« Une stat’ improbable » : Théo Maledon s’offre le… millionième point de l’histoire de l’EuroLeague !

« Alors ça, c’est une statistique improbable« , a rigolé Théo Maledon quand le commentateur d’EuroLeague TV l’a informé de son accomplissement. « Mais je suis ravi que ce soit pour moi ! »

De quoi parle-t-on exactement ? Sur un tir à 3-points en toute fin de premier quart-temps contre Paris, le meneur français du Real Madrid a scoré le millionième point de l’histoire de l’EuroLeague !

THE ONE MILLION SHOT 🎯 Theo Maledon scores a three-pointer that becomes the 1.000.000th point in EuroLeague history!#MotorolaMagicMoment @Moto I @RMBaloncesto pic.twitter.com/5XqRpmN2I8 — EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2025

Le premier point de l’histoire de l’EuroLeague avait été inscrit le 16 octobre 2000 par le mythique Dino Radja lors du match inaugural entre le Real Madrid et l’Olympiakos.

Alors que Mike James et Nando De Colo sont les deux seuls au-dessus de 5 000 unités en carrière, alors que l’ancien orléanais Caleb Green avait inscrit le 500 000e point en 2015, Théo Maledon a donc franchi, au bout du 6 362e match, un cap symbolique. Mais improbable, certes.