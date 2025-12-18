Recherche
EuroLeague

25 ans après sa création, l'EuroLeague a atteint le cap du million de point dans toute son histoire. Un cap franchi par le meneur français du Real Madrid, Théo Maledon.
00h00
« Une stat’ improbable » : Théo Maledon s’offre le… millionième point de l’histoire de l’EuroLeague !

Un million de points dans l’histoire de l’EuroLeague : un cap franchi par Théo Maledon

Crédit photo : EuroLeague

« Alors ça, c’est une statistique improbable« , a rigolé Théo Maledon quand le commentateur d’EuroLeague TV l’a informé de son accomplissement. « Mais je suis ravi que ce soit pour moi ! » 

De quoi parle-t-on exactement ? Sur un tir à 3-points en toute fin de premier quart-temps contre Paris, le meneur français du Real Madrid a scoré le millionième point de l’histoire de l’EuroLeague !

Le premier point de l’histoire de l’EuroLeague avait été inscrit le 16 octobre 2000 par le mythique Dino Radja lors du match inaugural entre le Real Madrid et l’Olympiakos.

Alors que Mike James et Nando De Colo sont les deux seuls au-dessus de 5 000 unités en carrière,  alors que l’ancien orléanais Caleb Green avait inscrit le 500 000e point en 2015, Théo Maledon a donc franchi, au bout du 6 362e match, un cap symbolique. Mais improbable, certes.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

