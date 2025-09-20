Recherche
Betclic Élite

Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales

La Supercoupe LNB 2025 débute ce samedi 20 septembre sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Monaco – Boulazac (16h) et Le Mans – Paris (19h) sont au programme. Découvrez à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les deux demi-finales.
00h00
Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales

La SuperCoupe LNB 2025 se joue à Roland Garros

Crédit photo : AS Monaco

La Ligue nationale de basket (LNB) innove avec une nouvelle compétition : la Supercoupe LNB. Pour sa première édition, le tournoi réunit les quatre équipes françaises titrées en 2025 : Paris (champion de France), Monaco (vice-champion), Le Mans (vainqueur de la Leaders Cup) et Boulazac (champion de Pro B).

Monaco – Boulazac à 16h

La première demi-finale opposera Monaco, armada de stars européennes, à Boulazac, invité surprise de la compétition. Pour le club périgourdin et son ailier Tony Snell, ancien NBAer, l’objectif est clair : montrer qu’il peut exister dans l’élite. « Nous allons tenter de perturber Monaco du mieux que nous le pouvons », a expliqué l’entraîneur Alexandre Ménard dans Sud-Ouest.

Le Mans – Paris à 19h

En soirée, place au choc entre le champion de France en titre, le Paris Basketball, et Le Mans Sarthe Basket, vainqueur de la Leaders Cup. Trevor Hudgins et les Manceaux veulent confirmer leur statut d’outsider sérieux face à l’équipe parisienne de Yakuba Ouattara et Nadir Hifi.

LIRE AUSSI

Sur quelles chaînes suivre la Supercoupe LNB ?

Bonne nouvelle pour les fans : les deux demi-finales de la Supercoupe LNB 2025 sont diffusées en clair. Vous pourrez suivre les matches :

Le tout depuis un cadre spectaculaire : le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros transformé en salle de basket.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
