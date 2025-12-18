Recherche
Coupe de France Masculine

Plus qu’un qualifié en attente pour les quarts de finale de la Coupe de France, le tirage au sort effectué vendredi

Alors que l'on connaît sept des huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de basket, le tirage au sort sera effectué vendredi matin.
00h00
Plus qu'un qualifié en attente pour les quarts de finale de la Coupe de France, le tirage au sort effectué vendredi

Mathis Dossou-Yovo et Nanterre ont empoché le septième billet pour les quarts de finale de la Coupe de France

Crédit photo : Miko Missana

Avec la large victoire de Nanterre à Antibes mardi soir (97-70), le plateau des quarts de finale de la Coupe de France est quasiment complet. Il ne manque plus qu’un club à connaître, entre Blois et Bourg-en-Bresse, qui se rencontreront le 5 janvier prochain.

L’ADA tentera ainsi de rejoindre Hyères-Toulon, seul club qualifié d’ÉLITE 2 qualifié pour les quarts de finale. Le HTV fait, pour l’instant, figure de seule exception au milieu d’un casting labellisé Betclic ÉLITE (Le Mans, Strasbourg, Chalon, Monaco, ASVEL). On notera l’absence du tenant du titre, Paris, éliminé en Principauté.

Le tirage au sort sera effectué ce vendredi à 10h30 au siège de la Fédération.

Coupe de France Masculine – 8e Finales
02/12/2025
ASM Monaco
109 103
PAR Paris Basketball
ROC La Rochelle
101 108
MSB Le Mans
HTV Hyères-Toulon
112 110
JDA Dijon
03/12/2025
SIG Strasbourg
93 85
CHO Cholet
TOU Tours
84 100
CHA Chalon
09/12/2025
ASV ASVEL
99 74
SQB Saint-Quentin
16/12/2025
ANT Antibes
70 97
JSF Nanterre
05/01/2026
BLO Blois
JLB Bourg-en-Bresse
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
