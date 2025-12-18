Plus qu’un qualifié en attente pour les quarts de finale de la Coupe de France, le tirage au sort effectué vendredi

Avec la large victoire de Nanterre à Antibes mardi soir (97-70), le plateau des quarts de finale de la Coupe de France est quasiment complet. Il ne manque plus qu’un club à connaître, entre Blois et Bourg-en-Bresse, qui se rencontreront le 5 janvier prochain.

L’ADA tentera ainsi de rejoindre Hyères-Toulon, seul club qualifié d’ÉLITE 2 qualifié pour les quarts de finale. Le HTV fait, pour l’instant, figure de seule exception au milieu d’un casting labellisé Betclic ÉLITE (Le Mans, Strasbourg, Chalon, Monaco, ASVEL). On notera l’absence du tenant du titre, Paris, éliminé en Principauté.

Le tirage au sort sera effectué ce vendredi à 10h30 au siège de la Fédération.