EuroLeague

Un Nando de Colo ultra-clutch offre la victoire à l’ASVEL contre Paris !

EuroLeague - Quelle victoire de l'ASVEL contre Paris dans un match de runs à la LDLC Arena (score final 94-89). Avec ses trois 3-points d'affilée dans les quatre dernières minutes, Nando de Colo est le héros de la rencontre, même si Glynn Watson Jr (28 points) termine meilleur marqueur.
00h00
Un Nando de Colo ultra-clutch offre la victoire à l’ASVEL contre Paris !

Nando De Colo, une nouvelle fois héros du soir à la LDLC Arena

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Premier affrontement de la saison entre Paris et l’ASVEL. Une opposition de style entre deux coachs qui ne se sont jamais affrontés, Pierric Poupet et Francesco Tabellini, qui pratiquent deux styles de jeu opposés (Pace la plus rapide pour Paris avec 77,3, et 4e Pace la plus lente pour l’ASVEL avec 71,4). Le tout entre deux équipes du fond de classement de l’EuroLeague, mais qui restaient sur une victoire lors de leur dernier match. Alors forcément, ce duel, remake des demi-finales du championnat de France 2024, était particulièrement intéressant. Et il y a eu du suspense jusqu’au bout.

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup pendant tout le match. Un match de run, avec des 10-0 de part et d’autre à plusieurs reprises. Deux hommes terminent meilleurs marqueurs : Glynn Watson côté villeurbannais avec 28 points, et Nadir Hifi côté parisien avec 26, en plus de 7 passes décisives. Mais c’est bien un troisième homme qui endosse le costume de héros du match : Nando de Colo.

Discret pendant trois quart-temps (8 points), la légende de l’EuroLeague a pris les choses en main dans le money-time, en marquant tout simplement un tir à 3-points… toutes les minutes dans les trois dernières, en plus d’une passe décisive. Trois shoots qui ont fait rugir les tribunes de la LDLC Arena. Grâce à son sang-froid remarquable, l’ASVEL repart avec une deuxième victoire d’affilée, même si Paris n’a rien lâché jusqu’au bout et échoue finalement à cinq petits points (94-89).

Développement à venir…

Voici les trois tirs en question :

