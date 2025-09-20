Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales

La Ligue nationale de basket (LNB) innove avec une nouvelle compétition : la Supercoupe LNB. Pour sa première édition, le tournoi réunit les quatre équipes françaises titrées en 2025 : Paris (champion de France), Monaco (vice-champion), Le Mans (vainqueur de la Leaders Cup) et Boulazac (champion de Pro B).

Monaco – Boulazac à 16h

La première demi-finale opposera Monaco, armada de stars européennes, à Boulazac, invité surprise de la compétition. Pour le club périgourdin et son ailier Tony Snell, ancien NBAer, l’objectif est clair : montrer qu’il peut exister dans l’élite. « Nous allons tenter de perturber Monaco du mieux que nous le pouvons », a expliqué l’entraîneur Alexandre Ménard dans Sud-Ouest.

Le Mans – Paris à 19h

En soirée, place au choc entre le champion de France en titre, le Paris Basketball, et Le Mans Sarthe Basket, vainqueur de la Leaders Cup. Trevor Hudgins et les Manceaux veulent confirmer leur statut d’outsider sérieux face à l’équipe parisienne de Yakuba Ouattara et Nadir Hifi.

Sur quelles chaînes suivre la Supercoupe LNB ?

Bonne nouvelle pour les fans : les deux demi-finales de la Supercoupe LNB 2025 sont diffusées en clair. Vous pourrez suivre les matches :

Le tout depuis un cadre spectaculaire : le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros transformé en salle de basket.