Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La Supercoupe à Roland-Garros diffusée sur NOA et France.tv

Supercoupe LNB - La première édition de la Supercoupe, organisée à Roland-Garros, sera diffusée en clair sur NOA et France.tv. Les demi-finales auront lieu samedi 20 septembre, avant la finale dimanche 21 septembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Supercoupe à Roland-Garros diffusée sur NOA et France.tv

Philippe Amagou va commenter la Supercoupe LNB à Roland Garros

Crédit photo : Lilian Bordron

La Supercoupe version Roland-Garros approche et le spectacle sera accessible au grand public. Selon nos informations, la compétition, qui lance la saison de Betclic ÉLITE, sera diffusée sur NOA et France.tv. Une belle vitrine pour cet événement inédit qui réunira Monaco, Paris, Le Mans et Boulazac sur le mythique court Philippe-Chatrier.

Un dispositif spécial pour une première

La diffusion débutera samedi 20 septembre à partir de 15h50, avec deux demi-finales très attendues :

  • 16h00 : BoulazacMonaco, commenté par Freddy Vetault et Simon Darnauzan, avec Lukas Nicot et Pape-Philippe Amagou en bord terrain.

  • 19h00 : Le MansParis, commenté par Lukas Nicot et Pape-Philippe Amagou, accompagnés de Freddy Vetault et Simon Darnauzan au bord du terrain.

Le dimanche 21 septembre, place aux matchs de classement :

  • 14h00 : la petite finale, avec Lukas Nicot au micro.

  • 17h00 : la grande finale, commentée par Freddy Vetault.

La réalisation de cette première édition a été confiée à Raphaël Gaborieau.

Une exposition forte pour le basket français

Avec cette diffusion sur NOA et France.tv, la Ligue Nationale de Basket et France Télévisions s’assurent une visibilité nationale. Organisée dans l’écrin de Roland-Garros, la Supercoupe bénéficie ainsi d’un cadre prestigieux et d’un relais médiatique à la hauteur des ambitions de la compétition.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Droits TV
Droits TV
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
coupe france 1er tour
NM1
00h00La saison 2025-2026 démarre ce week-end : le programme du 1er tour de la Coupe de France
Trevor Hudgins lors de la finale de la Leaders Cup 2025, remportée contre Monaco
Betclic ELITE
00h00Le Mans pensait la prolongation de Trevor Hudgins impossible
Philippe Amagou va commenter la Supercoupe LNB à Roland Garros
Betclic ELITE
00h00La Supercoupe à Roland-Garros diffusée sur NOA et France.tv
Vassilis Spanoulis sur le banc durant Grèce - Lituanie
EuroBasket
00h00Spanoulis répond à Ataman sur Giannis : « Il reçoit plus de fautes qu’il n’en commet »
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
Zacharie Perrin file à Hambourg après une saison à Nancy en deçà des attentes
EuroCup
00h00« Cette saison devrait être celle de ma révélation » : Zacharie Perrin raconte son départ de Nancy pour Hambourg
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes a trouvé le remplaçant de Vincent Poirier en NBA !
EuroBasket
00h00All-Access épisode 4 : le silence assourdissant du vestiaire Bleu, après le couperet de la Géorgie à Riga
NM1
00h00Coulibaly, une recrue de choix pour les Metropolitans
1 / 0
Livenews NBA
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
1 / 0