La Supercoupe à Roland-Garros diffusée sur NOA et France.tv

La Supercoupe version Roland-Garros approche et le spectacle sera accessible au grand public. Selon nos informations, la compétition, qui lance la saison de Betclic ÉLITE, sera diffusée sur NOA et France.tv. Une belle vitrine pour cet événement inédit qui réunira Monaco, Paris, Le Mans et Boulazac sur le mythique court Philippe-Chatrier.

Un dispositif spécial pour une première

La diffusion débutera samedi 20 septembre à partir de 15h50, avec deux demi-finales très attendues :

16h00 : Boulazac – Monaco , commenté par Freddy Vetault et Simon Darnauzan, avec Lukas Nicot et Pape-Philippe Amagou en bord terrain.

19h00 : Le Mans – Paris, commenté par Lukas Nicot et Pape-Philippe Amagou, accompagnés de Freddy Vetault et Simon Darnauzan au bord du terrain.

Le dimanche 21 septembre, place aux matchs de classement :

14h00 : la petite finale , avec Lukas Nicot au micro.

17h00 : la grande finale, commentée par Freddy Vetault.

La réalisation de cette première édition a été confiée à Raphaël Gaborieau.

Une exposition forte pour le basket français

Avec cette diffusion sur NOA et France.tv, la Ligue Nationale de Basket et France Télévisions s’assurent une visibilité nationale. Organisée dans l’écrin de Roland-Garros, la Supercoupe bénéficie ainsi d’un cadre prestigieux et d’un relais médiatique à la hauteur des ambitions de la compétition.