, que l’on devrait retrouver en EuroCup à la rentrée ; mais aussi pour le podium Paris – ASVEL – Monaco. Les trois devraient, sauf cataclysme, être les représentants tricolores en EuroLeague.